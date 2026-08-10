След руските удари! 300 000 семейства в Одеса са без ток

В Одеса продължават работата по ликвидиране на последиците от нощния руски удар, съобщи президентът на Украйна Владимир Зеленски.
"Имаше прекъсвания на електроенергията и водата — всички служби са мобилизирани, за да възстановят доставките. Сутринта над 300 хиляди семейства в Одеса и областта останаха без ток.
В момента една трета вече са възстановени, работата продължава.
Искам да благодаря на всички ремонтни екипи, на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и на всички, които са ангажирани. Имаше удари и по Харков и областта, по Павлоград, Херсон, Сумска област и нашата Житомирска област", написа той в социалните мрежи.
Украинският лидер заяви, че през деня е изслушал докладите на министър-председателя Сергей Корецки, както и на главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпато.
"На всеки руски удар ще последва наша реакция.
Продължава операцията срещу руските рафинерии.
Това е много осезаемо за тях — нанесени бяха удари и по руски противовъздушни ракетни комплекси и радиолокационни станции, имаше и наши ответни удари по руската инфраструктура в Азовския и Черноморския регион.
Единствената причина, поради която това продължава, е нежеланието на Русия да сложи край на тази война", добави Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #20, #26, #34, #47
09:24 10.08.2026
2 Мда...
В Севастопол на 100 процента няма ток.
Коментиран от #22, #77
09:27 10.08.2026
3 Пич
09:33 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Това са огромните 25% от населението!
Коментиран от #10, #15
09:36 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Копейки,
Коментиран от #24, #78
09:40 10.08.2026
9 Фен
09:41 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тити на Кака
Познайте кои са "нашите" от 14253423124 пъти.
Няма да успеете да се досетите, но ще е една полезна гимнастика за ума.
09:41 10.08.2026
12 Зеленски:
Виновен е за тези самокатастрофиралите по нашите пътища,
Виновен е за убийството в Кошарица,
Виновен е и за пожарите във Франция,
Виновен е и за спада на р. Дунав!
09:41 10.08.2026
13 Хи хи
Коментиран от #43
09:43 10.08.2026
14 Тити на Кака
09:43 10.08.2026
15 Боко БорисоФ
До коментар #5 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Млъквай! Не говори глупости!
Не стига, че ви го вкарах в "Клуба на богатите", но сте и недоволни!
Плащайте и се радвайте!
Така е в "Клуба на богатите" когато влязат бедняци!
09:46 10.08.2026
16 Хи хи
Коментиран от #58
09:46 10.08.2026
17 Отстрани
Това не са хора!
Коментиран от #36, #39
09:48 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 шаа
09:52 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Артилерист
Коментиран от #32, #38
09:59 10.08.2026
24 Копейка
До коментар #8 от "Копейки,":За левъ ша се бесяя!
10:05 10.08.2026
25 гост
Коментиран от #30
10:07 10.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Цеко
Коментиран от #41, #59, #60
10:08 10.08.2026
28 Специалист
10:09 10.08.2026
29 бандерия в мрак
10:09 10.08.2026
30 Защо те интересува
До коментар #25 от "гост":Много, но вече са напуснали отдавна.
10:10 10.08.2026
31 Жеро
След два месеца и без парно ще свикнат!
Коментиран от #68
10:11 10.08.2026
32 Ами няма как
До коментар #23 от "Артилерист":украинците изнасят с камиони, които пътуват пълни със зърно към Европа и пълни с оръжия по обратния курс.
Коментиран от #75
10:11 10.08.2026
33 истината
10:11 10.08.2026
34 Карлуково
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много си зле явно. И положението се влошава.
10:12 10.08.2026
35 инкасатор
Коментиран от #37
10:12 10.08.2026
36 Въпрос
До коментар #17 от "Отстрани":Я обясни защо бе "човеко"? А на теб, какво са ти направили?
