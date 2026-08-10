ООН поставя условие за нови преговори за Кипър: Двете общности трябва да покажат готовност за напредък

Напредъкът в преговорите за бъдещето на Кипър зависи от постоянния и пряк контакт между лидерите на двете общности, заяви личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхела Олгин в интервю за кипърския вестник „Политис“, предава БТА.

По думите ѝ ООН няма да пристъпи към организирането на разширена среща по кипърския въпрос, ако съществува сериозна вероятност тя да завърши с провал. Според Олгин подобен сценарий би нанесъл допълнителни щети на и без това трудния преговорен процес.

„Необходимо е да има постоянен и пряк контакт между лидерите на двете общности“, подчерта Олгин. Тя посочи, че са нужни и надеждни доказателства, че страните са „готови да вървят напред, а не просто да си говорят“.

Според пратеника на ООН сред основните пречки пред подновяването на преговорите са страхът от промяна и липсата на достатъчно политическа воля от страна на участниците.

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман трябва да се срещнат на 26 август под егидата на ООН. Разговорът е част от договорените мерки за изграждане на доверие между двете общности и подготовка за евентуално възобновяване на преговорите.

При посещението си в Кипър на 29 юли генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви намерение за свикване на нова разширена среща във формат 5+1. В нея трябва да участват представители на кипърските гърци и кипърските турци, трите държави гарантки по кипърския въпрос - Турция, Гърция и Великобритания - както и ООН.

Гутериш обаче не посочи конкретен срок за провеждането на срещата. Той подчерта, че тя ще бъде организирана едва след постигането на достатъчен напредък в изграждането на доверие между двете общности.

Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия нахлува в северната част на острова след държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част едностранно е провъзгласена Севернокипърската турска република, която е призната единствено от Турция.

Десетилетията на разделение превърнаха кипърския въпрос в един от най-продължителните нерешени конфликти в Европа. ООН продължава да посредничи между двете общности с цел намиране на политическо решение и евентуално обединение на острова.