Прокурор за взривовете в Белица: Допускаме версия за умишлен палеж

Разследващите днес няма да могат да започнат разследване на мястото на взрива в завод за боеприпаси край тетевенското село Белица, те ще започнат работа утре, съобщи пред БНР окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков:

"Планирано засега е да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящият такъв неизвършен оглед на местопроизшествие.

Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън".

Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието.

Констатирана е опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество.