77-годишен си спретна гонка с полицията от Павликени до Бяла черква

Шофьор, употребил алкохол е опитал да осуети полицейска проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Снощи около 22:00 ч. в Павликени полицейски служители предприели проверка на лек автомобил, като подали светлинен и звуков сигнал. Водачът не изпълнил разпорежданията и след последвало преследване е спрян в Бяла черква.

Установено е, че зад волана е 77-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,39 промила. Мъжът е дал кръвна проба, след което е задържан за срок до 24 часа и е започнато бързо производство.