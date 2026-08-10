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След руските удари! 300 000 семейства в Одеса са без ток
  Тема: Украйна

След руските удари! 300 000 семейства в Одеса са без ток

10 Август, 2026 09:23 2 291 86

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • володимир зеленски

В Одеса продължават работата по ликвидиране на последиците от нощния руски удар, съобщи президентът на Украйна Владимир Зеленски

След руските удари! 300 000 семейства в Одеса са без ток - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В Одеса продължават работата по ликвидиране на последиците от нощния руски удар, съобщи президентът на Украйна Владимир Зеленски.

"Имаше прекъсвания на електроенергията и водата — всички служби са мобилизирани, за да възстановят доставките. Сутринта над 300 хиляди семейства в Одеса и областта останаха без ток.

В момента една трета вече са възстановени, работата продължава.

Искам да благодаря на всички ремонтни екипи, на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и на всички, които са ангажирани. Имаше удари и по Харков и областта, по Павлоград, Херсон, Сумска област и нашата Житомирска област", написа той в социалните мрежи.

Украинският лидер заяви, че през деня е изслушал докладите на министър-председателя Сергей Корецки, както и на главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпато.

"На всеки руски удар ще последва наша реакция.

Продължава операцията срещу руските рафинерии.

Това е много осезаемо за тях — нанесени бяха удари и по руски противовъздушни ракетни комплекси и радиолокационни станции, имаше и наши ответни удари по руската инфраструктура в Азовския и Черноморския регион.

Единствената причина, поради която това продължава, е нежеланието на Русия да сложи край на тази война", добави Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 83 Отговор
    ко стаа , копейзаж? върви ли СВОто? гледам братушките ви са заварили мрежи на останалите си танкове , против дронове( супер модерен , иновативен, БЕЗаналогов антидронов щит) ..хитро!!! ако се сетят и да разположат по няколко рускинчета на купола ,наистина ще стигнат до Лисабон

    Коментиран от #7, #20, #26, #34, #47

    09:24 10.08.2026

  • 2 Мда...

    9 79 Отговор
    Крим е почти без ток от 24 миналият месец.
    В Севастопол на 100 процента няма ток.

    Коментиран от #22, #77

    09:27 10.08.2026

  • 3 Пич

    48 4 Отговор
    Единственото вярно е, че всички са мобилизирани......

    09:33 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    92 5 Отговор
    А пък в България след въвеждане на еврото 1,5 мл. души вече живеят под официалната линия на бедност, и то без да има война в страната.
    Това са огромните 25% от населението!

    Коментиран от #10, #15

    09:36 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Копейки,

    4 47 Отговор
    Правихте ли вчера панахида на левчето?

    Коментиран от #24, #78

    09:40 10.08.2026

  • 9 Фен

    76 3 Отговор
    Добре му се получи на Зе 40 дневната ескалация. И ток няма, и индустрия, и логистика, и пристанища. Само да му се чуди на Путин човек, що ги бави толкова до сега.

    09:41 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    39 3 Отговор
    За пореден път ще напомня един факт на тукашните ППетроханни гении: от 5 години одеситите чакат да дойдат "нашите".
    Познайте кои са "нашите" от 14253423124 пъти.
    Няма да успеете да се досетите, но ще е една полезна гимнастика за ума.

    09:41 10.08.2026

  • 12 Зеленски:

    65 3 Отговор
    Ех този Путин за колко много неща е виновен!
    Виновен е за тези самокатастрофиралите по нашите пътища,
    Виновен е за убийството в Кошарица,
    Виновен е и за пожарите във Франция,
    Виновен е и за спада на р. Дунав!

    09:41 10.08.2026

  • 13 Хи хи

    56 2 Отговор
    То з зеля мноооо просссс ! Тва не е война, а СВО !! Ако беше война, щеше да заиграе руския атом !!

    Коментиран от #43

    09:43 10.08.2026

  • 14 Тити на Кака

    57 2 Отговор
    При население от порядъка на 1,4 млн на Одеса и района около града на Екатерина Велика, 300 000 семейства без ток означава, че никой няма ток.

    09:43 10.08.2026

  • 15 Боко БорисоФ

    45 6 Отговор

    До коментар #5 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Млъквай! Не говори глупости!
    Не стига, че ви го вкарах в "Клуба на богатите", но сте и недоволни!
    Плащайте и се радвайте!
    Така е в "Клуба на богатите" когато влязат бедняци!

    09:46 10.08.2026

  • 16 Хи хи

    48 2 Отговор
    урките трябва да благодарят на Русия, че ги е освободила от комунистическия ток !!! Съветска власт + електрификация = комунизъм !!

    Коментиран от #58

    09:46 10.08.2026

  • 17 Отстрани

    46 4 Отговор
    Да си украинец е диагноза!
    Това не са хора!

    Коментиран от #36, #39

    09:48 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 шаа

    37 3 Отговор
    тази новина защо е маркирана с "ИЗВЪНРЕДНО"? укрите не свикнаха ли вече, че това ще им е ежедневието, щом все още нарко-комикъм им е президент?

    09:52 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Артилерист

    45 3 Отговор
    Украйна е на път към пълно енергийно зануляване. 7 електроподстанции в Одеса са разрушени. Тяхното възстановяване в краткосрочен план е невъзможно. Укро пристанищата са блокирани. За последните 3 години през тях са минали 8 000 кораба. Може да си представим за каква морска изолация става дума. Но най-важното е, че голяма част от този корабопоток е свързан с военни доставки, които сега няма как да се случат. Това е съществен компонент и на военното зануляване на Украйна, като не броим дела на руските средства за далечно поразяване в тази работа...

    Коментиран от #32, #38

    09:59 10.08.2026

  • 24 Копейка

    3 15 Отговор

    До коментар #8 от "Копейки,":

    За левъ ша се бесяя!

    10:05 10.08.2026

  • 25 гост

    20 2 Отговор
    Колко българи живеят в Одеса?Пак не разбрах!

    Коментиран от #30

    10:07 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Цеко

    6 30 Отговор
    Долна руска паплач! Ще си платят за всичко! Украйна ще ги задави този път. Много години занапред ще си плащат зверствата...Путин скоро си заминава, времето му изтича. Землянката в Подмосковието няма да го спаси.

    Коментиран от #41, #59, #60

    10:08 10.08.2026

  • 28 Специалист

    18 3 Отговор
    Да се оплаква на спонсорите си.Защо мен ме информирате.Да дига бялото знаме папата му го каза.Папата знае нещо

    10:09 10.08.2026

  • 29 бандерия в мрак

    22 4 Отговор
    Ятаците и бандерия без ток...Дунав без вода....Омедския проход затворен и без петрол...ЕС мощно побеждава.

    10:09 10.08.2026

  • 30 Защо те интересува

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Много, но вече са напуснали отдавна.

    10:10 10.08.2026

  • 31 Жеро

    11 4 Отговор
    Нормално, те освен ток, вода също нямат!
    След два месеца и без парно ще свикнат!

    Коментиран от #68

    10:11 10.08.2026

  • 32 Ами няма как

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    украинците изнасят с камиони, които пътуват пълни със зърно към Европа и пълни с оръжия по обратния курс.

    Коментиран от #75

    10:11 10.08.2026

  • 33 истината

    23 3 Отговор
    Одеса са Руснаци .С Русия са...

    10:11 10.08.2026

  • 34 Карлуково

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много си зле явно. И положението се влошава.

    10:12 10.08.2026

  • 35 инкасатор

    19 2 Отговор
    Значи правим елементарна сметка.Одеса я дават в справочниците,че има 1 млн.население.300 хиляди семейства,по трима човека средно стават към 1млн.Това означава,че целия град е без ток.Какво пак го усуквате.Както и за дрона.Ама бил май румънски,ама не знам какво си,но ги е страх да оповестят ,че е украински.Страх ти тресе и им се схваща езика.А истината у,че държавата е разграден двор.Никой нищо не пази.Същото беше и с танкера който турците го довлякоха пред Царево и го оставиха.ВМС къде беше,граничните къде бяха?Да,те са по корабите но няма кой да им нареди.Защо тогава не извикаха турския посланик?От страх.Хиляди преминават дъжавната граница като нелегали.Ако обаче български гражданин премине така от и в Турция какво ще последва?Арест,глоби,съд и т.н..Така ли е?Така.Айде Збогом,че отивам на плажа в Аспарухово.Там поне е безплатно,спокойно и сравнително чисто все още както в добрите стари времена.А и паркирането е безплатно!Направо да се чуди човек.

    Коментиран от #37

    10:12 10.08.2026

  • 36 Въпрос

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Отстрани":

    Я обясни защо бе "човеко"? А на теб, какво са ти направили?

    10:13 10.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Офчи дирник 😄

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    5 години зануляваш.😅😄😃

    Коментиран от #51, #82

    10:17 10.08.2026

  • 39 Д.Пръча

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Отстрани":

    Пише се От Страни...
    И багажнико те чека.

    10:18 10.08.2026

  • 40 Малък с голям човек🥒

    5 4 Отговор
    Въпреки всичко те скандират "Слава на Зеленски"💋🥳👍

    10:21 10.08.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко":

    Путин ще си замине Въпросът е кой ще дойде след него Ако дойде някой като Джугашвили лоша работа И те така те

    10:21 10.08.2026

  • 42 Великата Русия в ролята на монголските

    4 15 Отговор
    Орди. Убива, руши, завоюва. Това остана след като разрушиха първо империята, после комунизма и остана една сбирщина от хора без ценности, без общество.

    Коментиран от #50

    10:26 10.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Борис Джонсън

    16 3 Отговор
    Да им пусне ток

    10:27 10.08.2026

  • 45 ВЕСЕЛЯК

    14 1 Отговор
    Бангаранга форевър, киефс мадарфъкърс, енд одесас коксукерс.
    Научихте ли го тоя английски, диърс? Нали ще ми ставате великобританчета и ще се включвате в умрелото нато?
    Гутен МОГЕН бастардс.

    10:30 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Русия

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.а.ч.о.к. М.а м.н.о.г.о с.и п.р.о.с.т б.е !

    10:36 10.08.2026

  • 48 Шевчук

    11 2 Отговор
    Добро от укробандеронацист не съм видял!

    10:36 10.08.2026

  • 49 Някой

    14 3 Отговор
    И Одеса ще си я върнат руснаците. Възможен мир при връщане на подарената от Ленин Новорусия (включва и Молдова). Украйна с граници към Русия от преди СССР - точни ясни граници с причина. Не излизат както са влезнали. След ПСВ се появяват 4 държави, 3 от които се обединяват в Украйна, но не достигат Черно море.

    10:40 10.08.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 2 Отговор

    До коментар #42 от "Великата Русия в ролята на монголските":

    Като гледам обществото в България и събитията в Пловдив си задавам много въпроси По времето на Живков това беше немислимо

    Коментиран от #66

    10:41 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бай той Толстой

    11 2 Отговор
    Кво става с бугарите в Одеса,бе?

    Коментиран от #56

    10:44 10.08.2026

  • 53 хихи

    6 2 Отговор
    а колко българи живеят в Одеса, че взе да ми липсва.

    10:46 10.08.2026

  • 54 Центърът

    6 2 Отговор
    на вземане на решения,и центъра на киив! Това трябва да са целите на Русия,ако иска войната да свърши за три дни!

    10:47 10.08.2026

  • 55 питане

    5 15 Отговор
    Може ли някой русофил да ми даде смислен отговор, защо обича русия повече от България?

    Коментиран от #61, #65, #71, #83

    10:47 10.08.2026

  • 56 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Бай той Толстой":

    50 хил са н а българското черноморие

    10:48 10.08.2026

  • 57 Хубавите новини идват от сутринта

    10 3 Отговор
    Урки фашисти смешни празнуват ли

    Коментиран от #63

    10:52 10.08.2026

  • 58 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    ами те и нас ще освободят от омразния съветски ток.......

    10:53 10.08.2026

  • 59 Щип

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко":

    Ооо Цеко много си страшен бе ти ли ще ги накараш да си плащат?
    Хахахахаха
    Смешковци страховити пред клавиатурата!!!
    Хахаха

    10:55 10.08.2026

  • 60 Цеко цицата

    7 3 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко":

    Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаха отново на средния ........
    На Руския !!!

    10:56 10.08.2026

  • 61 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "питане":

    Не е това.Мрази България повече от всичко, включително Русия.Заради такива като вас, баце 😁

    Коментиран от #62

    11:10 10.08.2026

  • 62 питане

    0 4 Отговор

    До коментар #61 от "Бай той Толстой":

    Ако иде реч за омразата, той мрази всички по-успели от него. Затова го мъчи носталгията по комунистическо време, липсва му уравниловката.

    11:18 10.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ТИР

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "питане":

    Същия въпрос може да се зададе по друг начин - Защо България осигурява безплатно пребиваване на укри в хотели
    пет звезди а тези който построиха държавата получават мижави пенсии, а някои от тях никога не са вижтали морето,,,

    Коментиран от #80

    11:28 10.08.2026

  • 66 Антирашист 2351

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ако не знаеш при диктатурите престъпността е по ниска !( за сметка на гражданските свободи)

    Коментиран от #85

    11:30 10.08.2026

  • 67 Олга

    6 0 Отговор
    Украинскиге европитеки скачали по площадите с истеричен призив :” Москаляку на гиляку” ще стоят сега без ток, а през зимата на томно, студ и на глад. Магазините им са праздни

    Коментиран от #73, #74

    11:35 10.08.2026

  • 68 Антирашист 2352

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Жеро":

    Все едно чувам нацисти да коментират ленин град през блокадата . Ралика рашисти нацисти няма !

