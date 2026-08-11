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Новата власт в Унгария избра президент и внесе наказателна жалба във връзка с разходите на Орбан

Новата власт в Унгария избра президент и внесе наказателна жалба във връзка с разходите на Орбан

11 Август, 2026 17:47 1 160 19

  • унгария-
  • андраш бака-
  • петер мадяр-
  • виктор орбан

Този ход е една от най-директните мерки срещу обкръжението на бившия премиер, които се предприемат след смяната на властта

Новата власт в Унгария избра президент и внесе наказателна жалба във връзка с разходите на Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан.

Бака беше избран на този до голяма степен церемониален пост с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия ФИДЕС обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.

Унгарското правителство обяви днес, че внася наказателна жалба във връзка с повече от четири милиарда форинта (около 10,7 милиона евро) разходи на бившия премиер Виктор Орбан за присъствие в социалните мрежи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Този ход е една от най-директните мерки срещу обкръжението на бившия премиер, които се предприемат след смяната на властта в Унгария след парламентарните избори през април.

Жалбата, основаваща се на съмнение в лошо управление на обществени средства и злоупотреба с власт, бе внесена, след като канцеларията на новия унгарски премиер Петер Мадяр направи ревизия на договори, се казва в изявление на унгарското правителство, изпратено до АФП.

Премиерската канцелария по времето на Орбан е сключила през 2022 г. договор с компанията "Тритон къмюникейшънс" за услуги в сферата на комуникациите. Задачата ѝ е била да произвежда снимки, видеа и доклади за социалните мрежи. По силата на този договор компанията е получила 4,23 милиарда форинта (11,6 милиона евро) обществени средства за 44 месеца, казва унгарското правителство.

Сегашното правителство твърди, като се базира на обществено достъпни данни, че заплащането на услугата в договора е била най-малко тройно по-висока от пазарната цена.

Откакто спечели на парламентарните избори през април, Петер Мадяр предприе действия, с които да бъде направена ревизия за управлението на държавата по времето на Виктор Орбан. Новото правителство създаде Служба за възстановяване и защита на обществените активи.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бравос

    7 10 Отговор
    на Пешо Маджара !

    17:51 11.08.2026

  • 2 Демокрация сър,

    10 5 Отговор
    подлизурштината е основата на демократичната власт

    17:52 11.08.2026

  • 3 Бай Ставри от южното крило

    3 5 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква. Но лесно не става.

    Коментиран от #18

    17:54 11.08.2026

  • 4 Хаха

    17 8 Отговор
    Този Андраш Бала е от НПО, шорош се върна.

    17:56 11.08.2026

  • 5 Хааххх

    16 6 Отговор
    Унгарския джо байдън

    Коментиран от #8

    17:59 11.08.2026

  • 6 Тоя Бака

    11 5 Отговор
    Много каба ми се вижда!
    Друго си е другарката Йотова. С нейното телосложение е като свлачище!

    18:06 11.08.2026

  • 7 Абсурдистан

    4 7 Отговор
    Мамникът да гледа какво го чака.

    18:12 11.08.2026

  • 8 Още

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хааххх":

    един Никушор !

    18:13 11.08.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    6 13 Отговор
    Петер Мадяр работи са унгарския народ, а мунчо кРадев работи за Путин, Ердоган, Тръмп и назначените за олигарси съветски другарЕ !
    Утре почетния консул на РФ в Пловдив, свинаря Гергов, ще придобие държавен имот за около 1 млрд. €. Измамата започна руския гражданин Портних и ще завърши с руската маpионетка кРадев !

    18:15 11.08.2026

  • 10 Бат Петьо Парчето

    5 10 Отговор
    ЗА ВСЕКИ КОМУНИСТ ЩЕ ИМА СЕЗАЛ И МЯСТО НА КЛОНА

    Коментиран от #11

    18:19 11.08.2026

  • 11 При

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бат Петьо Парчето":

    демократите !

    18:32 11.08.2026

  • 12 Тоя

    4 3 Отговор
    Президент е като наш Запряна !

    18:34 11.08.2026

  • 13 Копейският Орбан крадеше като изоглавен

    6 4 Отговор
    Затова путинците го харесват. Бореше се ка Радев с корупцията. 😩😩😩😩😩😩

    18:43 11.08.2026

  • 14 шорош

    2 2 Отговор
    Пълно безаконие!

    18:44 11.08.2026

  • 15 ама

    1 1 Отговор
    такъв хибрид в правото нема бе-хем жалба хем, наказателна !........

    19:04 11.08.2026

  • 16 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 1 Отговор
    Да гледа какво я чака съветската триrъZa ламя ДеБоРа (ДелянБойкоРумбата)!

    19:09 11.08.2026

  • 17 Ироничен

    0 1 Отговор
    Още един политически динозавър - над 70 години.

    Избива ме на поезия: Тенджерата има кака / тя се казва Бака.

    19:10 11.08.2026

  • 18 Бай Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ставри от южното крило":

    Бай Ставри се пенсионира преди мен.

    19:11 11.08.2026

  • 19 Унгарците

    2 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    19:12 11.08.2026

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