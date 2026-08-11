Учени посочиха най-лошата година в човешката история

Не 2020 г., не годините на двете световни войни и дори не периодът на Черната смърт. Според историци и учени най-тежката година, в която човек е можел да живее, е далечната 536 г. Тогава мистериозно природно бедствие потапя голяма част от света в мрак, температурите рязко падат, реколтата се проваля, а гладът поставя началото на продължителна криза.
Историкът и археолог от Харвардския университет Майкъл Маккормик определя 536 г. като началото на „един от най-лошите периоди за живот“, а вероятно и като най-тежката отделна година в човешката история.
Слънцето почти изчезва
През 536 г. необичайна мъгла покрива Европа, части от Близкия изток и Азия. Слънчевата светлина отслабва за месеци, а температурите в Европа през лятото падат с около 1,5–2,5 градуса по Целзий. Последствията са лоши реколти и недостиг на храна.
Днес учените свързват явлението с мощно вулканично изригване, изхвърлило огромно количество частици и сулфатни аерозоли високо в атмосферата. Анализи на ледени ядра от Алпите откриват следи от вулканична активност именно около този период.
Бедствията тепърва започват
Само няколко години по-късно следват нови вулканични изригвания, които допълнително охлаждат климата. През 541 г. започва и Юстиниановата чума – опустошителна пандемия, засегнала Византийската империя и други части на Европа и Средиземноморието.
Комбинацията от студ, глад, болести и икономически сътресения превръща средата на VI век в един от най-тежките периоди в документираната човешка история.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко
16:25 11.08.2026
2 Танев
16:29 11.08.2026
3 Споко
Коментиран от #7
16:33 11.08.2026
4 Доналд Епщайн
16:40 11.08.2026
5 Механик
Свидетели сте на това как за няма и 30 години вече не се говори за турско робство, а за мирна симбиоза. Свидетели сте (и съм убеден, че повечето от вас го виждат и много ги дразни), как едни и същи факти се изкилифирчват, вадят се от контекст и дори най-нагло се натрапват.
Мислите ли, че тия неща ги правят само сегашните власт имащи?
16:42 11.08.2026
6 Кризата
16:42 11.08.2026
7 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Споко":Най лоша е евейската чума ,няма край
16:50 11.08.2026
8 Сила
Видими резултати до ден днешен ....
Мунчо и Сие са продукт на Простака от Банкя ....
И други ще има , само гледайте ....
16:58 11.08.2026
9 Мюмюн
Коментиран от #11
18:09 11.08.2026
10 Кенефка
19:03 11.08.2026
11 Гост
До коментар #9 от "Мюмюн":Ами ти кажи как е било,виждам,че си коджа отворко...
19:06 11.08.2026
12 Тоалетна Хартия
19:20 11.08.2026