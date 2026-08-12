Близо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за бизнеса

Министерство на иновациите и дигиталната трансформация отвори за кандидатстване процедура за въвеждане на зелени технологии в българския бизнес. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът е близо 83 млн. евро.

Насочена е към микро-, малки и средни предприятия, като те ще могат да подават проектни предложения изцяло онлайн в системата ИСУН (https://bit.ly/4zcTKK7 ) до 16:30 ч. на 10 ноември 2026 г.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 77 000 евро, а максималният може да достигне до 450 000 евро в зависимост от категорията на предприятието и избрания режим на помощ. Със средствата ще могат да се купуват нови машини, съоръжения, софтуер, както и патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии. Ще се финансират още услуги за съответствие с екологични стандарти, включително Екомаркировката на ЕС.

Новата мярка ще допринесе за изпълнението на подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Целта ѝ е да се насърчат инвестициите за въвеждане на зелени технологии в предприятията и да ускори преходът към кръгова икономика. Подкрепата ще е за внедряване на кръгови модели за по-ефективно използване на ресурсите и прилагане на неутрални по отношение на климата методи за производство, предоставяне и потребление на продукти и услуги.