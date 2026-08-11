Новата власт в Унгария избра президент и внесе наказателна жалба във връзка с разходите на Орбан

Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан.

Бака беше избран на този до голяма степен церемониален пост с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия ФИДЕС обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.

Унгарското правителство обяви днес, че внася наказателна жалба във връзка с повече от четири милиарда форинта (около 10,7 милиона евро) разходи на бившия премиер Виктор Орбан за присъствие в социалните мрежи, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Този ход е една от най-директните мерки срещу обкръжението на бившия премиер, които се предприемат след смяната на властта в Унгария след парламентарните избори през април.

Жалбата, основаваща се на съмнение в лошо управление на обществени средства и злоупотреба с власт, бе внесена, след като канцеларията на новия унгарски премиер Петер Мадяр направи ревизия на договори, се казва в изявление на унгарското правителство, изпратено до АФП.

Премиерската канцелария по времето на Орбан е сключила през 2022 г. договор с компанията "Тритон къмюникейшънс" за услуги в сферата на комуникациите. Задачата ѝ е била да произвежда снимки, видеа и доклади за социалните мрежи. По силата на този договор компанията е получила 4,23 милиарда форинта (11,6 милиона евро) обществени средства за 44 месеца, казва унгарското правителство.

Сегашното правителство твърди, като се базира на обществено достъпни данни, че заплащането на услугата в договора е била най-малко тройно по-висока от пазарната цена.

Откакто спечели на парламентарните избори през април, Петер Мадяр предприе действия, с които да бъде направена ревизия за управлението на държавата по времето на Виктор Орбан. Новото правителство създаде Служба за възстановяване и защита на обществените активи.