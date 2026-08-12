Honor тества в реални условия батерия с капацитет 12 000 мАч

Honor издига надпреварата за автономност на мобилните устройства до ново ниво, като преминава от ранните спекулации за прототипи и пуска на производствения стенд огромен нов енергиен модул. След като първоначалните спекулации в бранша се колебаеха между граници от 10 000 мАч и невероятни стойности за автономност от 14 000 mAh, източникът от бранша Digital Chat Station съобщава, че китайската марка официално е пуснала в пробно сглобяване модул с капацитет 12 000 мАч.

Проектиран да премахне веднъж завинаги ежедневната тревога за автономността, този батериен пакет с висока плътност може да се похвали с официален номинален капацитет от 11 790 мАч, съчетан с огромна енергийна мощност от 43,86 Wh.

Докато производствената линия активно изкарва тестови бройки, Honor пази в тайна крайното предназначение на модула. Слуховете и онлайн форумите на ентусиастите залагат силно на няколко конкурента по отношение на производителността, като ранните спекулации сочат към нов флагман от предстоящата серия Win2 – може би Win Turbo2 – или към окончателния задвижващ агрегат за следващото поколение Honor Power3.