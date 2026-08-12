Новини
Спорт »
Бг футбол »
Италианец от ЦСКА: Трябва да покажем спортна злоба и да сме господари на терена

Италианец от ЦСКА: Трябва да покажем спортна злоба и да сме господари на терена

12 Август, 2026 15:00 981 0

  • сенси-
  • цска-
  • футбол-
  • лига европа-
  • макаби тел авив

Сенси започна с оценка за израстването на отбора и ролята на усилената работа за постигнатите резултати

Италианец от ЦСКА: Трябва да покажем спортна злоба и да сме господари на терена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският полузащитник на ЦСКА Стефано Сенси заяви, че отборът е натрупал увереност след победата с 3:0 над Макаби Тел Авив, но предупреди, че реваншът изисква пълна концентрация. Халфът призова „червените“ да покажат спортна злоба, интелигентност и желание да се наложат като господари на терена пред своята публика.

Сенси започна с оценка за израстването на отбора и ролята на усилената работа за постигнатите резултати.

„Със сигурност в момента отборът е по-уверен в себе си. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз на тази увереност. Времето, работата и трудът са основно нещо във футбола. Най-важното е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване“, коментира Сенси.

Италианецът призна, че категоричният успех в първата среща поставя ЦСКА в по-добра позиция преди реванша.

„Със сигурност имаме предимство, след като спечелихме първия мач с 3:0.“

Въпреки комфортния аванс Сенси подчерта, че „червените“ трябва да запазят правилната нагласа и да действат разумно.

„Не мога да скрия, че този резултат ни кара да мислим нещо по-различно. Но най-важното е утре да покажем спортна злоба. Трябва да бъдем интелигентни, когато играем, особено когато топката е в нас“, добави халфът.

Според полузащитника и двата отбора ще излязат на терена с една и съща основна амбиция.

„Това, което според мен е общо, както при всички мачове, ще бъде желанието да победим.“

Сенси обърна специално внимание на подкрепата от трибуните и значението на домакинското предимство.

„Най-важното в тези мачове е колко е силно желанието да продължим напред. Без съмнение любовта на феновете ме кара да изпитвам удоволствие. Аз видях ентусиазъм в публиката към целия отбор, а не само към мен. Видяхме публиката, която ни подкрепяше по време на целия мач срещу Карабах. Това ще бъде важно и утре. Трябва да се държим така, че да сме господари на терена, защото играем у дома“, допълни италианецът.

Попитан дали съотборниците му търсят съвети от него за важните европейски двубои, халфът отговори отрицателно.

„Моите съотборници не ми искат съвети. Всеки има индивидуална подготовка за тези мачове и не са ме питали.“

В заключение Сенси подчерта водещата роля на Христо Янев при определянето на стратегията и подготовката на отбора.

„Човекът, който има много повече опит от мен, е треньорът. Треньорът е този, който поставя стратегията, а ние го следваме и излизаме с намерението да победим. Мисля, че с неговия опит той ще успее да ни изпрати на терена готови за победа“, каза още Сенси.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове