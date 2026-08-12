Hyundai откри решение за проблемите с паркирането

Целейки да облекчи структурните ограничения при паркирането и да премахне неудобството от търсенето на свободни места, съвместен консорциум, в който участват Hyundai Motor, Hyundai Wia и Hyundai E&C, стартира първия в Южна Корея пилотен проект за автономни паркиращи роботи в жилищни комплекси в комплекса „Hillstate The Wave City“ в Сихънг. Подкрепеният от правителството пилотен проект за „умни градове“ използва два комплекта автоматизирани паркиращи робота на Hyundai Wia за управление на специално предназначена подземна паркинг зона с 53 места, като дава представа за това как бъдещите жилищни комплекси биха могли да оптимизират съхранението на автомобили.

Механичните устройства, стоящи зад проекта, приличат на изключително плоски скейтбордове за тежки натоварвания. С дебелина едва 110 милиметра ниско разположените двойки роботизирани шейни се плъзгат директно под шасито на автомобила, като използват вградена LiDAR система за навигация, за да определят точно размерите и позицията на гумите, преди да ги захванат и повдигнат над бетонния под. Въпреки тънката си конструкция, електрическите устройства могат да превозват превозни средства с тегло до 3 400 килограма, като лесно поемат масивни кросоувъри, независимо от тяхното задвижване.

От гледна точка на водача системата напълно елиминира човешкия фактор при преминаването по тесни подземни рампи и между тесни бетонни колони. Пътуващите просто оставят автомобила си в просторна зона при входа на гаража, излизат удобно от кабината и стартират автоматизираната процедура за паркиране чрез интерактивен стенен панел. Когато жителите трябва да тръгнат отново на път, те издават команда за извличане, с което подканят роботите да пренесат автомобила обратно до зоната за оставяне, готов за тръгване.

Като напълно елиминира човешките шофьори и необходимостта от пространство за отваряне на вратите, автоматизираната система осигурява значителна структурна ефективност за строителните предприемачи в жилищния сектор. Оборудвани с модули за движение във всички посоки, роботите могат да маневрират превозните средства напред, назад и странично в изключително тесни места, които биха били невъзможни за преодоляване от човешки шофьор. Това прецизно позициониране позволява превозните средства да се подреждат едно до друго като парченца от пъзел, което потенциално увеличава капацитета на гаража с 20 до 50 процента в рамките на същата застроена площ, като същевременно намалява емисиите на отработени газове при празен ход и леките сблъсъци при ниска скорост.