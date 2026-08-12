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Румънски турист се удави в морето в „Слънчев бряг“

Румънски турист се удави в морето в „Слънчев бряг“

12 Август, 2026 10:11 626 5

  • удавен-
  • море-
  • слънчев бряг

Тялото му е откарано за аутопсия. По случая се води разследване

Румънски турист се удави в морето в „Слънчев бряг“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

71-годишен румънец се удави в морето в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.

На 11 август е подаден сигнал за инцидента в района на охраняем плаж пред хотел.

Мъжът е турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия. По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 доста странна история . там има спасител

    1 0 Отговор
    а дъното е плитко . значи това може да го направи само румънец . догодина един турист по малко ще хапва цацка по 18 евро 350 гр, кукуруз 9 евро кочана, баничка по 4,50 евро . издавянията са поради причини . затова има и медицински персонал на почти всеки скъпарски плаж . схващане на мускул , сърдечен спазъм, по често инсулт , нагълтване с морска вода и уплах , в студен пояс навлизане и уплах , водещи до паник атака . по учебник на доктор издавянето е за 6 минутки . и често ги спасяват .

    10:25 12.08.2026

  • 3 Да Дойде В България !

    1 0 Отговор
    За Да Се Одави !

    В Черно Море !

    10:37 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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