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Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма

Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма

12 Август, 2026 15:39 3 897 165

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  • крими-
  • георги кузев-
  • педофили-
  • неонацисти-
  • фашисти

Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие

Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика". Това заяви бившият премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.

По думите му е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници.

"Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг. Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с "ваши креатури", смята Андрей Гюров.

"България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората", категоричен е бившият премиер.

"Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно", завършва той, уточни news.bg.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Германия e Квази Фашистка Територия

    100 34 Отговор
    Германия e Квази Фашистка Територия от която Германският Реваншизъм, Нацизъм, Фашизъм и Германският Абсолютизъм, ерго Империализъм Унищожават Държавите от Източна Европа да бъдат пушечно месо във Войната на Германия срещу Руската Федерация.

    Коментиран от #61, #84, #100, #111, #149

    15:42 12.08.2026

  • 2 ежко

    201 41 Отговор
    Ако България не е казарма, пригответе се за още такива случки. Разбра ли ,Гюро!

    Коментиран от #32, #51

    15:43 12.08.2026

  • 3 Красимир Петров

    220 42 Отговор
    Първо мишка Денков,а сега и Петроханският плъх Гюров.Тези индивиди не разбраха ли,че власт повече няма да помиришат.

    Коментиран от #68

    15:43 12.08.2026

  • 4 Радев

    175 28 Отговор
    Гюро не те разбрах какво искаш да кажеш

    Коментиран от #94

    15:44 12.08.2026

  • 5 След 10 години Българите ще Храна

    120 35 Отговор
    на Плъховете на Фронтовата Линия във Войната срещу Руската Федерация, затова казвам сега, БулЕкзит и Връщане на Лв.,
    Никой в България не е избирал Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас. Никой в България не е Избирал Бюрократите в Брюксел.
    Българите не по познават тези Западни Елити и Дори Не Са Им Виждали Физиономиите?

    15:44 12.08.2026

  • 6 Левски

    156 28 Отговор
    И тоя ли ренегат се изцепи. Как може да давате думата на провалени "политици".

    15:44 12.08.2026

  • 7 Гладна мечка хоро не играе

    58 15 Отговор
    Мечката играе с поред тоягата

    15:44 12.08.2026

  • 8 Егаси

    124 24 Отговор
    Глупак Гюру с дружина глупаци

    15:44 12.08.2026

  • 9 БулЕкзит Връщане на Лв. и Националната

    70 23 Отговор
    Държава

    15:45 12.08.2026

  • 10 Ха мит ха ни мит

    118 15 Отговор
    И какво сега?Още малко ще кажат,че Радев ги е възпитавал.

    15:45 12.08.2026

  • 11 Иван Попов

    126 24 Отговор
    Злобата към Радев няма граници.Но за Президентските избори нямат никакъв шанс.

    15:45 12.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПешО

    92 20 Отговор
    тоя за Петрохан ли говори...

    15:46 12.08.2026

  • 14 Георги

    109 18 Отговор
    точно пък лгбт да говорят за семейство и ценности е доста двулично

    15:46 12.08.2026

  • 15 хехе

    108 20 Отговор
    И тоя наведен $оро$оид се надява да стане президент. Не чувства ли че след такива общи приказки тип бля, бля шансовете му са минимални.

    15:46 12.08.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    101 22 Отговор
    Безумно е, че някой ще гласува за този... даже не просто някой, а че евентуално ще стигне до балотаж!

    И понеже слушам цял ден как лова на педофили било руски неонацизъм...
    Най отговорно се обръщам към мазетата на посолствата и водещите офицери - господа, подбирайте си калинките малко по-умни! Тази тенденция за изземане на властта (поради бездействие на властовите органи) се ражда преди 15тина години ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ! не в Русия!

    15:46 12.08.2026

  • 17 Смешник

    108 17 Отговор
    Имаме нужда и от малко казарма за да се въведе най накрая някакъв ред в страната

    15:47 12.08.2026

  • 18 София

    14 49 Отговор
    Подкрепа!!!!

    15:47 12.08.2026

  • 19 Лост

    76 16 Отговор
    Гюров, защо тогава доброто не ражда добро

    15:47 12.08.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    107 19 Отговор
    ГОСПОДИН АНДРЕЙ ГЮРОВ
    НЕ Е СЛУЖИЛ ВОЙНИК ЗА ДА КАЖЕ КАКВО
    Е КАЗАРМА :)
    .......
    ДА СИ ГЛЕДА ДАЛАВЕРКИТЕ С БАЛКАН СТРОЙ И ПИРИНСКИЯ ГОЛФ - ЛЮБИМЦИ НА БАТ БОЙКО ОТ СИК:)

    15:48 12.08.2026

  • 21 На фронта Гюро!

