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Honor тества в реални условия батерия с капацитет 12 000 мАч

Honor тества в реални условия батерия с капацитет 12 000 мАч

12 Август, 2026 15:43 657 1

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Все още не е ясно кой ще е серийният модел, който ще приеме този модел

Honor тества в реални условия батерия с капацитет 12 000 мАч - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honor издига надпреварата за автономност на мобилните устройства до ново ниво, като преминава от ранните спекулации за прототипи и пуска на производствения стенд огромен нов енергиен модул. След като първоначалните спекулации в бранша се колебаеха между граници от 10 000 мАч и невероятни стойности за автономност от 14 000 mAh, източникът от бранша Digital Chat Station съобщава, че китайската марка официално е пуснала в пробно сглобяване модул с капацитет 12 000 мАч.

Проектиран да премахне веднъж завинаги ежедневната тревога за автономността, този батериен пакет с висока плътност може да се похвали с официален номинален капацитет от 11 790 мАч, съчетан с огромна енергийна мощност от 43,86 Wh.

Докато производствената линия активно изкарва тестови бройки, Honor пази в тайна крайното предназначение на модула. Слуховете и онлайн форумите на ентусиастите залагат силно на няколко конкурента по отношение на производителността, като ранните спекулации сочат към нов флагман от предстоящата серия Win2 – може би Win Turbo2 – или към окончателния задвижващ агрегат за следващото поколение Honor Power3.


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  • 1 Госあ

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