Специя спешно продава Петко Христов

Българският национален защитник и капитан на Специя Калчо, Петко Христов, се намира в деликатна ситуация, след като неговият клуб стартира агресивна кампания за спешното му продаване на пазара.

Причината за драстичното решение на италианците е изпадането на тима в Серия Ц, което налага светкавично орязване на бюджета за заплати.

Към момента престоят на 27-годишния бранител блокира входящата селекция на Специя. Клубът е принуден да покрие и заплатата на футболиста за месец август, което допълнително натоварва касата на отбора. Христов има дългосрочен договор до юни 2028 година, по силата на който трябва да прибере приблизително 700 хиляди евро – сума, абсолютно непосилна за третото ниво на италианския футбол.

Поради тази причина новите агенти на българския стълб в отбраната от германската престижна агенция Sports360 работят на пълни обороти за намирането на нов пристан за родния играч. Пред българския национал се очертават две основни дестинации:

Легия Варшава: Полският гранд проявява сериозен интерес към Христов още от самото начало на летния трансферен прозорец. Въпреки че преговорите в последно време влязоха в известен застой, опцията за трансфер в Полша остава напълно отворена.

Полският гранд проявява сериозен интерес към Христов още от самото начало на летния трансферен прозорец. Въпреки че преговорите в последно време влязоха в известен застой, опцията за трансфер в Полша остава напълно отворена. Юве Стабия: Новоизгряващата възможност пред защитника е да остане на Апенините. Клубът от Серия Б вече е провел официални разговори с мениджърите на играча, макар и разговорите за момента да се развиват сравнително бавно.

Интересен факт е, че докато Специя се опитва да се раздели с Петко Христов, в отбора пристигна друг българин – младото крило Мерт Дурмуш, който дори се разписа в последната контрола на тима срещу Фецанезе (2:0), в която Христов очаквано изобщо не бе включен в групата. Следващите седмици до затварянето на трансферния прозорец ще бъдат решаващи за бъдещето на родния бранител.