    77 13 Отговор
    Прекрасни слова, мед ми капеше от сърцето, като ги четох! Но само слова, колкото и вдъхновяващи, не са достатъчни. На фронта Гюро Михайлов, на барикадата в Киев! Да опазим България да не стане казарма, да си остане така твърдо на дъното, като най-бързо измиращата нация в света!

    15:48 12.08.2026

  • 22 НЯКОЙ

    83 16 Отговор
    ТИ КОЙТО НЕ СИ ПОМИРИСВАЛ КАЗАРМА ЩЕ ДАВАШ АКЪЛ ПАЗИ СИ ЗА ЖЪЛТО ПАВЕТНИЦИТЕ

    15:48 12.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тити на Кака

    50 12 Отговор
    България не е и голф-игрище, ама нейсе...

    15:49 12.08.2026

  • 25 Пламен

    30 4 Отговор
    Итерсно как ,,пловдивското събитие" идеално съвпадна с решението за ,,Пловдивския панаир" на Г.Герг.
    Народа иска ПАНАИРИ...защото е прозт.

    15:50 12.08.2026

  • 26 Каза

    29 8 Отговор
    Тя, някъде между процедурите за нюд гел лак и жужки с хиалурон. Иначе няма смелост да каже дали Кен и Кендимен ще се кандидатират или ще останат обикновени инфлуенцърки с жълто синьото знаме.

    15:50 12.08.2026

  • 27 Тошко

    21 69 Отговор
    Радев е агресивен, държи се, говори като уличен ганстер, съди коли и беси в медиите без да има доказателства черно на бяло. Тая цялата агресия в момента е по вина на Радев и правителството му.

    Коментиран от #39, #56, #74

    15:51 12.08.2026

  • 28 Точен е Гюров

    15 20 Отговор
    На пресконференция академик Денков увери че Радев няма да се измъкне,ще понесе отговорност и ще бъде предаден на правосъдието

    15:52 12.08.2026

  • 29 ?????

    42 13 Отговор
    Ха ха.
    PDF-те мислят че случката в Пловдив ще им помогне да забравим случката Петрохан.
    Няма да стане.
    Ама вие се упражнявайте.
    Помним как мълчахте след Петрохан и виждаме как се активирахте сега.
    Но аз все пак да попитам(без да оправдавам извергите) какви цели е имал според вас 37 годишния светец Георги когато си е устроил среща с 15 годишно момиче(както той си е мислил) в гората на Джендем тепе в Пловдив?

    Коментиран от #141

    15:52 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    51 11 Отговор
    ОФИЦЕРА ОТ ЗАПАСА ( ШЗО ПЛЕВЕН) МЛАДШИ ЛЕЙТЕНАНТ
    ГЕОРГИ КАНДЕВ,
    ДА ПРОВЕДЕ ЕДИН СЪКРАТЕН КУРС ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ НА АНДРЕЙ ГЮРОВ:)
    ....
    ЗА ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА ДИХАТЕЛЯ :)

    15:53 12.08.2026

  • 32 Тъй като чета

    40 8 Отговор

    До коментар #2 от "ежко":

    ако вземе 10% на изборите ще е успех за него..

    15:53 12.08.2026

  • 33 И този се кани

    50 8 Отговор
    Да става върховен главнокомандващ. Благодарение на такива като него армията ни е жалка картина. Заслужава да му бъде показано мястото на изборите.

    15:53 12.08.2026

  • 34 Щип

    50 7 Отговор
    Този пък измисления само му дай договори с Украйна да сключва без да има правомощия за това!
    И каква точно работа свърши г-н Гюров, че не разбрахме?
    И той като другите от файтона(един файтон хора) си мисли, че като плюе ще му се вдигне рейтинга!
    Точно защото няма ред нито в училище нито в обществото се случват тези трагедии нима Германия е казарма Австрия е казарма г-н Гюров, но има ред и дисциплина или поне имаше.

    15:53 12.08.2026

  • 35 Някой

    41 7 Отговор
    Ами, не. Първите думи трябва да са за това, в какво общество сме се превърнали за 36 години преход. И дали в "онЗи" строй моралът на обществото не е бил по-висок?

