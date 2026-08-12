Румънски турист се удави в морето в „Слънчев бряг“

71-годишен румънец се удави в морето в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.
На 11 август е подаден сигнал за инцидента в района на охраняем плаж пред хотел.
Мъжът е турист, отседнал в курортния комплекс.
Тялото му е откарано за аутопсия. По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 доста странна история . там има спасител
10:25 12.08.2026
3 Да Дойде В България !
В Черно Море !
10:37 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.