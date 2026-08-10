Фалшива реклама с образа и гласа на митрополит Гавриил обикаля в мрежите

Ловчанския митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи, съобщават от канцеларията му.
Причина за това опровержение е, че в интернет пространството се разпространява видеоклип, в който чрез Изкуствен интелект образът и гласът на митрополит Гавриил са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата, заявяват още от канцеларията.
От там призовават хората да не се поддават на подобни манипулации.
Сезирани са компетентните органи клипът да бъде свален.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 този старец с колко злато и
Коментиран от #7
10:44 10.08.2026
3 Сила
Идеален , направо перфектен образ и излъчване за тази дейност има "светинята му "....🧟
10:45 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тия са толкова прости че си правят
10:50 10.08.2026
7 брадата
До коментар #2 от "този старец с колко злато и":с мъшко млеко я мажи
10:51 10.08.2026
8 И с патриарха има
Коментиран от #10
10:53 10.08.2026
9 Канцеларията, канцелария и
Те това е, и Фейк Реклама, Исусе Христе🍺
10:54 10.08.2026
10 Сила
До коментар #8 от "И с патриарха има":"Оземпик" ...и ботокс на изплащане !!!
10:57 10.08.2026
11 Верно ве?🤣😂❤️🇧🇬
Погребение На Изплащане?😁❤️🇧🇬
11:11 10.08.2026
12 Тука говорим за хора под силен стрес
11:15 10.08.2026
13 Попа
11:15 10.08.2026
14 Накрая
11:20 10.08.2026
15 Тъжен Факт
11:29 10.08.2026
16 Е на
12:20 10.08.2026
17 Анонимен
Коментиран от #18
13:01 10.08.2026
18 аутодафето
До коментар #17 от "Анонимен":ще ви пречисти сотанисти
13:47 10.08.2026
19 Мда-даааааа
14:46 10.08.2026