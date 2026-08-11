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Митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън

Митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън

11 Август, 2026 16:33 1 621 18

  • митрополит йосиф-
  • манхатън-
  • блъснат

Остава в болница под наблюдение

Митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е бил блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница, събщиха от Генералното ни консулство в Ню Йорк.

В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. 83-годишният митрополит Йосиф остава в болницата за наблюдение, контактен е, без опасност за живота. Посетен е от представител на Генералното ни консулство. Митрополит Йосиф е на поста от 1989 година. Той многократно е заявявал, че иска да се прибере в България, но Светият синод не одобрява такова решение. Предишният викарий на митрополит Йосиф е сегашният български патрирах Даниил.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!

    26 4 Отговор
    Пуснете човека да си се прибере в България, след като това е желанието му !

    Коментиран от #3, #12

    16:43 11.08.2026

  • 2 Горски

    18 7 Отговор
    Не става ясно дали са го търсили, преди да разберат, че е изчезнал, и липсвал ли е на някого след като е изчезнал. Да се чудуш защо дедо владика нема кола да го вози, а тръгнал пеша из мегаполиса. Наистина е бил ДС, но е единствения, признал си и поискал прошка. Бивш комсомолски секретар на акумулаторния завод в Пазарджик, вербуван от ДС и изпратен в СССР, град Владимир в КГБ отдела на семинарията за обучение като агент духовник, след което е изпратен от ДС в Америка да шпионира емигрантите. Представяте ли се колко "свети отци" се точат за мазния му пост и в момента се молят за "неговото здраве"?

    Коментиран от #10, #11

    16:52 11.08.2026

  • 3 АммакоА

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!":

    Ами ако разкажи какво е видял от 1989-та година насам - холивудските страшни филми могат да ти се сторят комедия ?

    16:52 11.08.2026

  • 4 Няма !

    7 3 Отговор
    Че Стоиш Там !

    До Де Те Сгазят !

    16:53 11.08.2026

  • 5 опит

    4 5 Отговор
    Опит за убийство. Не признава как беше тоя руския папаз.

    17:05 11.08.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор
    СЕГА ХОЛВУУД ПИШЕ СЦЕНАРИЙ
    В ГЛАВ.РОЛЯ....ДУЕЙЙН СКАЛАТА
    И ....МОРГАН ФРЙЙМАН👍

    17:20 11.08.2026

  • 7 Тея американци са много прости ей

    7 0 Отговор
    Много ясно че няма да се казва "Митрополит Йосиф"

    17:20 11.08.2026

  • 8 Механик

    2 2 Отговор
    Дедовия ми не търси там.

    17:33 11.08.2026

  • 9 Порфиний

    3 3 Отговор
    На поста е от 1989г.,но е там от 1984г.В онези години да те пуснат в капиталистическия свят,че и в Ню Йорк граничи с чудо.Обяснението е,че е агент на ДС и можи би на КГБ.Това е абсолютно изискване и не търпеше никакви компромиси.Но пък дядката добре си е отживял.Да спомена и,че в американска болница не приемат без задължителната здравна осигуровка която не е секретна и още при приемането му са знаели кого приемат.Там не поп,ами хамстера да си загубиш ще го открият.А и нали има произшествие,блъснат е от кола.Още на място са знаели кой какъв е.Всичко друго е алабализми и упражнения.

    17:49 11.08.2026

  • 10 лесничей

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Така и си мислиех.Колега на Фори-светулката.Всички които обяха изпращани да учат в СССР подписваха декларация за сътредници на ДС.Там пък ги прихващаше КГБ.Иначе няма диплома.Но тогава времената бяха други,както казваше Добри Джуров,и мисленето беше съвсем друго.Никой и в сънищата си не вярваше,че СССР ще се срути и ще настъпи хаоса който цари днес.Интересното е и друго.Никой от училите в СССР не изпрати децата си да учат в Русия,или поне на екскурзия.Но пък дядката добре си е поживял над четиридесет години.Това означава,че е добър шпионин.

    17:59 11.08.2026

  • 11 инспектор Стрезов

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Ощес кацането на летището е бил под наблюдение.Службите отлично знаят на кого са издали виза и ебил под наблюдение през всичките тези години.Има и кандидати за поста му.Тази следка служба до живот.Ох,голям кеф!

    18:16 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тахан халвичка

    1 1 Отговор
    Викарий има в католицизма, в православието няма.

    Коментиран от #15

    18:37 11.08.2026

  • 14 Споко , уе !

    1 1 Отговор
    Евроатлантическите Тролетариат е пропуснал да спомене известното на всички : че турският грък Вартоломей е на ЦиРейУ . Ама простено да е !!Да не говорим за дъртите във Ватикана ...

    18:44 11.08.2026

  • 15 Споко , уе !

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тахан халвичка":

    Основната разлика в духовната длъжност „викарий“ между Православието и Католицизма се състои в църковния сан (ранг) на лицето, което я заема, и обхвата на неговата власт./ В Православната църква викарият е задължително епископ (висш духовник), / докато в Католическата църква титлата се използва много по-широко и може да се заема от обикновени свещеници на различни нива в администрацията. (Селски свещеник при католиците също може да е "викарий ". )

    18:51 11.08.2026

  • 16 Абу Будалиб

    0 1 Отговор
    И чий го дори тама? Православния владика дето не знае какво е постно.

    19:09 11.08.2026

  • 17 Трябваше да е антихриста Никанор

    0 0 Отговор
    Българомразец

    19:12 11.08.2026

  • 18 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор
    Ролекса здрав ли е???

    19:29 11.08.2026

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