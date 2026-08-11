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Дженифър Лопес показа феноменална фигура в бял ретро бански (СНИМКИ)

Дженифър Лопес показа феноменална фигура в бял ретро бански (СНИМКИ)

11 Август, 2026 16:31 3 107 18

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Актрисата и певица извади плочките наяве в последните седмици от лятото

Дженифър Лопес показа феноменална фигура в бял ретро бански (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дженифър Лопес привлече внимание с нова фотосесия в Instagram, в която позира с ретро бански и визия, вдъхновена от класическия холивудски блясък.

57-годишната певица и актриса позира в светъл бански от две части, обувки на точки, дантелена кърпа за глава, кръгли слънчеви очила и малка бяла чанта. Към публикацията Дженифър Лопес написа кратко: „Сезонът на Лъва продължава“.

Певицата сподели и полароидна снимка, на която е с бяла рокля с дълбоко деколте и изрязани детайли. Сред реакциите под публикацията се открои коментар на актрисата Джесика Алба, която остави емоджита със сърца и огън.

Новите кадри идват само дни след като Дженифър Лопес публикува снимки от семейното си пътуване в Италия със своите 18-годишни близнаци Макс и Оскар, които има от брака си с певеца Марк Антъни. Поп звездата определи пътуването като специално време с децата си преди заминаването им за колеж. Джей Ло неведнъж е споделяла, че предстоящата промяна е силно емоционална за нея, тъй като през годините именно тримата са били постоянно заедно.

Певицата разказа още, че и двете ѝ деца са били приети във всички университети, в които са кандидатствали, и са получили предложения за стипендии. По думите на Дженифър Лопес техните успехи са резултат от години упорита работа.

Звездата призна, че раздялата с ежедневието, което е имала с децата си, ще бъде трудна. В телевизионно интервю тя заяви, че от месеци се вълнува от предстоящото им завършване и заминаване за колеж и сега прави всичко възможно да прекара време с тях, преди да отлеят от гнездото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гретиния

    12 3 Отговор
    Да питам....... ако разтягам кори за баница с живата точилка, това съгрешаване ли е, при положение че старателно забърсвам каквото изтече?

    Коментиран от #10

    16:36 11.08.2026

  • 2 тц тц тц

    25 7 Отговор
    феноменален глиган в атака а да не забравим височината и 1,46 без токчета и 1,66 с токчета

    Коментиран от #14

    16:36 11.08.2026

  • 3 Вемуа

    27 3 Отговор
    Откакто Бен Афлек я оставих тая дъртюха съвсем откачи!

    16:40 11.08.2026

  • 4 Офф

    18 7 Отговор
    Дърта и дебела :)

    16:46 11.08.2026

  • 5 Джак Спароу

    8 3 Отговор
    с фотошопа направо се е свършила, Скарлет Йохансон пасти да яде.Иначе туй дупе като барабан, много палки ще поеме

    16:51 11.08.2026

  • 6 дрт гз

    16 0 Отговор
    И да показва и да не показва - все тая...Влака мина.

    16:53 11.08.2026

  • 7 Читател

    14 2 Отговор
    Тази е същата като Дженифър Анистън та и Дженифър Лопес и тя сама се рекламира а няма смисъл.

    17:00 11.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    УКРИТЕ МАЙ НИ ИМАТ ЗА ПО НИСШИ ОТ ТЯХ! НЕ НИ БРЪСНАТ ЗА СЛИВА

    17:20 11.08.2026

  • 9 Бай Иван

    15 2 Отговор
    Тази нито е певица нито артистка а една обикновена табуретка на колелца с височина 147 см! Но най отвратителното същество ми е тази лигава Тейлър “сладката” най противното недоразумение създадено от мишкотари!

    17:23 11.08.2026

  • 10 Грета Тунберг

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гретиния":

    Баница ли точиш, Тесльо? Да наглася фурната?

    Коментиран от #15

    17:35 11.08.2026

  • 11 То е ясно

    4 1 Отговор
    Баба ти Джена и в кюлоти ще е секси.

    17:59 11.08.2026

  • 12 Андреа

    2 0 Отговор
    Ха-ха! Дори няма фотошоп!

    18:05 11.08.2026

  • 13 Лос бланкос

    5 0 Отговор
    Още става тая милфка,бравос

    18:13 11.08.2026

  • 14 МА АЗ СЪМ ПИЛ КАФЕ СНЕЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "тц тц тц":

    ТВА НЕ Е НЕЙНОТО,,,ДУПЕ,,, .....КОЕТО Е ТИП ХАЙДУШКИ ТЪПАН....

    18:17 11.08.2026

  • 15 Гретиния

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Грета Тунберг":

    Скъпа, да не сцепим твоя "Раховец" с голямата погача?

    18:24 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Серсемин

    1 2 Отговор
    Зеленски е жив п e д e р а c т

    18:42 11.08.2026

  • 18 Гост

    0 0 Отговор
    О, да - бих я оцапал.

    19:40 11.08.2026