    15:54 12.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 тоя па гюро

    40 9 Отговор
    айде няма нужда, ходи пак тихомълком подпиши некое споразумение с Украйна.

    15:54 12.08.2026

  • 38 Ако беше казарма щеше да има ред, ама

    37 6 Отговор
    ей такива като лама Гюров я направиха разграден двор където 37 годишни психари пишат на 15 годишни момиченца за кекс. Всички като тоя мургавелко Гюров трябва да бъдат тричани със струна от пиано в Белене докато пуснат кафявото

    15:55 12.08.2026

  • 39 Смешник

    37 7 Отговор

    До коментар #27 от "Тошко":

    Абе какви доказателства всичко което говори Радев е вярно и го виждаме Само продажните медии твърдят обратно Той и за това спечели изборите

    15:56 12.08.2026

  • 40 Госあ

    23 7 Отговор
    Не е и Петрохан ве льольо! Пак лакърдии! Когато има виновен, се хваща, посочва и наказва! Нема място за разсъждения от полуграмотни. Под посочва имам предвид изяснява

    15:56 12.08.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 31 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ Е ПРАВ АНДРЕЙ ГЮРОВ :)))
    ......
    РУМЕН РАДЕВ С ОЛИГАРСИТЕ СИ КАТО ГЕРГОВ ,ЛЕЧЕВА ,КОПРИНКОВ ,ТАКИ МАДЖО ,БОБОКОВИ ПРОДАДОХА БЪЛГАРИЯ :((((
    .....
    И ОТКРАДНАХА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД 17 МЛРД.ЕВРО ЗА 108 ДНИ :(((
    .......
    СЪД ЗА РАДЕВ И ТЕЖКАТА МУ ЧЕРВЕНА И КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((

    15:57 12.08.2026

  • 42 Така ли бре жалък нещастнико?

    37 7 Отговор
    Шамари , шамари и шутове....и за вас включително тъпи пишлемета смотани !
    На времето при социализма за една псувня само по време на футболче как баща ми влезе на терена и къв ми го отпра. След 55 години още го помня ... Човека отдавна не е жив но беше истински комунист ! Сега оле майко ..Сакън да не дръпнеш ухото на детенцето щото 100 НПО-та ще ти се нахвърлят за "домашно насилие" и в чудо ще се видиш после .... нали? Боклук !

    15:57 12.08.2026

  • 43 Оня

    33 7 Отговор
    Гюро ти който си избягал от казарма! На тебе очите ти на задните части ли са!?

    Коментиран от #48

    15:58 12.08.2026

  • 44 Има зверско убийство. Чудесен повод

    30 7 Отговор
    да се обединим, а не да се обвиняваме. Гюров. Не съм го запомнил, кой беше, откъде дойде?

    15:58 12.08.2026

  • 45 Т Живков

    6 15 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    15:58 12.08.2026

  • 46 Щип

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "Изчезни бе смотаняк":

    Подкрепям!

    15:58 12.08.2026

  • 47 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    30 6 Отговор
    НАЙ ХУБАВОТО НА КАЗАРМАТА БЕШЕ
    ЧЕ ВСИЧКИ БЯХА РАВНИ
    ......
    БОГАТАШЧЕ , ПОМАК , ЦИГАНИН , БЪЛГАРИН , ТУРЧЕ ... ВСИЧКИ ОСТРИГАНИ И ТРОП ТРОП ПО ПЛАЦА СТАВАТ МЪЖЕ :)

    Коментиран от #121

    15:59 12.08.2026

  • 48 Гаджева

    4 13 Отговор

    До коментар #43 от "Оня":

    Лицето Сидеров защо не е ходил в казармата както всички български мъже през онези години?

    15:59 12.08.2026

  • 49 Прогресивен българин

    19 4 Отговор
    Ще стане казарма, ако не е...Видяхте какво се случва с различните от нас... на тепетата

    16:00 12.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ТИР

    24 6 Отговор

    До коментар #2 от "ежко":

    В американските филми убийството се представя като нелепа шега и нещо нормално и понякога комично ,,,, труповете ги развозват като спящи , в багажниците увити в килими , хвърляни в язовири, заравяни в прерии,,, случайно ли се представя така,,?

    Коментиран от #77

    16:01 12.08.2026

  • 52 нннн

    31 6 Отговор
    А помните ли, как умнокрасивите ядяха от тортата с отрязани ръце, крака и глави?

    16:01 12.08.2026

  • 53 ГаГа

    31 7 Отговор
    Леле, този политически лизач и недораслек много си повярва. Нека се яви на избори за да разбере какво нищожество е в очите на хората, че нещо го пообъркаха с грешни представи разни псевдоопозиционни "елити".

    16:01 12.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ама

    27 4 Отговор
    Гяуров като не е ходил в казарма , откъде знае как е там ?!

    16:02 12.08.2026

  • 56 Пешко

    19 5 Отговор

    До коментар #27 от "Тошко":

    До Тошко---
    Според теб Радев е агресивен, а кои са добрите.

    16:02 12.08.2026

  • 57 Аа майкуууу

    3 9 Отговор

    До коментар #50 от "Алекс":

    Възраждане вика.
    😂😂😂😂😂

    16:03 12.08.2026

  • 58 Теслатъ

    34 6 Отговор
    Кво общо има Радев с убийството в Пловдив и Казармата, бе??? Ти по-добре ни разкажи за убийството в Петрохан, за незаконния строеж в Баба Алино и конкретно, кой ти позволи да подариш 17 Милиона Евро на Клоуна???

    16:03 12.08.2026

  • 59 Да ви го туря аз, два ката пишлемета

    27 6 Отговор
    На "младежкото лидерство" боклук нещастен. И на теб и на оня кретен Светослав Малинов от СУ който още от училище Кирил и Методий в Бургас познавам и прекрасно знам що за смет е .. всички сте боклуци, завършени олигофрени

    16:03 12.08.2026

  • 60 Съществуването на лама Гюров

    23 6 Отговор
    като политик доказва, че в София живее излишната част от българския народ

    16:04 12.08.2026

  • 61 Колко трябва да си безмозъчно, дресирано

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":

    двукрако, движено от инстинкта да се докопа до храна, та да напишеш нещо толкова безсъдържателно. Каква Русия, каква Украйна, ти прочете ли поне заглавието?

    16:04 12.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Истината:

    26 8 Отговор
    Вашата ДжендърскаПартийка г-н ГюроФ,
    заедно с Крадливата групировка ГЕРБ
    са виновни, за трагичното състояние на България днес!

    16:05 12.08.2026

  • 65 Абсурдистан

    8 19 Отговор
    Това трябва редовно да се напомня на фуражков, че му е къса паметта и го забравя.

    16:05 12.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 свидетел

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кисело мляко":

    дори не е банкер, а набеден голфаджия !

    16:07 12.08.2026

  • 68 Левски 1914

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Гледай си МЕНТЕТО и недей да развиваш теории.

    16:07 12.08.2026

  • 69 Айляк

    22 3 Отговор
    В България винаги е било пълно с политически недоразумения.
    Така е било, така и ще бъде.
    Едно е тях е Андрей Гюров.

    16:07 12.08.2026

  • 70 @@@

    17 3 Отговор
    След всяка Простотия, с която се изцепва този ДебилГюроФ,
    рейтинга му за президент стремително се насочва към Нулата.!

    16:09 12.08.2026

  • 71 Ели

    15 5 Отговор
    И този ли юнак Гюро трябва да избираме за президент. Той няма да достигне и двадесет процента. Ясно е колко си може. Мина времето, когато и магаре щяхме да изберем.

    Коментиран от #101

    16:10 12.08.2026

  • 72 Гяура защо е толкова неприятен

    15 3 Отговор
    нещо много развалено има в него

    16:11 12.08.2026

  • 73 "Младежко лидерство" ли ?

    14 2 Отговор
    Като ви запукаме с шамари и шутове ще видите вие едно "младежко лидерство" и млади лумпени в управлението....всяка жаба да си знае гъола кретен смоотан

    16:12 12.08.2026

  • 74 БайДънчо:

    13 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тошко":

    Много си Тъп, бе Тоше, ама много!
    Същият си като Тошко от партията на Славчо!

    16:13 12.08.2026

  • 75 Лайтер

    9 2 Отговор
    Такива като тебе следва да издържат на Клекни/ Седни , сутрин в 05 часа,независимо от Външна температура и Ментални сътресения,каквито са характерни за оодобни

    16:15 12.08.2026

  • 76 Анонимен

    7 2 Отговор
    Гюров е само да обере негативите, ще издигнат някой друг за кандидат.

    16:15 12.08.2026

  • 77 Верно ли бе

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "ТИР":

    Например " Уикенд с Барни " на режисьора от български произход Тед Кочев. Един труп го разнасяха насам - натам по време на целия филм , представяйки го за жив.

    16:17 12.08.2026

  • 78 Радко се пребори с олигарсите

    2 0 Отговор
    Като гергов

    16:17 12.08.2026

  • 79 Григор

    19 6 Отговор
    "България не е казарма"
    Пълна безсмислица! И какво ще рече това?И този ще се кандидатира за български Президент?! Бог да пази България!

    Коментиран от #142

    16:18 12.08.2026

  • 80 байлар

    8 3 Отговор
    Комай, янките я направиха.Вилнеят безнаказано и без реципрочни визи с БГ интервю, както турчин не е вилнял.

    16:19 12.08.2026

  • 81 !!!?

    0 1 Отговор
    Радев ще бори неофашстките шпитцкоманди в Пловдив със съветски паметници...!!!?

    16:19 12.08.2026

  • 82 Лицемерието няма почивен ден

    14 4 Отговор
    Докато седяха по скутове, на някои им беше през френския двор за възпитанието на децата.

    Коментиран от #154

    16:20 12.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 играй русска ролетка

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":

    с магаров

    16:21 12.08.2026

  • 85 излишни думи

    8 2 Отговор
    Политически брътвежи.
    Всички сме съпричастни към болката на близките, дори нашето съчувствие е повече и по-мащабно, откогато и да било.
    Но трябва да има хора, които след емоциите да останат съсредоточени в необходимостта да се вземат тежки решения, за да можем да живеем по-спокойно в бъдеще. И да - ако трябва да ни обвинят, че сме полицейска държава, нямам нищо против. Нека на път и под път да има полицаи, да се правят денонощни проверки, да се арестуват непълнолетни без придружители през нощта, да се задържат съмнителни лица, да има превенция. До там сме я докарали, че лошите се роят ден и нощ и скоро ще ни е страх да изпратим децата си на училище. Що се отнася до казармата - когато я имаше, подобни същества почти липсваха. Много е жалко да чуем, как някои псевдо политици предпочитат анархията пред реда, правилата и спазването на законите.

    16:21 12.08.2026

  • 86 ТВУ се казват тези

    10 0 Отговор
    допълнителни мерки, които трябва да се предприемат. И родителите да могат да налагат физически наказания включително и на обществени места на собствените си лумпенчета. Същото и за кучетата важи впрочем в пълна сила ! НПО-тата да бъдат озаптени !

    16:22 12.08.2026

  • 87 Верно ли бе

    19 1 Отговор
    Разбира се , че не казарма , Гюро. Тя е една разпродадена територия , разграден двор , където всеки си прави каквото си иска. Благодарение и на тебе , жалък Гюро.

    16:23 12.08.2026

  • 88 ТВУ се казват тези

    7 2 Отговор
    допълнителни мерки, които трябва да се предприемат. И родителите да могат да налагат физически наказания включително и на обществени места на собствените си лумпенчета. Същото и за кучетата важи впрочем в пълна сила ! НПО-тата да бъдат озаптени !

    16:23 12.08.2026

  • 89 Софиянец

    17 1 Отговор
    Тоя амбраж бил ли е въобще в казарма? По-скоро в някоя хомо секта!

    Коментиран от #96, #97

    16:24 12.08.2026

  • 90 България

    8 0 Отговор
    и българските граждани нямат нужда от диктатура , екстремистки, фашистки и антидемократични идеологии ! А от демокрация , зачитане на правата на народа , сигурност и права !

    Коментиран от #92

    16:24 12.08.2026

  • 91 стоян георгиев

    16 0 Отговор
    И тоя кенеф се гласи за президент 😂

    16:24 12.08.2026

  • 92 Стойко

    12 5 Отговор

    До коментар #90 от "България":

    Така е, ама сме част от фашисткия ес!

    16:25 12.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 От старото Живково поколение

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Радев":

    Аз също не можах да разбера от каламбурите на тоя каламГЯУРОВ....

    16:26 12.08.2026

  • 95 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Педофил Гюро, България не е място за извратени неолиберастки боклуци каквито са Z поколението убийци от Пловдив ,които защитаваш.

    16:28 12.08.2026

  • 96 7676

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "Софиянец":

    Не е скатавал е! Уж бил няколко пъти студент!

    16:28 12.08.2026

  • 97 Верно ли бе

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Софиянец":

    Беше в националния отбор на България по бейзбол. Традиционен български спорт. Обаче се отказа след като му н.....а бухалката о...д .

