Актьорът Джон Хам ще става баща за пръв път на 55 години

Американският актьор Джон Хам ще става баща за първи път. Съпругата му, актрисата Ана Оцеола, очаква първото дете на двойката, съобщава Daily Mail.

55-годишната звезда от сериала „Mad Men“ и 38-годишната Ана Оцеола бяха заснети по време на почивка в Хамптънс, където актрисата е показала наедрялото си коремче. По снимките тя изглежда е във втория триместър на бременността.

Джон Хам и Анна Оцеола сключиха брак през 2023 г.. През юни двамата почиваха и на италианския остров Иския.

Новината за бременността бележи сериозна промяна в отношението на Джон Хам към семейния живот. В по-ранни интервюта актьорът открито признаваше, че не е сигурен дали иска деца.

Jon Hamm to become first time dad at 55 as wife Anna Osceola, 38, debuts baby bump in a bikini https://t.co/AcBXvH3GeW — Daily Mail (@DailyMail) August 10, 2026

През 2008 г., когато все още беше във връзка с актрисата и сценарист Дженифър Уестфелд, Джон Хам заяви, че не е убеден, че родителството е за него. Двамата бяха заедно близо 18 години и се разделиха през 2015 г. Именно през същата година Джон Хам се запознава с Ана Оцеола, която се появява в един епизод на „Mad Men“. По-късно двамата започват връзка, а през 2020 г. отношенията им стават публично известни.

Джон и Ана дебютираха като двойка на червения килим през 2022 г. и участваха заедно в криминалната комедия „Confess, Fletch“. Година по-късно беше потвърден годежът им, последван от сватба през 2023 г.

Актьорът неведнъж е признавал, че връзката със съпругата му е променила отношението му към брака и бащинството. В интервю за „The Howard Stern Show“ той разказа, че терапията и работата върху травмите от детството са му помогнали да преосмисли идеята за семейство.

Джон Хам губи майка си от рак на дебелото черво, когато е едва на 10 години, а по-късно говори открито за отражението, което тази загуба е имала върху личния му живот.

През 2024 г. актьорът вече заяви, че се надява бракът му да доведе и до деца. Тогава актьорът се пошегува, че вероятно ще бъде „възрастният татко“, но добави, че приема тази възможност с ентусиазъм.