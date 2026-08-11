Митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън

Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е бил блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница, събщиха от Генералното ни консулство в Ню Йорк.
В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. 83-годишният митрополит Йосиф остава в болницата за наблюдение, контактен е, без опасност за живота. Посетен е от представител на Генералното ни консулство. Митрополит Йосиф е на поста от 1989 година. Той многократно е заявявал, че иска да се прибере в България, но Светият синод не одобрява такова решение. Предишният викарий на митрополит Йосиф е сегашният български патрирах Даниил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!!!
Коментиран от #3, #12
16:43 11.08.2026
2 Горски
Коментиран от #10, #11
16:52 11.08.2026
3 АммакоА
До коментар #1 от "!!!!!":Ами ако разкажи какво е видял от 1989-та година насам - холивудските страшни филми могат да ти се сторят комедия ?
16:52 11.08.2026
4 Няма !
До Де Те Сгазят !
16:53 11.08.2026
5 опит
17:05 11.08.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
В ГЛАВ.РОЛЯ....ДУЕЙЙН СКАЛАТА
И ....МОРГАН ФРЙЙМАН👍
17:20 11.08.2026
7 Тея американци са много прости ей
17:20 11.08.2026
8 Механик
17:33 11.08.2026
9 Порфиний
17:49 11.08.2026
10 лесничей
До коментар #2 от "Горски":Така и си мислиех.Колега на Фори-светулката.Всички които обяха изпращани да учат в СССР подписваха декларация за сътредници на ДС.Там пък ги прихващаше КГБ.Иначе няма диплома.Но тогава времената бяха други,както казваше Добри Джуров,и мисленето беше съвсем друго.Никой и в сънищата си не вярваше,че СССР ще се срути и ще настъпи хаоса който цари днес.Интересното е и друго.Никой от училите в СССР не изпрати децата си да учат в Русия,или поне на екскурзия.Но пък дядката добре си е поживял над четиридесет години.Това означава,че е добър шпионин.
17:59 11.08.2026
11 инспектор Стрезов
До коментар #2 от "Горски":Ощес кацането на летището е бил под наблюдение.Службите отлично знаят на кого са издали виза и ебил под наблюдение през всичките тези години.Има и кандидати за поста му.Тази следка служба до живот.Ох,голям кеф!
18:16 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тахан халвичка
Коментиран от #15
18:37 11.08.2026
14 Споко , уе !
18:44 11.08.2026
15 Споко , уе !
До коментар #13 от "Тахан халвичка":Основната разлика в духовната длъжност „викарий“ между Православието и Католицизма се състои в църковния сан (ранг) на лицето, което я заема, и обхвата на неговата власт./ В Православната църква викарият е задължително епископ (висш духовник), / докато в Католическата църква титлата се използва много по-широко и може да се заема от обикновени свещеници на различни нива в администрацията. (Селски свещеник при католиците също може да е "викарий ". )
18:51 11.08.2026
16 Абу Будалиб
19:09 11.08.2026
17 Трябваше да е антихриста Никанор
19:12 11.08.2026
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19:29 11.08.2026