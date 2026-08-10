77-годишен си спретна гонка с полицията от Павликени до Бяла черква

Шофьор, употребил алкохол е опитал да осуети полицейска проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Снощи около 22:00 ч. в Павликени полицейски служители предприели проверка на лек автомобил, като подали светлинен и звуков сигнал. Водачът не изпълнил разпорежданията и след последвало преследване е спрян в Бяла черква.
Установено е, че зад волана е 77-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,39 промила. Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа и е започнато бързо производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 скопейте ско пени
12:05 10.08.2026
3 Зик
12:07 10.08.2026
4 Били
12:13 10.08.2026
5 Сила
12:22 10.08.2026
6 КАТ аванта
Почти се измъкна от органите, но водната помпа го предаде
12:37 10.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Янко
13:59 10.08.2026