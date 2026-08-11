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МОН предлага мерки за засилване образователната подкрепа на деца със СОП

МОН предлага мерки за засилване образователната подкрепа на деца със СОП

11 Август, 2026 17:10 888 20

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  • образование

Променя се и редът за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини

МОН предлага мерки за засилване образователната подкрепа на деца със СОП - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители. Това предлага Министерството на образованието и науката с промени в Наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. С измененията се прецизират организацията на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности, както и координацията между специалистите от различните институции.

По-ясно се дефинират дейностите на ресурсните учители и социалните работници в образованието, както и тяхната роля в процеса на приобщаващото образование. За ресурсните учители се уточнява, че те работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Това насърчава активността и пълноценното включване на децата със специални образователни потребности в живота на детската градина и училището. Социалните работници в детските градини и училищата следва да подпомагат не само деца в риск, а всички, които имат нужда от подкрепа.

Променя се и редът за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум, предложен с промените в Наредбата за предучилищното образование, които също са публикувани за обществено обсъждане. Когато са налице определени индикации и след съгласие на родителите, ще може да се извършва и допълнителен скрининг за установяване на затруднения в обучението. Това, от една страна, ще облекчи работата на педагогическите специалисти, а от друга – ще даде възможност за по-прецизно проследяване на развитието и по-целенасочена работа с децата, при които има нужда от допълнителна подкрепа.

За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда и облекчение при подаването на документи за прием в 8. клас, като те ще могат да ги подават в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в Регионалното управление на образованието.

С промените се засилва образователната подкрепа за учениците, така че обучението им да бъде по-пълноценно и съобразено с индивидуалните им възможности. Намаляването на учебните часове в учебния хорариум не може да надхвърля 50%. Когато се предлага отпадане на даден учебен предмет, екипът за подкрепа следва да изложи конкретни мотиви, а решението се взема, след като родителят се запознае с тях. Тези текстове вече са въведени и в Наредбата за учебния план.

Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.

Друга промяна засяга организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предлага се по-ясна регламентация съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.

С проекта се актуализират и конкретни текстове и термини в Наредбата, за да бъдат приведени в съответствие с вече прието и действащо законодателство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    16 0 Отговор
    СОПата помага много за възпитанието на децата.

    17:13 11.08.2026

  • 2 КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА

    13 1 Отговор
    А ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА НЕЯ 17 МЛН. €
    ДА ОТИДАТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА.

    Коментиран от #11

    17:27 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХПОто МОН всъщност

    9 0 Отговор
    произвежда младежи със СОП

    17:40 11.08.2026

  • 6 бгполитик

    8 0 Отговор
    крад крад крад!

    17:51 11.08.2026

  • 7 хмм

    4 2 Отговор
    Децата се разболяват от многото ваксини дето им бият.

    17:57 11.08.2026

  • 8 Явно !

    6 0 Отговор
    Шизофренията тук !

    Не Признава Граници !

    17:59 11.08.2026

  • 9 Куууу

    6 1 Отговор
    Европейщината винаги залага на изключенията, а основната линия все е в страни.

    18:01 11.08.2026

  • 10 Нека има грижи за тях

    11 0 Отговор
    Но да не бъдат пренебрегвани грижите за останалите деца.
    СОП-аджийчетата създават сериозни проблеми навсякъде. Можеш да обясниш на останалите деца защо трябва да бъдат деликатни спрямо СОП-аджийчето, но на него самото не можеш да обясниш защо не бива да върши дивотии и да пречи на останалите.
    Затова, подкрепям идеята за осигуряване на ресорни учители. Нека да бъдат осигурени специални грижи за децата със специални потребности, но да не ги събират заедно с останалите деца, чието обучение сериозно страда винаги, когато в колектива в детската градина или в училищния клас има проблемно дете със СОП.

    18:15 11.08.2026

  • 11 свешти

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА":

    дати купят с тях

    18:18 11.08.2026

  • 12 дърт кумунис

    1 4 Отговор
    предлагам да окредеме всичко!!!

    18:22 11.08.2026

  • 13 ДЪРТ ДАСКАЛ

    7 0 Отговор
    МОН да изгони сороските организации и родителите от училище и да набива в канчетата на родители и ученици, че освен права имат преди всичко задължения,КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ и при всяка неоснователна жалба /клевета/ срещу учителите носят наказателна отговорност!

    18:31 11.08.2026

  • 14 Майка

    2 1 Отговор
    Демек искат още пари, но само до там, а като зная как тези деца ги прехвърлят от училище на училище и радителите им са безсилни, е направо е да ти се скъса сърцето. Когато го имаш.

    18:47 11.08.2026

  • 15 Въпрос

    2 1 Отговор
    Кой ще налапа кинтите?

    18:49 11.08.2026

  • 16 Дудов

    3 1 Отговор
    Имайки впредвид последните събития в Пловдив предлагам предлага мерки за засилване образователната подкрепа на деца със СОПА

    Коментиран от #17

    18:50 11.08.2026

  • 17 сопа

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дудов":

    и големи количества обществено полезен труд за големи периоди от време при най малката вандалщина а за убийците от пловдив въжета!

    18:52 11.08.2026

  • 18 Без име

    1 1 Отговор
    МОН да накара педагозите да си вършат работата, не да си клстят краката в чакане на следващата заплата.

    18:53 11.08.2026

  • 19 Невидимо и сигурно източване

    2 0 Отговор
    Стига източвахте пари за деца, на които собствените им родители не обръщат внимание. Гонете родителите, които неглижират децата си.

    19:05 11.08.2026

  • 20 122333

    1 0 Отговор
    И какво казахте, едно голямо НИЩО. Както и да се въртите, все се връщате към това, което се прави. Въртите се в кръг и имитирате дейност.

    19:16 11.08.2026

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