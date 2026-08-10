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ООН поставя условие за нови преговори за Кипър: Двете общности трябва да покажат готовност за напредък

ООН поставя условие за нови преговори за Кипър: Двете общности трябва да покажат готовност за напредък

10 Август, 2026 10:29, обновена 10 Август, 2026 10:30 1 530 5

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Личният пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин предупреждава, че разширена среща няма да бъде свикана, ако има риск от провал

ООН поставя условие за нови преговори за Кипър: Двете общности трябва да покажат готовност за напредък - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Напредъкът в преговорите за бъдещето на Кипър зависи от постоянния и пряк контакт между лидерите на двете общности, заяви личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин в интервю за кипърския вестник „Политис“, предава БТА.

По думите ѝ ООН няма да пристъпи към организирането на разширена среща по кипърския въпрос, ако съществува сериозна вероятност тя да завърши с провал. Според Олгин подобен сценарий би нанесъл допълнителни щети на и без това трудния преговорен процес.

„Необходимо е да има постоянен и пряк контакт между лидерите на двете общности“, подчерта Олгин. Тя посочи, че са нужни и надеждни доказателства, че страните са „готови да вървят напред, а не просто да си говорят“.

Според пратеника на ООН сред основните пречки пред подновяването на преговорите са страхът от промяна и липсата на достатъчно политическа воля от страна на участниците.

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман трябва да се срещнат на 26 август под егидата на ООН. Разговорът е част от договорените мерки за изграждане на доверие между двете общности и подготовка за евентуално възобновяване на преговорите.

При посещението си в Кипър на 29 юли генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви намерение за свикване на нова разширена среща във формат 5+1. В нея трябва да участват представители на кипърските гърци и кипърските турци, трите държави гарантки по кипърския въпрос - Турция, Гърция и Великобритания - както и ООН.

Гутериш обаче не посочи конкретен срок за провеждането на срещата. Той подчерта, че тя ще бъде организирана едва след постигането на достатъчен напредък в изграждането на доверие между двете общности.

Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова след държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част едностранно е провъзгласена Севернокипърската турска република, която е призната единствено от Турция.

Десетилетията на разделение превърнаха кипърския въпрос в един от най-продължителните нерешени конфликти в Европа. ООН продължава да посредничи между двете общности с цел намиране на политическо решение и евентуално обединение на острова.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 1 Отговор
    Тежко им на гърците

    Коментиран от #4

    10:37 10.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Мюсюлманското НАТО ще прегази Кипър.

    10:43 10.08.2026

  • 3 Султана

    1 2 Отговор
    С една заплата в кипърската част живееш 3 месеца като бей в турската..! Европейски Кипър на практика събори всички джамии и удари мюсюлманите с религиозен шамар..! Ако има конфликт там Ердоган ще завземе целия остров за няколко дни а палячовците от НАТО и англосаксонските търтеи първи ще избягат..!

    10:47 10.08.2026

  • 4 Дааа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Тежко им,да са мислили преди да избиват турското население и да искат приобщят Кипър към Гърция,късно е либе за китка

    11:51 10.08.2026

  • 5 Мойто

    1 0 Отговор
    Има ли в пловдив хора активни погнусени от канибалите и родителите им? На всеки ъгъл тряббва да им се залепят снимките да има къде да плюят хората.9742

    13:33 10.08.2026