10:13 10.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Офчи дирник 😄
До коментар #23 от "Артилерист":5 години зануляваш.😅😄😃
Коментиран от #51, #82
10:17 10.08.2026
39 Д.Пръча
До коментар #17 от "Отстрани":Пише се От Страни...
И багажнико те чека.
10:18 10.08.2026
40 Малък с голям човек🥒
10:21 10.08.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #27 от "Цеко":Путин ще си замине Въпросът е кой ще дойде след него Ако дойде някой като Джугашвили лоша работа И те така те
10:21 10.08.2026
42 Великата Русия в ролята на монголските
Коментиран от #50
10:26 10.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Борис Джонсън
10:27 10.08.2026
45 ВЕСЕЛЯК
Научихте ли го тоя английски, диърс? Нали ще ми ставате великобританчета и ще се включвате в умрелото нато?
Гутен МОГЕН бастардс.
10:30 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Русия
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.а.ч.о.к. М.а м.н.о.г.о с.и п.р.о.с.т б.е !
10:36 10.08.2026
48 Шевчук
10:36 10.08.2026
49 Някой
10:40 10.08.2026
50 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "Великата Русия в ролята на монголските":Като гледам обществото в България и събитията в Пловдив си задавам много въпроси По времето на Живков това беше немислимо
Коментиран от #66
10:41 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Бай той Толстой
Коментиран от #56
10:44 10.08.2026
53 хихи
10:46 10.08.2026
54 Центърът
10:47 10.08.2026
55 питане
Коментиран от #61, #65, #71, #83
10:47 10.08.2026
56 хихи
До коментар #52 от "Бай той Толстой":50 хил са н а българското черноморие
10:48 10.08.2026
57 Хубавите новини идват от сутринта
Коментиран от #63
10:52 10.08.2026
58 Хи хи хи
До коментар #16 от "Хи хи":ами те и нас ще освободят от омразния съветски ток.......
10:53 10.08.2026
59 Щип
До коментар #27 от "Цеко":Ооо Цеко много си страшен бе ти ли ще ги накараш да си плащат?
Хахахахаха
Смешковци страховити пред клавиатурата!!!
Хахаха
10:55 10.08.2026
60 Цеко цицата
До коментар #27 от "Цеко":Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаха отново на средния ........
На Руския !!!
10:56 10.08.2026
61 Бай той Толстой
До коментар #55 от "питане":Не е това.Мрази България повече от всичко, включително Русия.Заради такива като вас, баце 😁
Коментиран от #62
11:10 10.08.2026
62 питане
До коментар #61 от "Бай той Толстой":Ако иде реч за омразата, той мрази всички по-успели от него. Затова го мъчи носталгията по комунистическо време, липсва му уравниловката.
11:18 10.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ТИР
До коментар #55 от "питане":Същия въпрос може да се зададе по друг начин - Защо България осигурява безплатно пребиваване на укри в хотели
пет звезди а тези който построиха държавата получават мижави пенсии, а някои от тях никога не са вижтали морето,,,
Коментиран от #80
11:28 10.08.2026
66 Антирашист 2351
До коментар #50 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ако не знаеш при диктатурите престъпността е по ниска !( за сметка на гражданските свободи)
Коментиран от #85
11:30 10.08.2026
67 Олга
Коментиран от #73, #74
11:35 10.08.2026
68 Антирашист 2352
До коментар #31 от "Жеро":Все едно чувам нацисти да коментират ленин град през блокадата . Ралика рашисти нацисти няма !
11:35 10.08.2026
69 Инна
В отговор на атаки срещу руски региони руската армия разкрива местата за изстрелване на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили и извършва интензивни удари срещу тях, заяви военен експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин.
Той добави, че основните доставки за украинските въоръжени сили се доставят по море, но ударите по пристанища и кораби за насипни товари са довели до намаляване на доставките и проблеми за украинската икономика.
