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Фалшива реклама с образа и гласа на митрополит Гавриил обикаля в мрежите

Фалшива реклама с образа и гласа на митрополит Гавриил обикаля в мрежите

10 Август, 2026 10:38 885 19

  • реклама-
  • митрополит гавриил-
  • изкуствен интелект

Той не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти и лечебни средства, заявяват от канцеларията му

Фалшива реклама с образа и гласа на митрополит Гавриил обикаля в мрежите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ловчанския митрополит Гавриил не рекламира и никога не е рекламирал медикаменти, лечебни средства и каквито и да е други стоки и услуги в медиите и социалните мрежи, съобщават от канцеларията му.

Причина за това опровержение е, че в интернет пространството се разпространява видеоклип, в който чрез Изкуствен интелект образът и гласът на митрополит Гавриил са фалшифицирани и са представени манипулативно. Митрополит Гавриил никога не е участвал в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, е изцяло фалшифицирано и няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата, заявяват още от канцеларията.

От там призовават хората да не се поддават на подобни манипулации.

Сезирани са компетентните органи клипът да бъде свален.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 този старец с колко злато и

    6 8 Отговор
    сребро се е накичил . дедовското многое лета му се отдава . аз кат видя американски пастор то младеж , песни за игри и танци, костюми, усмивки . да му е драго на човек да послуша някоя случка и клюка и съвет . но такава ни е черквата . хората са във връзка с бога . цял живот в расо и с брада и мустаци .

    Коментиран от #7

    10:44 10.08.2026

  • 3 Сила

    4 6 Отговор
    А дедо Сатанаил трябва да рекламира мишеморка и пестициди ....
    Идеален , направо перфектен образ и излъчване за тази дейност има "светинята му "....🧟

    10:45 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тия са толкова прости че си правят

    4 2 Отговор
    Фалшива (фейк) реклама за да им показва снимките в медиите, и Дявола и Господ са забравили за тези смешници и са, Фалшива реклама.

    10:50 10.08.2026

  • 7 брадата

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "този старец с колко злато и":

    с мъшко млеко я мажи

    10:51 10.08.2026

  • 8 И с патриарха има

    3 3 Отговор
    И какво ли рекламира дедо поп? Свещи на промоция или погребение на разсрочено плащане?

    Коментиран от #10

    10:53 10.08.2026

  • 9 Канцеларията, канцелария и

    1 1 Отговор
    важно са да имаш, 🍺Митница, Паство и Канцелария🍺.

    Те това е, и Фейк Реклама, Исусе Христе🍺

    10:54 10.08.2026

  • 10 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "И с патриарха има":

    "Оземпик" ...и ботокс на изплащане !!!

    10:57 10.08.2026

  • 11 Верно ве?🤣😂❤️🇧🇬

    4 1 Отговор
    Защо в БПЦ ценоразпис няма услугата,
    Погребение На Изплащане?😁❤️🇧🇬

    11:11 10.08.2026

  • 12 Тука говорим за хора под силен стрес

    3 1 Отговор
    и психологическо въздействие загубили роднина, и са БПЦ казва кеш бате или нема опело?😁❤️🇧🇬

    11:15 10.08.2026

  • 13 Попа

    3 2 Отговор
    Поп да рекламира медикамент за мен е антиреклама.

    11:15 10.08.2026

  • 14 Накрая

    6 3 Отговор
    БПЦ сама се превърна във фалшива рекламна агенция.

    11:20 10.08.2026

  • 15 Тъжен Факт

    2 4 Отговор
    За да се прави нещо такова,значи то дава своите плодове сред миряните.Това е своего рода точна атестация за работата на Бпц сред благочестивому и православному болгарскому народу.Замениха истинската изцерителна вяра с фалшиви мидикаменти.

    11:29 10.08.2026

  • 16 Е на

    2 0 Отговор
    това му се вика гавра с Гавриил:)

    12:20 10.08.2026

  • 17 Анонимен

    0 2 Отговор
    Преди време имаше такава реклама с патриарха и с о. Владимир Дойчев. Прави ми впечатление, че правят реклами все с достойни духовни лица, което ме навежда на мисълта, че е с цел тяхното окарикатуряване. Следите водят към "демократичната" общност, която традиционно не понася православието.

    Коментиран от #18

    13:01 10.08.2026

  • 18 аутодафето

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    ще ви пречисти сотанисти

    13:47 10.08.2026

  • 19 Мда-даааааа

    2 0 Отговор
    Хехе, и кой ще се върже? Де се е чули и видяло килимявка да рекламира научни постижения.

    14:46 10.08.2026

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