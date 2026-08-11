Дъщерята на Мат Деймън стана професионален модел

Изабела Деймън, 20-годишната дъщеря на холивудския актьор Мат Деймън и аржентинско-американската филмова продуцентка Лусиана Барозо, направи първа сериозна крачка към кариера в модата, след като подписа договор с агенцията IMG Models.

Младата Изабела, която близките ѝ наричат Бела, завършва гимназия в Бруклин, а през 2024 г. започва да учи в Нюйоркския университет. По този път преди нея са минали и известни модели като Карли Клос, Кристи Търлингтън и Лени Клум.

Освен с академичните си успехи Изабела е известна в семейството и с острото си чувство за хумор, особено когато става дума за филмовата кариера на баща ѝ.

През 2023 г. Мат Деймън разказа пред телевизионния водещ Сет Майерс, че дъщеря му нарочно наричала неговия филм от 2017 г. „The Great Wall“ просто „The Wall“. Когато актьорът я поправил, че заглавието съдържа думата „Great“, Изабела отвърнала, че според нея „в този филм няма нищо велико“.

Подписването с IMG Models поставя Изабела Деймън сред младите имена с потенциал за сериозно присъствие в модната индустрия. Тя е висока около 173 сантиметра, сходен ръст с модели като Кара Делевин и Сара Сампайо.

Създадена през 1987 г., IMG Models е една от най-разпознаваемите международни модни агенции. През годините тя е работила с имена като Жизел Бюндхен, Джиджи Хадид, Бела Хадид, Хейли Бийбър и Ашли Греъм.

Изабела Деймън няма да бъде единственият представител на известно холивудско семейство в агенцията. Сред клиентите на IMG Models са още Кай Шрайбър, дъщеря на актьорите Наоми Уотс и Лив Шрайбър, Айрис Лоу, дъщеря на Джъд Лоу и Сейди Фрост, както и Ромео Бекъм, син на дизайнерката Виктория Бекъм и бившия футболист Дейвид Бекъм.

С присъединяването си към IMG Models Изабела Деймън за първи път излиза по-осезаемо от сянката на известния си баща и насочва вниманието към собствена професионална посока в модата.