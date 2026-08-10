Apple работи над най-сериозната промяна над Watch от години

Студиото за индустриален дизайн на Apple в Купертино работи по най-радикалната промяна в портфолиото си от носими устройства, откакто оригиналният смарт часовник дебютира преди повече от десетилетие. Според Марк Гурман от Bloomberg, дизайнерските екипи на технологичния гигант са прекарали изминалата година в оценка на цялостно преосмисляне на гамата Apple Watch, като се стремят да се отклонят от простите итеративни обновления, тъй като минималистичните фитнес гривни и устройствата за проследяване на здравето без екран отнемат пазарен дял.

Сред експерименталните прототипи, които се разработват зад затворени врати, е фитнес гривна без екран, проектирана да се конкурира наравно със специализирани устройства за възстановяване като гривната Whoop и наскоро пуснатия от Google Fitbit Air. Инженерите по дизайн експериментират и с алтернативни форми на дисплея – включително кръгъл циферблат, който имитира традиционните аналогови хронографи – макар че според вътрешни източници кръгъл екран остава малко вероятен кандидат за масово производство. Тази промяна в хардуера е тясно свързана с обща софтуерна промяна към телеметрия за благосъстоянието, задвижвана от изкуствен интелект, което позволява на устройства без дисплей или с опростен хардуер да предоставят проактивна информация за здравето, без да разчитат на постоянни известия на екрана.

Вместо да разчита на универсална формула, Купертино се стреми към по-широка гама от модели, която обхваща както достъпни и икономични модели под съществуващата серия SE, така и нови ултралуксозни флагмани, позиционирани над изданията Ultra и Hermès. Ентусиастите може да станат свидетели и на завръщането на опцията за премиум керамичен корпус още в края на тази или през следващата година, заедно с нови цветови варианти и колекции от каишки. Макар че предстоящите стандартни модели, които се очакват тази есен, вероятно ще запазят познатата правоъгълна естетика, тези дългосрочни концепции сигнализират намерението на Apple да превърне своята линия носими устройства в многостепенно семейство, създадено за разнообразни начини на живот и бюджети.