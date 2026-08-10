След руските удари! 300 000 семейства в Одеса са без ток

В Одеса продължават работата по ликвидиране на последиците от нощния руски удар, съобщи президентът на Украйна Владимир Зеленски.

"Имаше прекъсвания на електроенергията и водата — всички служби са мобилизирани, за да възстановят доставките. Сутринта над 300 хиляди семейства в Одеса и областта останаха без ток.

В момента една трета вече са възстановени, работата продължава.

Искам да благодаря на всички ремонтни екипи, на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и на всички, които са ангажирани. Имаше удари и по Харков и областта, по Павлоград, Херсон, Сумска област и нашата Житомирска област", написа той в социалните мрежи.

Украинският лидер заяви, че през деня е изслушал докладите на министър-председателя Сергей Корецки, както и на главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпато.

"На всеки руски удар ще последва наша реакция.

Продължава операцията срещу руските рафинерии.

Това е много осезаемо за тях — нанесени бяха удари и по руски противовъздушни ракетни комплекси и радиолокационни станции, имаше и наши ответни удари по руската инфраструктура в Азовския и Черноморския регион.

Единствената причина, поради която това продължава, е нежеланието на Русия да сложи край на тази война", добави Зеленски.