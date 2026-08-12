Новини
България »
Прокурор за взривовете в Белица: Допускаме версия за умишлен палеж

Прокурор за взривовете в Белица: Допускаме версия за умишлен палеж

12 Август, 2026 10:03 573 15

  • прокурор-
  • белица-
  • взривове

Констатирана е опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество

Прокурор за взривовете в Белица: Допускаме версия за умишлен палеж - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разследващите днес няма да могат да започнат разследване на мястото на взрива в завод за боеприпаси край тетевенското село Белица, те ще започнат работа утре, съобщи пред БНР окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков:

"Планирано засега е да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящият такъв неизвършен оглед на местопроизшествие.

Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън".

Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието.

Констатирана е опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    4 5 Отговор
    Това са укрите, защото Радев им спря оръжието

    Коментиран от #9, #12

    10:11 12.08.2026

  • 3 Мишки в прокуратурата.

    7 4 Отговор
    "Пак ли руснаците, бе? Прокуратурата лансира версия за руска диверсия, ама вътрешният министър твърди, че няма данни за външна намеса, а кметът вижда запален камион-цистерна. Трима души – три версии. Докато те се опитват да ни убедят в руския шпионин, ние помним, че същите тези прокурори не можаха да опазят складовете на ЕМКО – частна собственост на Гебрев, който си тикаше боеприпаси за Украйна. И докато те си играят на шпионски игри, зимата идва. А ние сме зависими от руснаците за газ и петрол, колкото и да ни е неудобно да го признаем. Всяка тяхна лъжа срещу Русия е удар в собствения ни крак, защото когато спрат крана – край. Никой няма да ни стопли с резолюции. Време е някои хора да престанат да говорят глупости и да погледнат фактите в очите. Защото всяко начало си има край – и този край може да дойде много скоро, ако продължават да си играят с огъня."

    10:14 12.08.2026

  • 4 един опитен огнеборец сигурно

    5 0 Отговор
    ще оцели 2-3 най вероятни версии . крият записи от камери . на тях е видно къде пламва и бумва . знам че на подобни места слагат много камери . дебнат как се вижда стоката . даже вече по селата дет имат каруца, кон, котка и козел слагат модерни камери да не ги крадат . еда е 70 евро . гледаш си я на телефона, компютъра . може и да записваш филми . запаления камьон дето запалил склада е фейк версия . камьонджията ако е пушил , ама пак е фейк . трябва по друга версия .

    10:16 12.08.2026

  • 5 Шерлок

    2 0 Отговор
    Елементарно УотСън

    10:18 12.08.2026

  • 6 И кво ?

    6 4 Отговор
    Доколко един оръжеен олигарх , който пренебрегва постановленията на правителството и министър Нинова , да не се изнася военна продукция за украинската хунта , би спазвал правилата за безопасност и подобни трудови разпоредби ?!

    10:26 12.08.2026

  • 7 явно е малкия дявол и е едно на

    2 0 Отговор
    хиляда . помним на коледа как се обяснява на всички дето имат пиротехника - пиратки, гръмове, бомбички , димки , бенгалски огньове . внимавайте . не ги палете пред очите , не ги горете с голи ръце че е опасно . не правете самоделки дето гърмят по силно . след празника има статистика . 2 без пръстчета . един без око . обаче другите живи и здрави не ги пишат . та и склада сигурно е един от над 30 000 склада . капка в морето . то и на учения пушат понякога и димят . риск . оставен на произвола танк може сам да бумне .

    10:34 12.08.2026

  • 8 логика

    10 1 Отговор
    Много станаха случайностите. Първо изпуснат от контрол самовзривен дрон на чувствително място. Сега случаен пожар. Нещо се мъти, ама какво ли ще се измъти. Очакваме следващата случайност. Само да попитам управляващите, като се знае, че сме "Гола вода и кал в ушите" защо се забъркваме в чужди военни конфликти.

    10:37 12.08.2026

  • 9 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Какъв умишлен палеж, като външни лица в територията на завода не влизат.... Гледах по телевизията областната управителка на Габрово, много много тъпа и некомпетентна, Ако всички от управлението са като тая лейка жалко за бг територията.... Затова е прокурор не знам какъв е що е, но да видим накрая какво ще измислят..... Летчика говоря едно за дрона в Кардам и мисля че каза истината, а после почнаха да се оплитат като пиле в кълчища, явно са получили инструкции от посолството.... но за съжаление това е управлението в бг територията...

    10:43 12.08.2026

  • 10 Роналд Рейгън

    2 5 Отговор
    Русия е една престъпна империя, Империя на злото!

    10:48 12.08.2026

  • 11 Сандо

    4 1 Отговор
    Най-после!Днес умишлен палеж,утре - виновни са Петров и Боширов.А вдругиден ще започне шествието на Гебрев по медиите с оплаквания от руския терор.

    10:59 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ккк

    1 1 Отговор
    СМЪРДИ НА МУЖИК , ТА СЕ НЕ ТРАЕ !!!

    11:22 12.08.2026

  • 14 Ами прав е... птицата е руска

    2 0 Отговор
    Начи Бойко Ноев е чул, че една жена е казала на пазара дека друга жена чула, че некаква си е видела лично как Путин обикаля около склада с шише бензин и кибрит...

    11:29 12.08.2026

  • 15 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Този е голям прокурор. Сигурно е завършил право в Бургас. Браво, само така,Путин е виновен и очакваш повишение.

    11:30 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове