Италианец от ЦСКА: Трябва да покажем спортна злоба и да сме господари на терена

Италианският полузащитник на ЦСКА Стефано Сенси заяви, че отборът е натрупал увереност след победата с 3:0 над Макаби Тел Авив, но предупреди, че реваншът изисква пълна концентрация. Халфът призова „червените“ да покажат спортна злоба, интелигентност и желание да се наложат като господари на терена пред своята публика.

Сенси започна с оценка за израстването на отбора и ролята на усилената работа за постигнатите резултати.

„Със сигурност в момента отборът е по-уверен в себе си. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз на тази увереност. Времето, работата и трудът са основно нещо във футбола. Най-важното е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване“, коментира Сенси.

Италианецът призна, че категоричният успех в първата среща поставя ЦСКА в по-добра позиция преди реванша.

„Със сигурност имаме предимство, след като спечелихме първия мач с 3:0.“

Въпреки комфортния аванс Сенси подчерта, че „червените“ трябва да запазят правилната нагласа и да действат разумно.

„Не мога да скрия, че този резултат ни кара да мислим нещо по-различно. Но най-важното е утре да покажем спортна злоба. Трябва да бъдем интелигентни, когато играем, особено когато топката е в нас“, добави халфът.

Според полузащитника и двата отбора ще излязат на терена с една и съща основна амбиция.

„Това, което според мен е общо, както при всички мачове, ще бъде желанието да победим.“

Сенси обърна специално внимание на подкрепата от трибуните и значението на домакинското предимство.

„Най-важното в тези мачове е колко е силно желанието да продължим напред. Без съмнение любовта на феновете ме кара да изпитвам удоволствие. Аз видях ентусиазъм в публиката към целия отбор, а не само към мен. Видяхме публиката, която ни подкрепяше по време на целия мач срещу Карабах. Това ще бъде важно и утре. Трябва да се държим така, че да сме господари на терена, защото играем у дома“, допълни италианецът.

Попитан дали съотборниците му търсят съвети от него за важните европейски двубои, халфът отговори отрицателно.

„Моите съотборници не ми искат съвети. Всеки има индивидуална подготовка за тези мачове и не са ме питали.“

В заключение Сенси подчерта водещата роля на Христо Янев при определянето на стратегията и подготовката на отбора.

„Човекът, който има много повече опит от мен, е треньорът. Треньорът е този, който поставя стратегията, а ние го следваме и излизаме с намерението да победим. Мисля, че с неговия опит той ще успее да ни изпрати на терена готови за победа“, каза още Сенси.