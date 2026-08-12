Христо Янев за реванша с Макаби: Ако решим, че всичко е свършило, ще сгрешим

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев предупреди, че солидният аванс от 3:0 не бива да успокоява отбора преди реванша с Макаби Тел Авив. Наставникът подчерта, че „червените“ трябва да повторят силното си представяне от първата среща и да подходят максимално концентрирано към решителната крачка към следващия кръг на Лига Европа, която ще им гарантира и минимум участие в основната фаза на Лигата на конференциите.

Янев предупреди, че преднината от три гола не бива да води до подценяване на съперника.

„Ако подходим, че няма какво да стане, ще сгрешим. Моят начин е различен. Макаби е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач“, започна Янев.

Наставникът подчерта, че „червените“ имат ясен план за реванша и трябва да отстранят слабостите от първата среща.

„Започваме с ясната цел, че трябва да бъдем добри. Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява. Очаквам съперникът да иска да прави същите неща, каквито искаше в първия мач. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре, и да коригираме слабостите. Искаме да продължим напред – нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем“.

По отношение на състава специалистът заяви, че разчита на всички футболисти в групата.

„Имам група, която мога да използвам. Концентрирал съм се в мачовете и всеки може да бъде използван. Чувствам се концентриран върху това, което имам да свърша. От мен се иска да правя най-доброто, за да продължава отборът напред“, добави треньорът на „червените“.

Янев коментира и напрежението, което според него действа мотивиращо и му помага да остане фокусиран върху голямата цел.

„Напрежението е полезно. Дава ми възможност да не забравям каква е моята цел, за какво се боря и за какво всички ние се трудим, за да можем да издигнем ЦСКА до нивото, до което всички в клуба искаме“, разясни той.

В заключение наставникът уточни, че на този етап ЦСКА не възнамерява да отлага мач от родното първенство.

„Имахме възможност да коментираме в клуба. Смятаме, че ритъмът е добър за нас. Съобразяваме се с програмата на футболния съюз и гледаме да направим така, че всеки един, който се появи на терена, да даде най-доброто и да е най-добре подготвен. Ако продължим напред, този ритъм ще ни е полезен“, завърши Христо Янев.