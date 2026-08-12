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Близо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за бизнеса

Близо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за бизнеса

12 Август, 2026 10:12 523 9

  • бизнес-
  • пкип-
  • зелени технологии

Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 77 000 евро

Близо 83 млн. евро ще бъдат инвестирани в зелени технологии за бизнеса - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерство на иновациите и дигиталната трансформация отвори за кандидатстване процедура за въвеждане на зелени технологии в българския бизнес. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът е близо 83 млн. евро.

Насочена е към микро-, малки и средни предприятия, като те ще могат да подават проектни предложения изцяло онлайн в системата ИСУН (https://bit.ly/4zcTKK7 ) до 16:30 ч. на 10 ноември 2026 г.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 77 000 евро, а максималният може да достигне до 450 000 евро в зависимост от категорията на предприятието и избрания режим на помощ. Със средствата ще могат да се купуват нови машини, съоръжения, софтуер, както и патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии. Ще се финансират още услуги за съответствие с екологични стандарти, включително Екомаркировката на ЕС.

Новата мярка ще допринесе за изпълнението на подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Целта ѝ е да се насърчат инвестициите за въвеждане на зелени технологии в предприятията и да ускори преходът към кръгова икономика. Подкрепата ще е за внедряване на кръгови модели за по-ефективно използване на ресурсите и прилагане на неутрални по отношение на климата методи за производство, предоставяне и потребление на продукти и услуги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    13 0 Отговор
    Ще падне яко крадене, както винаги.

    10:15 12.08.2026

  • 2 ццц

    8 0 Отговор
    Казах ли ви че рундьо е брюкселска марионетка. Следва стриктно инструкциите на господарите отн осно зелената шарлатания и вкарване на стадото в дигиталния концлагер.

    10:17 12.08.2026

  • 3 ББ от Банкя

    7 0 Отговор
    Колегата мунчо почна да ме дублира, ще трябва да си патентовам схемите за източване

    10:19 12.08.2026

  • 4 Кръгова икономика

    8 0 Отговор
    Тва животно, като кръглата Нула ли е? Произвеждаш нула, печелиш нула? Но усвояваш от фонда с няколко нули?

    10:23 12.08.2026

  • 5 чорбаджия

    3 0 Отговор
    Транспортния сектор още чакаме кирливите 50 млн ЛЕВА от мерките срещу кризата с горивата , тези ми раздават 100 млн евро за зелени технологии..

    10:52 12.08.2026

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Казано по-достъпно: Близо 90 милиона ще бъдат съдрани от нашия гръб и ще бъдат Фърлени на вятъра. А вятъра ще ги отнесе в джобчетата на едни алчни чичковци с големи криви носове и малки смешни шапчици.

    11:05 12.08.2026

  • 7 Мюмюн

    1 0 Отговор
    какво? да не се въвеждат зелени химикалки за първолаците - задължителни?

    11:13 12.08.2026

  • 8 Мнение

    0 0 Отговор
    "ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" КАТО НАПРИМЕР КОЯ??????

    ЕДНИ МАСОВИ ЛЪЖИ ОБЛЕЧЕНИ КАТО "ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ", КРАДАТ НАРОДИТЕ НА ЕС, А В РЕЗУЛТАТ ВЪПРОСНИЯТ СЪЮЗ СЕ НАМИРА В РЕЖИМ НА СВОБОДНО ПАДАНЕ!

    МОЖЕ ЛИ ДА СВЪРЖЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО БАТЕРИИ ОТ ДЖИЕСЕМИ И ДА ГО НАРЕЧЕТЕ ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ?!

    МОЖЕ ЛИ ДА ЗАСТРОИТЕ ДЕКАРИ БЪЛГАРСКА ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ С ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕЙНОТО УНИЩОЖАВАНЕ, И ТОВА ДА ГО НАРЕЧЕТЕ ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ?!

    ВЕРОЯТНО ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ ОПЪВАТ ПУБЛИЧНО НА ПЛОЩАДА И ТОВА ЩЕ ГО НАРИЧАТ ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС?!

    СПРЕТЕ СЕ С ЛЪЖИТЕ И МАНИПУЛАЦИИТЕ!
    МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА ВСИЧКОТО ЕВРОАТЛАНТИК ОТ ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ!!!
    ИНАК СТРАНАТА НИ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ!!!

    11:21 12.08.2026

  • 9 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Хайде пак глупости. Всичко що е зелено, трябва да бъде отречено и забравено. Дори старите хора казват,че от зелена тиква семе не се взема, а ние от зелени тикви- търсим технологии.

    11:25 12.08.2026

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