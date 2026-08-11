Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Актьорът Джон Хам ще става баща за пръв път на 55 години

Актьорът Джон Хам ще става баща за пръв път на 55 години

11 Август, 2026 17:31 1 096 6

  • актьор-
  • баща-
  • джон хам-
  • дете-
  • бременна

Звездата и съпругата му очакват първото си дете

Актьорът Джон Хам ще става баща за пръв път на 55 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Джон Хам ще става баща за първи път. Съпругата му, актрисата Ана Оцеола, очаква първото дете на двойката, съобщава Daily Mail.

55-годишната звезда от сериала „Mad Men“ и 38-годишната Ана Оцеола бяха заснети по време на почивка в Хамптънс, където актрисата е показала наедрялото си коремче. По снимките тя изглежда е във втория триместър на бременността.

Джон Хам и Анна Оцеола сключиха брак през 2023 г.. През юни двамата почиваха и на италианския остров Иския.

Новината за бременността бележи сериозна промяна в отношението на Джон Хам към семейния живот. В по-ранни интервюта актьорът открито признаваше, че не е сигурен дали иска деца.

През 2008 г., когато все още беше във връзка с актрисата и сценарист Дженифър Уестфелд, Джон Хам заяви, че не е убеден, че родителството е за него. Двамата бяха заедно близо 18 години и се разделиха през 2015 г. Именно през същата година Джон Хам се запознава с Ана Оцеола, която се появява в един епизод на „Mad Men“. По-късно двамата започват връзка, а през 2020 г. отношенията им стават публично известни.

Джон и Ана дебютираха като двойка на червения килим през 2022 г. и участваха заедно в криминалната комедия „Confess, Fletch“. Година по-късно беше потвърден годежът им, последван от сватба през 2023 г.

Актьорът неведнъж е признавал, че връзката със съпругата му е променила отношението му към брака и бащинството. В интервю за „The Howard Stern Show“ той разказа, че терапията и работата върху травмите от детството са му помогнали да преосмисли идеята за семейство.

Джон Хам губи майка си от рак на дебелото черво, когато е едва на 10 години, а по-късно говори открито за отражението, което тази загуба е имала върху личния му живот.

През 2024 г. актьорът вече заяви, че се надява бракът му да доведе и до деца. Тогава актьорът се пошегува, че вероятно ще бъде „възрастният татко“, но добави, че приема тази възможност с ентусиазъм.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин на света

    5 0 Отговор
    бебчетата са единственото нещо на света,за което си струва да живееш!

    17:54 11.08.2026

  • 2 ВЕСЕЛЯК

    1 7 Отговор
    A дали знае кой му е баджанак?
    Па то и няма значение, че няма как да е от него.
    Дето се вика "не е важно чие е агнето, а е важно в чия кошара блее".

    Коментиран от #3, #4

    17:59 11.08.2026

  • 3 мъжа ти

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВЕСЕЛЯК":

    знай ли си баджовците

    18:13 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 авантгард

    0 2 Отговор
    Направо директно става дядо.

    18:37 11.08.2026