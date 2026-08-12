Рецепта на деня: Паста ала путанеска с печени чери домати

Необходими продукти:
- лингуини - 300 г;
- чери домати - 400 г;
- зехтин - 3 с.л.;
- чесън - 2 - 3 скилидки;
- филета аншоа - 5 бр.;
- маслини - 60 г;
- каперси - 1 с.л.;
- люспи от лют червен пипер - 1/3 ч.л.;
- сушен риган - 1 ч.л.;
- пресен босилек - 8 - 10 листа;
- сол - на вкус;
- настъргана лимонова кора - 1 ч.л., по желание.
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява предварително на 200°C. Чери доматите се измиват, подсушават се и се подреждат на един ред в подходяща тава. По-едрите домати могат да се разрежат на половинки, а по-малките да се оставят цели.
Доматите се поливат с 2 с.л. от зехтина. Поръсват се с малко сол и сушения риган, след което между тях се разпределят няколко листа пресен босилек.
Чери доматите се пекат около 20-25 минути, докато омекнат, леко се карамелизират и започнат да отделят ароматен сок. Готовите домати се изваждат от фурната и се оставят в тавата заедно с отделените сокове.
В голяма тенджера се кипва обилно количество вода. Добавя се сол, но умерено, тъй като аншоата, маслините и каперсите са достатъчно солени.
Лингуините се пускат във врящата вода и се сваряват според указанията върху опаковката до степен ал денте. Малко преди пастата да се отцеди, се отделя около 1 чаша от нишестената вода. Тя ще се използва за свързване и регулиране на гъстотата на соса.
Чесънът се обелва и се нарязва на тънки филийки или на ситно. Маслините могат да се оставят цели или да се нарежат на половинки според предпочитанията.
В голям и дълбок тиган се загрява останалата 1 с.л. зехтин на умерено слаб огън.
Добавят се чесънът и люспите от лют червен пипер. Готвят се около 30-60 секунди при непрекъснато разбъркване, докато чесънът освободи аромата си, без да потъмнява.
Филетата аншоа се поставят в тигана. Разбъркват се и леко се притискат с дървена лъжица, докато почти напълно се разтворят в зехтина и се превърнат в основа на соса.
Прибавят се маслините и каперсите. Сместа се разбърква и се готви около минута, за да се смесят ароматите.
Печените чери домати се добавят в тигана заедно с всички сокове, останали в тавата. Част от доматите се притискат внимателно с лъжица, а останалите се запазват цели.
Сосът се оставя да къкри на умерен огън около 2-3 минути, докато вкусовете се смесят.
Сварените лингуини се отцеждат и се прехвърлят директно в тигана със соса.
Добавят се първоначално 2-3 с.л. от запазената вода от пастата. Лингуините се разбъркват и обръщат енергично в тигана, докато сосът ги обгърне равномерно.
Ако пастата изглежда суха, постепенно се добавя още малко от нишестената вода. Сосът трябва да остане сочен и леко кремообразен, а не воднист.
Накрая се добавят останалите пресни листа босилек, накъсани или нарязани на едро. По желание се поръсва с настърганата лимонова кора.
Пастата се опитва и едва тогава при необходимост се добавя още сол. Аншоата, каперсите и маслините обикновено осигуряват достатъчно соленост.
Пастата ала путанеска се сервира веднага след приготвянето, докато лингуините са топли, а сосът е сочен и ароматен. Във всяка порция се разпределят печени чери домати, маслини и каперси. Отгоре могат да се добавят няколко пресни листа босилек и малко от предвидената лимонова кора, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вено, Вено...
10:09 12.08.2026
2 гейлорд кукорчу
10:11 12.08.2026
3 !!!?
10:22 12.08.2026
4 Ял съм
Много обичам тази вкусотия......
Със зехтин, без зехтин.......
Коментиран от #6
10:23 12.08.2026
5 Вълшебното руно на моята съпруга
10:24 12.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Механик
За друго просто не може да мисли.
Коментиран от #11
11:06 12.08.2026
9 Пунчо
11:19 12.08.2026
10 Абе
11:23 12.08.2026
11 Пуууу...
До коментар #8 от "Механик":Голем моралист се преподнесе...
На такива най нямам доверие...
11:24 12.08.2026
12 Ще пробвам
11:33 12.08.2026