    16:29 12.08.2026

  • 98 Няма да я бъде ваща Гюров

    13 4 Отговор
    Няма да приемем никако такова "младежко лидерство" и голям ще го ядете ей. Няма да я бъде тая дето в Украйна, Литва и Естония стана, средна възраст на МС да е под 30 години млади неграмотни лумпени. Няма да стане нищожество

    Коментиран от #106

    16:29 12.08.2026

  • 99 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    10 5 Отговор
    Е ГАТИ ПРОДАЖНИТЕ ПЛУЖЕЦИ,ДЕТО СА НИ УПРАВЛЯВАЛИ..
    СРАМ!

    16:30 12.08.2026

  • 100 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":

    Честито комунистическа еврейска ционистка отре,пко ! ТИ ЧУПИШ ТЪПОМЕТЪРА ЗА 12,08,2026 Г

    16:31 12.08.2026

  • 101 Верно ли бе

    10 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ели":

    Ти па , какви 20 процента ? Ако изкарат всички от психодиспансерите да гласуват под строй за Гюро , може и да ги стигне .

    16:33 12.08.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Рахман

    4 1 Отговор
    Ве е казарма но трябва да стане.

    16:34 12.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Име

    4 2 Отговор
    …а ще е добре да стане, ако не искаме сЛободията да ни погуби/“нашето бъдеще” ще ни лиши от бъдеще/.

    16:37 12.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Мъпет шоу

    9 0 Отговор
    Много странно измъчван и убит бизнесмен от мафията МВР след това запален нищо. Но виж за децата голяма пушилка. А другото убийство е много по жестоко

    16:37 12.08.2026

  • 108 Ти да видиш

    12 5 Отговор
    Денков, Гюров, Василев....дебилите и отпадъците с 2 грама мозък се изредиха да храчат против Радев.....чакаме и нискочелият Мирчев, за да е пълна симфонията от крякащи крастави жаби.

    Радев явно добре си върши работата!

    Коментиран от #120, #133

    16:38 12.08.2026

  • 109 Истината

    15 0 Отговор
    Най-гадното в цялата ситуация е, че ако човекът се беше защитил и ги беше пребил, сега щеше да е подсъдим.

    16:38 12.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Зизи

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":

    Марш в Донбас, педофил!

    16:39 12.08.2026

  • 112 Киселяка

    4 10 Отговор
    Този човек никога не политиканства и не говори глупости и да търси девиденти като чорапа.

    16:39 12.08.2026

  • 113 ППдебил

    5 9 Отговор
    Този е от нашите!

    16:40 12.08.2026

  • 114 Амнести Интернешънъл

    5 10 Отговор
    След като мълча седмица / сигурно Иво Христов е бил на море и е нямал тениска на Кинтекс/ днес Радев обвини за убийството в Пловдив опозицията, която рушала антифашистки паметници и за това фашизмът настъпвал у нас.
    Само да припомня на Радев, че той беше президент 9 години, имаше достъп до всички доклади на службите и не може сега да излиза чист като сълза на сърна да обяснява, че видиш ли защото МОЧА го няма тийнейджъри подражават на руска неофашистка организация.
    Альоша си е там и гледа отвисоко цял Пловдив, но очевидно това не е помогнало, г- н Радев, защото руската пропаганда с паметници, възхваляващи Съветския съюз не се бори.
    Къде бяхте като президент, г-н Радев, ако сте виждал пълзящ неофашизъм да свикате КСНС?
    А, и кажете подарихте ли вече Пловдивски панаир на Гергов.

    16:40 12.08.2026

  • 115 Гурлев измий си очите

    6 2 Отговор
    700 евро - такава гаранция са получили от съда двамата младежи, които нападнаха и биха двама непалци в Пловдив в края на миналия месец. Интересно по колко взеха наглеците от Невидимата Съдебна ВЛАСТ за услугата ?

    16:41 12.08.2026

  • 116 Удари русораста с лопатеЕто!

    4 6 Отговор
    Дорде мърда.

    16:42 12.08.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Фют

    1 3 Отговор
    Кажи им Гюров, че кубинките не могат да са тренд.

    16:43 12.08.2026

  • 119 Тва трябва

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Що бе ?":

    Действително на хората да се обясни подробно и описателно . За какви изроди в Израел става дума. Иначе е точно така

    Коментиран от #123

    16:43 12.08.2026

  • 120 Без думи

    4 2 Отговор

    До коментар #108 от "Ти да видиш":

    Радев:
    Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие.

