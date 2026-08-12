Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика". Това заяви бившият премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.

По думите му е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници.

"Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг. Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с "ваши креатури", смята Андрей Гюров.

"България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората", категоричен е бившият премиер.

"Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно", завършва той, уточни news.bg.