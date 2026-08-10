Лепа Брена падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Една от най-големите звезди на балканската музика Лепа Брена загуби баланса си и падна на сцената по време на скорошен концерт.

Гласовитата блондинка не спря да се смее след падането, бързо се изправи на крака и продължи да пее, но феновете се питаха дали това не е само за пред публиката, докато наистина я боли много.

Беквокалистките на Лепа Брена веднага ѝ се притекоха на помощ, но тя бе толкова бърза и пъргава, че дори не забеляза присъствието ѝ. За участието си звездата бе заложила на интересна синя рокля, с висока цепка на десния крак. И докато изпълняваше номер с повдигането високо в стил „кан-кан“ се спъна в кабел на сцената и се озова по гръб.

Неотдавна пред сръбски медии тя сподели, че йогата много ѝ помага да се оправя с всякакви счупвания. „Йогата ми помогна много, защото често си чупих крайниците. Счупих си и левия, и десния крак, и дясната, и лявата ръка. Чупила съм си всичко, и то по няколко пъти“ – откровена е Лепа Брена пред Vostcast.

Съвсем скоро и българската публика ще види своята любимка у нас за пореден път. Лепа Брена ще изнесе пищно шоу в софийската Арена на 26 септември. „В програмата ще се насладим на емблематични песни като Hajde da se volimo, Cacak, cacak, Mile voli disko, Jugoslovenka, Ti si moj greh и още много любими заглавия, които събират поколения пред сцената“, съобщават с ентусиазъм организаторите на концерта.