„Ето защо Зеленски обикаля и хленчи навсякъде, молейки за помощ. Ефективността на нашите удари се е увеличила значително, тъй като противовъздушната отбрана на противника е практически неефективна срещу балистични ракети и крилати ракети. А нашите нови, модернизирани дронове, като реактивните „Геран-3“ и „Геран-4“, са много по-ефективни“, подчерта Дандикин.
Русия може да унищожи всичко, което сметне за необходимо в Украйна, заяви пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в YouTube.
„Повече от половината от складовите площи на Киев отпреди войната вече са унищожени. Само помислете: половината от целия складов капацитет на града вече е изчезнал. Разбира се, всичко това се случва на фона на изчерпването на ракетите-прехващачи на украинската страна. Това означава, че каквото Русия иска да унищожи, тя ще го унищожи“, отбеляза той.
11:38 10.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 стоян георгиев
До коментар #55 от "питане":Всеки, които обича България естествено обича и свойте Освободители. Ти няма как да знаеш, защото не познаваш историята. Безродниците нямат история и традиции, нямат нищо.
12:00 10.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Да,бе то има канали
До коментар #2 от "Мда...":като Крым сегодня,където се вижда какво е,а не на такива лешпери като теб дето приказват врели не кипели и измислици,премислици под шипковия храст.
12:44 10.08.2026
78 НЕ БЕ...?!
До коментар #8 от "Копейки,":Кви ,,панахиди",кви 5 гривни ве човеко...?!
Та нали сме вече,заедно с Теб дори,в...,,Клуба на богатите...!
13:02 10.08.2026
79 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:21 10.08.2026
80 чети бе пенчо
До коментар #65 от "ТИР":Това не е вярно, пак ли я развивате тази опорка?
А относно построилите страната, взимат малки пенсии защото само една част едно време работеха истински, та няма как да има пари при тази ситуация в държавата. А и питай любимите ти БКП и КГБ защо няма пари за пенсии и кой окраде държавата!
Нали знаете, че в България няма истинска реална конкуренция в бизнеса точно заради техните КГБ/ДС бизнесмени и фирми!
Коментиран от #86
13:22 10.08.2026
81 Я пък тоя
14:26 10.08.2026
82 До есента /октомври,ноември/,
До коментар #38 от "Офчи дирник 😄":в WCкрайна и кибрит няма,да не говорим за дърва.Ша са топлят като си духат в кунките и ще замръзнат като статуи.
15:49 10.08.2026
83 Много си prosт
До коментар #55 от "питане":за да ти се обясни, че любовта към България и Русия е неделима и такива шматки празноглави няма как да го разберат. Все същото е да те попитам що си обичаш единия тшак повече от другия.......? Ще ми отговориш ли или ша са пулиш като овца на афиш, кво та питам.
15:57 10.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Сега има слободия и никакви свободи,
До коментар #66 от "Антирашист 2351":за тях можем само да мечтаем. Сега сме под пълния диктат на урсулите брюкселски и каквото ти кажат това и изпълняваш, без да имаш право на глас. Едно време при Живков имахме повече права и свободи от колкото сега. Да не говорим за спокойствието и сигурността. мигранти нелегали и тем подобна измет не можеше да премине, защото първо се стреля по обекта, после предупредителен във въздуха. Сега с камери уж вардят, а ония като термити прииждат.
16:14 10.08.2026
86 Как интересно се получава,че
До коментар #80 от "чети бе пенчо":неграмотника аналфабет кара други да четат,а самия той е пълна невежа и пише тъпанарщини и простотии изсмукани от пръстите. В България никога не е имало КГБ/научи какво означават тези символи/,у нас имаше ДС. Тези които окрадоха парите са от онези фурнаджииски лопати преди 09.09.1944г.,после се пребоядисали в партийни членове и после във върли капиталисти.техните отрочета продължават тяхното пъклено дело. А,тези по време на соца,работеха много и усърдно,за да има какво днеска да разпродавате и рушите,бездарници некадърници абсолютни. А,пенсиите са им ниски за да могат крадците и обирджиите башибозушки да има за тях.
16:30 10.08.2026