    16:44 12.08.2026

  • 121 Май не си бил в казарма

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    Това хич никак не беше вярно. И там си имаше връзкари и мамини синчета и не всички служеха и ала бала...

    Коментиран от #124

    16:45 12.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    3 2 Отговор

    До коментар #121 от "Май не си бил в казарма":

    В КЕЧ-А НА ВВС НЯМАШЕ ВРЪЗКАРИ
    .....ИМАШЕ КИРКИ , ЛОПАТИ И БЕТОН ... МНОГО БЕТОН .... А ТАТКО БЕШЕ ЗАВЪРШИЛ АОНСУ

    16:52 12.08.2026

  • 125 Име

    5 2 Отговор
    Кривоустев се е изходил все едно е на комсомолско събрание!

    16:54 12.08.2026

  • 126 Ами

    6 4 Отговор
    Точно пък този голям пример дава,
    като поддържа нацисткия режим в окраина.
    Може да не сме казарма, но не сме и джунгла.

    16:55 12.08.2026

  • 127 Мда

    3 3 Отговор
    Сега е момента да върне казармата..

    16:56 12.08.2026

  • 128 Пряк свидетел съм на това

    7 2 Отговор
    Относно че мормоните в САЩ правят секс с деца под 12 г. Ако си богат мормон може и над 5 малолетни съпруги да имаш, даже 7 . Специално за щата Юта говоря а как е на други места не знам

    Коментиран от #136

    17:00 12.08.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Прогресивен Фашизъм

    2 7 Отговор
    Защо почитателите на Путин показват всички признаци на фанатичен фашизъм - например ксенофобия, расизъм, дори някои "мразят комунистите", мразят мюсюлмани, мразят бели хора, мразят негри, мразят европейци, обичат само евразийци и обвиняват хората, че били комунисти?

    17:01 12.08.2026

  • 131 Сънародник

    3 7 Отговор
    Браво Андрей ,браво и г-н Гюров ! Отговорно както винаги подхождаш ! Ще се радваме да имаме такъв прям ,прагматичен и отговорен Президент ! След Първанов и Военният робот Радев ,това е пътят да излезнем от дупката на Борисов ,Пеевски и Радев!

    Коментиран от #135

    17:06 12.08.2026

  • 132 Андрей Гюров

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Що бе ?":

    на 9 години и 6 месеца стават ...

    17:06 12.08.2026

  • 133 Драги Дебилов!

    3 4 Отговор

    До коментар #108 от "Ти да видиш":

    Не можеш да стигнеш IQ то нито на Асен Василев, нито на академик Денков, който в света е пръв сред десетина учени, нито пък Гюров. Това са умни, благородни, културни и възпитани хора, за разлика от селянинът от Славяново, масончето и крадльо Радев!

    17:06 12.08.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Ти нормален ли си

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Сънародник":

    бе педофил ?

    17:10 12.08.2026

  • 136 По интересно е

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Пряк свидетел съм на това":

    Че после ги правят посланници !

    17:12 12.08.2026

  • 137 Горски

    4 0 Отговор
    Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-гъзото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус." За простотията,агресията и безмозъчното поведение на настоящите млади хора виновна изключителната бездуховност на техните родители щедро подхранвана в близкото минало от масовата ЧАЛГА в нашия бит. Много ми е интересно родителите на тези непълнолетни престъпници как изглеждат, колко са образовани, колко са възпитани и какви ценности имат? А защо не и за кого са гласували на последните избори?

    17:12 12.08.2026

  • 138 Локо Сф1956

    6 1 Отговор
    Г-н Гюров като студент отива в САЩ на студенска бригада и не се връща в България. Само , че през това време когато е бил в чужбина младежите отбиваха казармената служба в България. Тези младежи имат право да говорят за казарма , а не лице като Гюров, който не е ходил в казарма.

    17:12 12.08.2026

  • 139 оня с коня

    4 1 Отговор
    Taka e....Петроханците не сте ходили в Казарма за това сте нефелни и ви личи.

