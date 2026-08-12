Румънски турист се удави в морето в „Слънчев бряг“

71-годишен румънец се удави в морето в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.

На 11 август е подаден сигнал за инцидента в района на охраняем плаж пред хотел.

Мъжът е турист, отседнал в курортния комплекс.

Тялото му е откарано за аутопсия. По случая се води разследване.