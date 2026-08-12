Прокурор за взривовете в Белица: Допускаме версия за умишлен палеж

Разследващите днес няма да могат да започнат разследване на мястото на взрива в завод за боеприпаси край тетевенското село Белица, те ще започнат работа утре, съобщи пред БНР окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков:
"Планирано засега е да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящият такъв неизвършен оглед на местопроизшествие.
Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън".
Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието.
Констатирана е опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госあ
Коментиран от #9, #12
10:11 12.08.2026
3 Мишки в прокуратурата.
10:14 12.08.2026
4 един опитен огнеборец сигурно
10:16 12.08.2026
5 Шерлок
10:18 12.08.2026
6 И кво ?
10:26 12.08.2026
7 явно е малкия дявол и е едно на
10:34 12.08.2026
8 логика
10:37 12.08.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Госあ":Какъв умишлен палеж, като външни лица в територията на завода не влизат.... Гледах по телевизията областната управителка на Габрово, много много тъпа и некомпетентна, Ако всички от управлението са като тая лейка жалко за бг територията.... Затова е прокурор не знам какъв е що е, но да видим накрая какво ще измислят..... Летчика говоря едно за дрона в Кардам и мисля че каза истината, а после почнаха да се оплитат като пиле в кълчища, явно са получили инструкции от посолството.... но за съжаление това е управлението в бг територията...
10:43 12.08.2026
10 Роналд Рейгън
10:48 12.08.2026
11 Сандо
10:59 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ккк
11:22 12.08.2026
14 Ами прав е... птицата е руска
11:29 12.08.2026
15 Павел Пенев
11:30 12.08.2026