    17:12 12.08.2026

  • 140 Аааа , Тва баце

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Значи да допълня":

    Е чист антисимитизъм. Хич не е важно дали е истина

    17:15 12.08.2026

  • 141 Без дъно

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "?????":

    Трагедията в Петрохан направи възможна трагедията в Пловдив. Общото е бездействието на службите, плоските лъжи и отказът им да разследват - убийство ( Петрохан) всички участвали (Пловдив) и агресивният лай на политиците, загрижени единствено за ползите в политическата си паничка!
    Ето и сега - вместо да разследват Аленчо Симеонов, като идеолог и вдъхновител на неофашистите зверства в България, дрънчат кокалите на руски осъден, затворен и мъртъв неофашист, чийто последователи са в украинската армия. Това е нелепо! Както е нелепо снишаването на медии и журналисти, участвали в популяризацията на въпросния Ален. Както е нелепо бездействието на службите при цялата публичност на процеса на подготвяното насилие. Къде са арестуваните последователи на училището за ловци? Къде са арестуваните педофили, след жалби за сексуални посегателства?
    Липсата на справедливост и законност ражда най-зврското насилие, порой от насилие!
    Това гюровци и останалия политически боклук ще го разберат по трудния начин.

    17:17 12.08.2026

  • 142 2554

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Григор":

    Тоя със сигурност ще победи рошавата лелка.

    17:18 12.08.2026

  • 143 мими

    3 0 Отговор
    Боко , да не забравя че тези убийци се родиха и израснаха по негово време. Но номерът на селския тарикат не минава.

    17:20 12.08.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Имахме един Прецедент от Гоце Делчев.Айде стига с тия от долината на широките гащи.

    17:23 12.08.2026

  • 147 Ама пък ако

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Значи да допълня":

    Някой от изнасилвачите се признае за баща тогава не само че не го съдят а и получава 11 041 евро в шекели !

    17:25 12.08.2026

  • 148 Хахахахаха ++++

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "То даже има един кретен":

    Якуууу.... видях го тоя кой е

    17:29 12.08.2026

  • 149 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!!!

    17:29 12.08.2026

  • 150 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    На това му се казва: Барабар Петко с мъжете! 🤣🤣🤣

    Умник Гюро решил да се изкаже... 🤣🤣🤣

    17:30 12.08.2026

  • 151 Азис

    3 0 Отговор
    Тандемът Гюров Кандев е прекрасна двойка и страшно си гилат! Как да не гласуваш за такива сладури?!

    17:36 12.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Нексус

    2 0 Отговор
    Ще повърна!

    17:44 12.08.2026

  • 154 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "Лицемерието няма почивен ден":

    Чета простотиите помиите обидите на радивите и не мога да повярвам тези живеят тук нискообразовани безработни голтаци с робска психика

    Коментиран от #160

    17:45 12.08.2026

  • 155 Анонимен

    2 2 Отговор
    На вашето внимание гяурът Гюров!

    17:46 12.08.2026

  • 156 Анонимен

    2 1 Отговор
    И радевите благодарение на този и Йотова Радев спечели и завладя държавата ни

    17:46 12.08.2026

  • 157 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гяурът Гюров днес получи поредният грант за изхождането си.

    17:48 12.08.2026

  • 158 Помня

    1 0 Отговор
    После на Симеон му изгоря заведението на ъгъла на „Жданов" и изчезна за повече от година

    Коментиран от #161

    17:58 12.08.2026

  • 159 Къде отиде

    1 0 Отговор
    "Как го бих тоя" А? Докато го прочетем и изчезна ..и що?

    Коментиран от #164

    18:03 12.08.2026

  • 160 Жалки сте!

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Анонимен":

    Не разбрах защо все по Радев се равнявате? Ако не беше изказал мнение по темата и вие нямаше да имате такова.

    18:04 12.08.2026

  • 161 Ама виж

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Помня":

    Как те изтриха моментално

    18:05 12.08.2026

  • 162 Спрете да триете бе

    1 0 Отговор
    За кво го правите? А?

    18:08 12.08.2026

  • 163 Абе ние нали живеем

    2 0 Отговор
    тук,и виждаме какво става! За годините на"демокрация"се навъдиха н брой нпо та"борещи се"за правата на децата! Те са най виновните за ниското ниво на образование,и липсата на ценности като морал,етика,родолюбие! Не е виновен Радев за това,виновни са всички управляващи демократична България! Първото нещо,което трябва да направи Радев е да забрани НПО! Оттам насетне нещата ще се оправят с промяна на учебния процес!

    18:11 12.08.2026

  • 164 мисирките

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Къде отиде":

    получават нареждания от кремал

    18:27 12.08.2026

  • 165 Селтак,

    0 0 Отговор
    на който му липсват първите години възпитание. Как ли са го изтърпели бившите му колеги. Котато загиваха български пилоти, това нещо мълчеше. Позорник!

    18:28 12.08.2026

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