    11:35 10.08.2026

  • 69 Инна

    6 0 Отговор
    Безпрецедентният отговор на Нижнекамск ще обхване цяла Украйна.

    В отговор на атаки срещу руски региони руската армия разкрива местата за изстрелване на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили и извършва интензивни удари срещу тях, заяви военен експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин.

    Той добави, че основните доставки за украинските въоръжени сили се доставят по море, но ударите по пристанища и кораби за насипни товари са довели до намаляване на доставките и проблеми за украинската икономика.
    „Ето защо Зеленски обикаля и хленчи навсякъде, молейки за помощ. Ефективността на нашите удари се е увеличила значително, тъй като противовъздушната отбрана на противника е практически неефективна срещу балистични ракети и крилати ракети. А нашите нови, модернизирани дронове, като реактивните „Геран-3“ и „Геран-4“, са много по-ефективни“, подчерта Дандикин.

    Русия може да унищожи всичко, което сметне за необходимо в Украйна, заяви пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в YouTube.
    „Повече от половината от складовите площи на Киев отпреди войната вече са унищожени. Само помислете: половината от целия складов капацитет на града вече е изчезнал. Разбира се, всичко това се случва на фона на изчерпването на ракетите-прехващачи на украинската страна. Това означава, че каквото Русия иска да унищожи, тя ще го унищожи“, отбеляза той.

    11:38 10.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "питане":

    Всеки, които обича България естествено обича и свойте Освободители. Ти няма как да знаеш, защото не познаваш историята. Безродниците нямат история и традиции, нямат нищо.

    12:00 10.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да,бе то има канали

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мда...":

    като Крым сегодня,където се вижда какво е,а не на такива лешпери като теб дето приказват врели не кипели и измислици,премислици под шипковия храст.

    12:44 10.08.2026

  • 78 НЕ БЕ...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Копейки,":

    Кви ,,панахиди",кви 5 гривни ве човеко...?!
    Та нали сме вече,заедно с Теб дори,в...,,Клуба на богатите...!

    13:02 10.08.2026

  • 79 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    усри гламави руснаците ша ви съдерат ...ъзовете. !!!

    13:21 10.08.2026

  • 80 чети бе пенчо

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "ТИР":

    Това не е вярно, пак ли я развивате тази опорка?
    А относно построилите страната, взимат малки пенсии защото само една част едно време работеха истински, та няма как да има пари при тази ситуация в държавата. А и питай любимите ти БКП и КГБ защо няма пари за пенсии и кой окраде държавата!
    Нали знаете, че в България няма истинска реална конкуренция в бизнеса точно заради техните КГБ/ДС бизнесмени и фирми!

    Коментиран от #86

    13:22 10.08.2026

  • 81 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Тоя поне няма да ги удари тока.

    14:26 10.08.2026

  • 82 До есента /октомври,ноември/,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Офчи дирник 😄":

    в WCкрайна и кибрит няма,да не говорим за дърва.Ша са топлят като си духат в кунките и ще замръзнат като статуи.

    15:49 10.08.2026

  • 83 Много си prosт

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "питане":

    за да ти се обясни, че любовта към България и Русия е неделима и такива шматки празноглави няма как да го разберат. Все същото е да те попитам що си обичаш единия тшак повече от другия.......? Ще ми отговориш ли или ша са пулиш като овца на афиш, кво та питам.

    15:57 10.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Сега има слободия и никакви свободи,

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Антирашист 2351":

    за тях можем само да мечтаем. Сега сме под пълния диктат на урсулите брюкселски и каквото ти кажат това и изпълняваш, без да имаш право на глас. Едно време при Живков имахме повече права и свободи от колкото сега. Да не говорим за спокойствието и сигурността. мигранти нелегали и тем подобна измет не можеше да премине, защото първо се стреля по обекта, после предупредителен във въздуха. Сега с камери уж вардят, а ония като термити прииждат.

    16:14 10.08.2026

  • 86 Как интересно се получава,че

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "чети бе пенчо":

    неграмотника аналфабет кара други да четат,а самия той е пълна невежа и пише тъпанарщини и простотии изсмукани от пръстите. В България никога не е имало КГБ/научи какво означават тези символи/,у нас имаше ДС. Тези които окрадоха парите са от онези фурнаджииски лопати преди 09.09.1944г.,после се пребоядисали в партийни членове и после във върли капиталисти.техните отрочета продължават тяхното пъклено дело. А,тези по време на соца,работеха много и усърдно,за да има какво днеска да разпродавате и рушите,бездарници некадърници абсолютни. А,пенсиите са им ниски за да могат крадците и обирджиите башибозушки да има за тях.

    16:30 10.08.2026

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