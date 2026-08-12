Близо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за бизнеса

Министерство на иновациите и дигиталната трансформация отвори за кандидатстване процедура за въвеждане на зелени технологии в българския бизнес. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът е близо 83 млн. евро.
Насочена е към микро-, малки и средни предприятия, като те ще могат да подават проектни предложения изцяло онлайн в системата ИСУН (https://bit.ly/4zcTKK7 ) до 16:30 ч. на 10 ноември 2026 г.
Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 77 000 евро, а максималният може да достигне до 450 000 евро в зависимост от категорията на предприятието и избрания режим на помощ. Със средствата ще могат да се купуват нови машини, съоръжения, софтуер, както и патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии. Ще се финансират още услуги за съответствие с екологични стандарти, включително Екомаркировката на ЕС.
Новата мярка ще допринесе за изпълнението на подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Целта ѝ е да се насърчат инвестициите за въвеждане на зелени технологии в предприятията и да ускори преходът към кръгова икономика. Подкрепата ще е за внедряване на кръгови модели за по-ефективно използване на ресурсите и прилагане на неутрални по отношение на климата методи за производство, предоставяне и потребление на продукти и услуги.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
10:15 12.08.2026
2 ццц
10:17 12.08.2026
3 ББ от Банкя
10:19 12.08.2026
4 Кръгова икономика
10:23 12.08.2026
5 чорбаджия
10:52 12.08.2026
6 Механик
11:05 12.08.2026
7 Мюмюн
11:13 12.08.2026
8 Мнение
ЕДНИ МАСОВИ ЛЪЖИ ОБЛЕЧЕНИ КАТО "ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ", КРАДАТ НАРОДИТЕ НА ЕС, А В РЕЗУЛТАТ ВЪПРОСНИЯТ СЪЮЗ СЕ НАМИРА В РЕЖИМ НА СВОБОДНО ПАДАНЕ!
МОЖЕ ЛИ ДА СВЪРЖЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БАТЕРИИ ОТ ДЖИЕСЕМИ И ДА ГО НАРЕЧЕТЕ ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ?!
МОЖЕ ЛИ ДА ЗАСТРОИТЕ ДЕКАРИ БЪЛГАРСКА ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ С ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕЙНОТО УНИЩОЖАВАНЕ, И ТОВА ДА ГО НАРЕЧЕТЕ ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ?!
ВЕРОЯТНО ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ ОПЪВАТ ПУБЛИЧНО НА ПЛОЩАДА И ТОВА ЩЕ ГО НАРИЧАТ ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС?!
СПРЕТЕ СЕ С ЛЪЖИТЕ И МАНИПУЛАЦИИТЕ!
МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА ВСИЧКОТО ЕВРОАТЛАНТИК ОТ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ!!!
ИНАК СТРАНАТА НИ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ!!!
11:21 12.08.2026
9 Павел Пенев
11:25 12.08.2026