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Лепа Брена падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Лепа Брена падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

10 Август, 2026 12:01 1 788 6

  • лепа брена-
  • певица-
  • поп фолк-
  • падане-
  • сцена

Вместо да се смути, балканската звезда избухна в смях и продължи изпълнението си

Лепа Брена падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-големите звезди на балканската музика Лепа Брена загуби баланса си и падна на сцената по време на скорошен концерт.

Гласовитата блондинка не спря да се смее след падането, бързо се изправи на крака и продължи да пее, но феновете се питаха дали това не е само за пред публиката, докато наистина я боли много.

Беквокалистките на Лепа Брена веднага ѝ се притекоха на помощ, но тя бе толкова бърза и пъргава, че дори не забеляза присъствието ѝ. За участието си звездата бе заложила на интересна синя рокля, с висока цепка на десния крак. И докато изпълняваше номер с повдигането високо в стил „кан-кан“ се спъна в кабел на сцената и се озова по гръб.

Неотдавна пред сръбски медии тя сподели, че йогата много ѝ помага да се оправя с всякакви счупвания. „Йогата ми помогна много, защото често си чупих крайниците. Счупих си и левия, и десния крак, и дясната, и лявата ръка. Чупила съм си всичко, и то по няколко пъти“ – откровена е Лепа Брена пред Vostcast.

Съвсем скоро и българската публика ще види своята любимка у нас за пореден път. Лепа Брена ще изнесе пищно шоу в софийската Арена на 26 септември. „В програмата ще се насладим на емблематични песни като Hajde da se volimo, Cacak, cacak, Mile voli disko, Jugoslovenka, Ti si moj greh и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената“, съобщават с ентусиазъм организаторите на концерта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Врачанин

    5 5 Отговор
    Голема!

    Коментиран от #4, #5

    12:23 10.08.2026

  • 2 На всеки

    2 0 Отговор
    му се е случвало да падне на работното си място. Важното е да се изправи и да продължи.

    14:03 10.08.2026

  • 3 Цирк

    2 1 Отговор
    Дърта сръбска чалгарка ,къде е тръгнала с тези токчета и коктейлна рокля които не са подходящи за концерт затрудняват движението на сцената.

    14:28 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда-даааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Врачанин":

    ... чалгаджийска naчaвpa.

    14:42 10.08.2026

  • 6 Фют

    1 0 Отговор
    Просто вентилатора я отвя😁

    15:39 10.08.2026