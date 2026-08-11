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Учени посочиха най-лошата година в човешката история

Учени посочиха най-лошата година в човешката история

11 Август, 2026 16:17 2 231 12

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  • студ-
  • глад-
  • болести-
  • икономически сътресения

Комбинация от студ, глад, болести и икономически сътресения

Учени посочиха най-лошата година в човешката история - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Не 2020 г., не годините на двете световни войни и дори не периодът на Черната смърт. Според историци и учени най-тежката година, в която човек е можел да живее, е далечната 536 г. Тогава мистериозно природно бедствие потапя голяма част от света в мрак, температурите рязко падат, реколтата се проваля, а гладът поставя началото на продължителна криза.

Историкът и археолог от Харвардския университет Майкъл Маккормик определя 536 г. като началото на „един от най-лошите периоди за живот“, а вероятно и като най-тежката отделна година в човешката история.

Слънцето почти изчезва

През 536 г. необичайна мъгла покрива Европа, части от Близкия изток и Азия. Слънчевата светлина отслабва за месеци, а температурите в Европа през лятото падат с около 1,5–2,5 градуса по Целзий. Последствията са лоши реколти и недостиг на храна.

Днес учените свързват явлението с мощно вулканично изригване, изхвърлило огромно количество частици и сулфатни аерозоли високо в атмосферата. Анализи на ледени ядра от Алпите откриват следи от вулканична активност именно около този период.

Бедствията тепърва започват

Само няколко години по-късно следват нови вулканични изригвания, които допълнително охлаждат климата. През 541 г. започва и Юстиниановата чума – опустошителна пандемия, засегнала Византийската империя и други части на Европа и Средиземноморието.

Комбинацията от студ, глад, болести и икономически сътресения превръща средата на VI век в един от най-тежките периоди в документираната човешка история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко

    5 1 Отговор
    Мислех, че са нашите учени от БАН, а се оказаха - от Кралската академия на науките..

    16:25 11.08.2026

  • 2 Танев

    2 1 Отговор
    Нещо не се въързва. 536 год. начало на глад, студ. Няма храна. Не само Човекът , но и животните гладуват, включително плъховете, мишките - основните разпространители на чумата. След като Човечеството намалява, ще намалее колосално и техния брой.

    16:29 11.08.2026

  • 3 Споко

    18 6 Отговор
    тая зима ще е още по зле! Украйна няма ток, Европа няма газ, Гладна Африка няма храна, Тръмп няма мнозинство в Конгреса и Сената, Зеленски няма ракети...

    Коментиран от #7

    16:33 11.08.2026

  • 4 Доналд Епщайн

    8 2 Отговор
    Комбинацията от студ, глад, болести и икономически сътресения - каква икономика 6-ти век?

    16:40 11.08.2026

  • 5 Механик

    19 4 Отговор
    Историята е мръсна, долна к.рва. Не и вярвайте! Тя е такава каквато искат да я видите силните на деня.
    Свидетели сте на това как за няма и 30 години вече не се говори за турско робство, а за мирна симбиоза. Свидетели сте (и съм убеден, че повечето от вас го виждат и много ги дразни), как едни и същи факти се изкилифирчват, вадят се от контекст и дори най-нагло се натрапват.
    Мислите ли, че тия неща ги правят само сегашните власт имащи?

    16:42 11.08.2026

  • 6 Кризата

    2 3 Отговор
    от 536г. е енергийна - по-малко слънцегреене и оттам - студ, глад, болести и икономически сътресения. Но сега нещата не са много по-различни - отново енергийна криза за Източното полукълбо на света, която вещае много проблеми за страните от това полукълбо. Някой много добре е проучил историята и я репродуцира.

    16:42 11.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Споко":

    Най лоша е евейската чума ,няма край

    16:50 11.08.2026

  • 8 Сила

    14 1 Отговор
    2009 година , Простака от Банкя дойде на власт в БГ то ...
    Видими резултати до ден днешен ....
    Мунчо и Сие са продукт на Простака от Банкя ....
    И други ще има , само гледайте ....

    16:58 11.08.2026

  • 9 Мюмюн

    1 1 Отговор
    я е било тъй, я не било тъй

    Коментиран от #11

    18:09 11.08.2026

  • 10 Кенефка

    0 0 Отговор
    Най-лошата ми година е онази в която се запознах с теб.

    19:03 11.08.2026

  • 11 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мюмюн":

    Ами ти кажи как е било,виждам,че си коджа отворко...

    19:06 11.08.2026

  • 12 Тоалетна Хартия

    1 1 Отговор
    Англосаксонеца продължава да си мисли, че е център на света!!! Как е било в Африка ,Америките ,Австралия и другите места не описани в статията???

    19:20 11.08.2026