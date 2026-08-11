Митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън

Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е бил блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница, събщиха от Генералното ни консулство в Ню Йорк.

В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. 83-годишният митрополит Йосиф остава в болницата за наблюдение, контактен е, без опасност за живота. Посетен е от представител на Генералното ни консулство. Митрополит Йосиф е на поста от 1989 година. Той многократно е заявявал, че иска да се прибере в България, но Светият синод не одобрява такова решение. Предишният викарий на митрополит Йосиф е сегашният български патрирах Даниил.