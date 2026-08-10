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77-годишен си спретна гонка с полицията от Павликени до Бяла черква

77-годишен си спретна гонка с полицията от Павликени до Бяла черква

10 Август, 2026 12:00 1 215 8

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При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,39 промила

77-годишен си спретна гонка с полицията от Павликени до Бяла черква - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор, употребил алкохол е опитал да осуети полицейска проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Снощи около 22:00 ч. в Павликени полицейски служители предприели проверка на лек автомобил, като подали светлинен и звуков сигнал. Водачът не изпълнил разпорежданията и след последвало преследване е спрян в Бяла черква.

Установено е, че зад волана е 77-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,39 промила. Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа и е започнато бързо производство.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 скопейте ско пени

    6 3 Отговор
    изстрещаа

    12:05 10.08.2026

  • 3 Зик

    18 0 Отговор
    Бързи и яростни Бг вариант

    12:07 10.08.2026

  • 4 Били

    15 2 Отговор
    Заслужава награда На тия години пиян да бяга от полицията.Пожелавам на 98г. да го съдят за изнасилване,напиване и збиване с полицаите

    12:13 10.08.2026

  • 5 Сила

    12 1 Отговор
    Дедото на Емрах ....

    12:22 10.08.2026

  • 6 КАТ аванта

    9 0 Отговор
    БСП-Бесни Страшни Пенсии
    Почти се измъкна от органите, но водната помпа го предаде

    12:37 10.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Янко

    4 1 Отговор
    В Павликени българин е само бай Иван циганина

    13:59 10.08.2026