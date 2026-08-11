Дженифър Лопес показа феноменална фигура в бял ретро бански (СНИМКИ)

Поп звездата Дженифър Лопес привлече внимание с нова фотосесия в Instagram, в която позира с ретро бански и визия, вдъхновена от класическия холивудски блясък.

57-годишната певица и актриса позира в светъл бански от две части, обувки на точки, дантелена кърпа за глава, кръгли слънчеви очила и малка бяла чанта. Към публикацията Дженифър Лопес написа кратко: „Сезонът на Лъва продължава“.

Певицата сподели и полароидна снимка, на която е с бяла рокля с дълбоко деколте и изрязани детайли. Сред реакциите под публикацията се открои коментар на актрисата Джесика Алба, която остави емоджита със сърца и огън.

Новите кадри идват само дни след като Дженифър Лопес публикува снимки от семейното си пътуване в Италия със своите 18-годишни близнаци Макс и Оскар, които има от брака си с певеца Марк Антъни. Поп звездата определи пътуването като специално време с децата си преди заминаването им за колеж. Джей Ло неведнъж е споделяла, че предстоящата промяна е силно емоционална за нея, тъй като през годините именно тримата са били постоянно заедно.

Певицата разказа още, че и двете ѝ деца са били приети във всички университети, в които са кандидатствали, и са получили предложения за стипендии. По думите на Дженифър Лопес техните успехи са резултат от години упорита работа.

Звездата призна, че раздялата с ежедневието, което е имала с децата си, ще бъде трудна. В телевизионно интервю тя заяви, че от месеци се вълнува от предстоящото им завършване и заминаване за колеж и сега прави всичко възможно да прекара време с тях, преди да отлеят от гнездото.