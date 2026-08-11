Дженифър Лопес показа феноменална фигура в бял ретро бански (СНИМКИ)

Поп звездата Дженифър Лопес привлече внимание с нова фотосесия в Instagram, в която позира с ретро бански и визия, вдъхновена от класическия холивудски блясък.
57-годишната певица и актриса позира в светъл бански от две части, обувки на точки, дантелена кърпа за глава, кръгли слънчеви очила и малка бяла чанта. Към публикацията Дженифър Лопес написа кратко: „Сезонът на Лъва продължава“.
Певицата сподели и полароидна снимка, на която е с бяла рокля с дълбоко деколте и изрязани детайли. Сред реакциите под публикацията се открои коментар на актрисата Джесика Алба, която остави емоджита със сърца и огън.
Новите кадри идват само дни след като Дженифър Лопес публикува снимки от семейното си пътуване в Италия със своите 18-годишни близнаци Макс и Оскар, които има от брака си с певеца Марк Антъни. Поп звездата определи пътуването като специално време с децата си преди заминаването им за колеж. Джей Ло неведнъж е споделяла, че предстоящата промяна е силно емоционална за нея, тъй като през годините именно тримата са били постоянно заедно.
Певицата разказа още, че и двете ѝ деца са били приети във всички университети, в които са кандидатствали, и са получили предложения за стипендии. По думите на Дженифър Лопес техните успехи са резултат от години упорита работа.
Звездата призна, че раздялата с ежедневието, което е имала с децата си, ще бъде трудна. В телевизионно интервю тя заяви, че от месеци се вълнува от предстоящото им завършване и заминаване за колеж и сега прави всичко възможно да прекара време с тях, преди да отлеят от гнездото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гретиния
Коментиран от #10
16:36 11.08.2026
2 тц тц тц
Коментиран от #14
16:36 11.08.2026
3 Вемуа
16:40 11.08.2026
4 Офф
16:46 11.08.2026
5 Джак Спароу
16:51 11.08.2026
6 дрт гз
16:53 11.08.2026
7 Читател
17:00 11.08.2026
8 Боруна Лом
17:20 11.08.2026
9 Бай Иван
17:23 11.08.2026
10 Грета Тунберг
До коментар #1 от "Гретиния":Баница ли точиш, Тесльо? Да наглася фурната?
Коментиран от #15
17:35 11.08.2026
11 То е ясно
17:59 11.08.2026
12 Андреа
18:05 11.08.2026
13 Лос бланкос
18:13 11.08.2026
14 МА АЗ СЪМ ПИЛ КАФЕ СНЕЯ
До коментар #2 от "тц тц тц":ТВА НЕ Е НЕЙНОТО,,,ДУПЕ,,, .....КОЕТО Е ТИП ХАЙДУШКИ ТЪПАН....
18:17 11.08.2026
15 Гретиния
До коментар #10 от "Грета Тунберг":Скъпа, да не сцепим твоя "Раховец" с голямата погача?
18:24 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Серсемин
18:42 11.08.2026
18 Гост
19:40 11.08.2026