МОН предлага мерки за засилване образователната подкрепа на деца със СОП

По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители. Това предлага Министерството на образованието и науката с промени в Наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. С измененията се прецизират организацията на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности, както и координацията между специалистите от различните институции.
По-ясно се дефинират дейностите на ресурсните учители и социалните работници в образованието, както и тяхната роля в процеса на приобщаващото образование. За ресурсните учители се уточнява, че те работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Това насърчава активността и пълноценното включване на децата със специални образователни потребности в живота на детската градина и училището. Социалните работници в детските градини и училищата следва да подпомагат не само деца в риск, а всички, които имат нужда от подкрепа.
Променя се и редът за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум, предложен с промените в Наредбата за предучилищното образование, които също са публикувани за обществено обсъждане. Когато са налице определени индикации и след съгласие на родителите, ще може да се извършва и допълнителен скрининг за установяване на затруднения в обучението. Това, от една страна, ще облекчи работата на педагогическите специалисти, а от друга – ще даде възможност за по-прецизно проследяване на развитието и по-целенасочена работа с децата, при които има нужда от допълнителна подкрепа.
За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда и облекчение при подаването на документи за прием в 8. клас, като те ще могат да ги подават в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в Регионалното управление на образованието.
С промените се засилва образователната подкрепа за учениците, така че обучението им да бъде по-пълноценно и съобразено с индивидуалните им възможности. Намаляването на учебните часове в учебния хорариум не може да надхвърля 50%. Когато се предлага отпадане на даден учебен предмет, екипът за подкрепа следва да изложи конкретни мотиви, а решението се взема, след като родителят се запознае с тях. Тези текстове вече са въведени и в Наредбата за учебния план.
Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.
Друга промяна засяга организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Предлага се по-ясна регламентация съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Това ще помогне за създаването на конкретни правила за взаимодействие между различните институции, така че децата да получават по-всеобхватна грижа.
С проекта се актуализират и конкретни текстове и термини в Наредбата, за да бъдат приведени в съответствие с вече прието и действащо законодателство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
17:13 11.08.2026
2 КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА
ДА ОТИДАТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА.
Коментиран от #11
17:27 11.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ХПОто МОН всъщност
17:40 11.08.2026
6 бгполитик
17:51 11.08.2026
7 хмм
17:57 11.08.2026
8 Явно !
Не Признава Граници !
17:59 11.08.2026
9 Куууу
18:01 11.08.2026
10 Нека има грижи за тях
СОП-аджийчетата създават сериозни проблеми навсякъде. Можеш да обясниш на останалите деца защо трябва да бъдат деликатни спрямо СОП-аджийчето, но на него самото не можеш да обясниш защо не бива да върши дивотии и да пречи на останалите.
Затова, подкрепям идеята за осигуряване на ресорни учители. Нека да бъдат осигурени специални грижи за децата със специални потребности, но да не ги събират заедно с останалите деца, чието обучение сериозно страда винаги, когато в колектива в детската градина или в училищния клас има проблемно дете със СОП.
18:15 11.08.2026
11 свешти
До коментар #2 от "КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА":дати купят с тях
18:18 11.08.2026
12 дърт кумунис
18:22 11.08.2026
13 ДЪРТ ДАСКАЛ
18:31 11.08.2026
14 Майка
18:47 11.08.2026
15 Въпрос
18:49 11.08.2026
16 Дудов
Коментиран от #17
18:50 11.08.2026
17 сопа
До коментар #16 от "Дудов":и големи количества обществено полезен труд за големи периоди от време при най малката вандалщина а за убийците от пловдив въжета!
18:52 11.08.2026
18 Без име
18:53 11.08.2026
19 Невидимо и сигурно източване
19:05 11.08.2026
20 122333
19:16 11.08.2026