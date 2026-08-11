Новата власт в Унгария избра президент и внесе наказателна жалба във връзка с разходите на Орбан

Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Това е символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан.
Бака беше избран на този до голяма степен церемониален пост с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия ФИДЕС обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.
Унгарското правителство обяви днес, че внася наказателна жалба във връзка с повече от четири милиарда форинта (около 10,7 милиона евро) разходи на бившия премиер Виктор Орбан за присъствие в социалните мрежи, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Този ход е една от най-директните мерки срещу обкръжението на бившия премиер, които се предприемат след смяната на властта в Унгария след парламентарните избори през април.
Жалбата, основаваща се на съмнение в лошо управление на обществени средства и злоупотреба с власт, бе внесена, след като канцеларията на новия унгарски премиер Петер Мадяр направи ревизия на договори, се казва в изявление на унгарското правителство, изпратено до АФП.
Премиерската канцелария по времето на Орбан е сключила през 2022 г. договор с компанията "Тритон къмюникейшънс" за услуги в сферата на комуникациите. Задачата ѝ е била да произвежда снимки, видеа и доклади за социалните мрежи. По силата на този договор компанията е получила 4,23 милиарда форинта (11,6 милиона евро) обществени средства за 44 месеца, казва унгарското правителство.
Сегашното правителство твърди, като се базира на обществено достъпни данни, че заплащането на услугата в договора е била най-малко тройно по-висока от пазарната цена.
Откакто спечели на парламентарните избори през април, Петер Мадяр предприе действия, с които да бъде направена ревизия за управлението на държавата по времето на Виктор Орбан. Новото правителство създаде Служба за възстановяване и защита на обществените активи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бравос
17:51 11.08.2026
2 Демокрация сър,
17:52 11.08.2026
3 Бай Ставри от южното крило
Коментиран от #18
17:54 11.08.2026
4 Хаха
17:56 11.08.2026
5 Хааххх
Коментиран от #8
17:59 11.08.2026
6 Тоя Бака
Друго си е другарката Йотова. С нейното телосложение е като свлачище!
18:06 11.08.2026
7 Абсурдистан
18:12 11.08.2026
8 Още
До коментар #5 от "Хааххх":един Никушор !
18:13 11.08.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Утре почетния консул на РФ в Пловдив, свинаря Гергов, ще придобие държавен имот за около 1 млрд. €. Измамата започна руския гражданин Портних и ще завърши с руската маpионетка кРадев !
18:15 11.08.2026
10 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #11
18:19 11.08.2026
11 При
До коментар #10 от "Бат Петьо Парчето":демократите !
18:32 11.08.2026
12 Тоя
18:34 11.08.2026
13 Копейският Орбан крадеше като изоглавен
18:43 11.08.2026
14 шорош
18:44 11.08.2026
15 ама
19:04 11.08.2026
16 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
19:09 11.08.2026
17 Ироничен
Избива ме на поезия: Тенджерата има кака / тя се казва Бака.
19:10 11.08.2026
18 Бай Коста
До коментар #3 от "Бай Ставри от южното крило":Бай Ставри се пенсионира преди мен.
19:11 11.08.2026
19 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
19:12 11.08.2026