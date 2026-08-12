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Рецепта на деня: Паста ала путанеска с печени чери домати
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Паста ала путанеска с печени чери домати

12 Август, 2026 10:05 734 12

  • паста-
  • спагети-
  • лингуини-
  • путанеска-
  • аншоа-
  • италианска кухня-
  • какво да сготвя

Ароматна италианска рецепта с лингуини

Рецепта на деня: Паста ала путанеска с печени чери домати - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • лингуини - 300 г;
  • чери домати - 400 г;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • чесън - 2 - 3 скилидки;
  • филета аншоа - 5 бр.;
  • маслини - 60 г;
  • каперси - 1 с.л.;
  • люспи от лют червен пипер - 1/3 ч.л.;
  • сушен риган - 1 ч.л.;
  • пресен босилек - 8 - 10 листа;
  • сол - на вкус;
  • настъргана лимонова кора - 1 ч.л., по желание.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява предварително на 200°C. Чери доматите се измиват, подсушават се и се подреждат на един ред в подходяща тава. По-едрите домати могат да се разрежат на половинки, а по-малките да се оставят цели.

Доматите се поливат с 2 с.л. от зехтина. Поръсват се с малко сол и сушения риган, след което между тях се разпределят няколко листа пресен босилек.

Чери доматите се пекат около 20-25 минути, докато омекнат, леко се карамелизират и започнат да отделят ароматен сок. Готовите домати се изваждат от фурната и се оставят в тавата заедно с отделените сокове.

В голяма тенджера се кипва обилно количество вода. Добавя се сол, но умерено, тъй като аншоата, маслините и каперсите са достатъчно солени.

Лингуините се пускат във врящата вода и се сваряват според указанията върху опаковката до степен ал денте. Малко преди пастата да се отцеди, се отделя около 1 чаша от нишестената вода. Тя ще се използва за свързване и регулиране на гъстотата на соса.

Чесънът се обелва и се нарязва на тънки филийки или на ситно. Маслините могат да се оставят цели или да се нарежат на половинки според предпочитанията.

В голям и дълбок тиган се загрява останалата 1 с.л. зехтин на умерено слаб огън.

Добавят се чесънът и люспите от лют червен пипер. Готвят се около 30-60 секунди при непрекъснато разбъркване, докато чесънът освободи аромата си, без да потъмнява.

Филетата аншоа се поставят в тигана. Разбъркват се и леко се притискат с дървена лъжица, докато почти напълно се разтворят в зехтина и се превърнат в основа на соса.

Прибавят се маслините и каперсите. Сместа се разбърква и се готви около минута, за да се смесят ароматите.

Печените чери домати се добавят в тигана заедно с всички сокове, останали в тавата. Част от доматите се притискат внимателно с лъжица, а останалите се запазват цели.

Сосът се оставя да къкри на умерен огън около 2-3 минути, докато вкусовете се смесят.

Сварените лингуини се отцеждат и се прехвърлят директно в тигана със соса.

Добавят се първоначално 2-3 с.л. от запазената вода от пастата. Лингуините се разбъркват и обръщат енергично в тигана, докато сосът ги обгърне равномерно.

Ако пастата изглежда суха, постепенно се добавя още малко от нишестената вода. Сосът трябва да остане сочен и леко кремообразен, а не воднист.

Накрая се добавят останалите пресни листа босилек, накъсани или нарязани на едро. По желание се поръсва с настърганата лимонова кора.

Пастата се опитва и едва тогава при необходимост се добавя още сол. Аншоата, каперсите и маслините обикновено осигуряват достатъчно соленост.

Пастата ала путанеска се сервира веднага след приготвянето, докато лингуините са топли, а сосът е сочен и ароматен. Във всяка порция се разпределят печени чери домати, маслини и каперси. Отгоре могат да се добавят няколко пресни листа босилек и малко от предвидената лимонова кора, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вено, Вено...

    6 0 Отговор
    само си мислиш за някой да ти изяде пастата ала путанеска

    10:09 12.08.2026

  • 2 гейлорд кукорчу

    4 0 Отговор
    те туй то мойто ядене путанеска

    10:11 12.08.2026

  • 3 !!!?

    3 3 Отговор
    Това ще да е любимата путанеска на Копейкин...!

    10:22 12.08.2026

  • 4 Ял съм

    4 0 Отговор
    Паста ала Путанеска, и то така съм ял, та чак съм плювал.....
    Много обичам тази вкусотия......
    Със зехтин, без зехтин.......

    Коментиран от #6

    10:23 12.08.2026

  • 5 Вълшебното руно на моята съпруга

    3 1 Отговор
    Путанеската се сервира с козе сирене ала сте го пропуснала мадам защо тъй

    10:24 12.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Механик

    3 0 Отговор
    На тая главата и пълна само с едни ПУТАнески и ХУЯнески.
    За друго просто не може да мисли.

    Коментиран от #11

    11:06 12.08.2026

  • 9 Пунчо

    5 0 Отговор
    Путанеска салата върви с куранеска ракия.

    11:19 12.08.2026

  • 10 Абе

    4 0 Отговор
    При путанеската стигне ли се до паста, бегай надалече.

    11:23 12.08.2026

  • 11 Пуууу...

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Голем моралист се преподнесе...
    На такива най нямам доверие...

    11:24 12.08.2026

  • 12 Ще пробвам

    0 0 Отговор
    Имам една тава чери домати.

    11:33 12.08.2026