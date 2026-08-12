Андрей Гюров към Румен Радев за убийството в Пловдив: България не е казарма

"Тази седмица България беше потресена от убийството на Георги Кузев. Млад човек, чийто живот беше отнет по начин, който оставя белег върху цялото общество. Днес първите думи трябва да са за него и за близките му, не за политика". Това заяви бившият премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.
По думите му е тежко да гледаш как от най-високо ниво в такъв момент се раздават обвинения към опозицията, към учебните предмети, към паметници.
"Като че ли отговорът на едно зверско убийство е да посочиш кой е виновен, стига да е някой друг. Насилието в едно младо поколение не се ражда от паметници и не се лекува със заплахи. То иска трезва, обща работа в семейството, в училището, в примера, който възрастните даваме всеки ден. И иска държава, която обединява, а не която отговаря на една трагедия с "ваши креатури", смята Андрей Гюров.
"България не е казарма. Тя е общество, което ще намери отговорите. Трудно, но заедно. Насилието ражда насилие. В такива дни истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората", категоричен е бившият премиер.
"Това дължим на Георги. И на всяко семейство, което тази седмица прегърна децата си малко по-силно", завършва той, уточни news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Германия e Квази Фашистка Територия
Коментиран от #61, #84, #100, #111, #149
15:42 12.08.2026
2 ежко
Коментиран от #32, #51
15:43 12.08.2026
3 Красимир Петров
Коментиран от #68
15:43 12.08.2026
4 Радев
Коментиран от #94
15:44 12.08.2026
5 След 10 години Българите ще Храна
Никой в България не е избирал Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас. Никой в България не е Избирал Бюрократите в Брюксел.
Българите не по познават тези Западни Елити и Дори Не Са Им Виждали Физиономиите?
15:44 12.08.2026
6 Левски
15:44 12.08.2026
7 Гладна мечка хоро не играе
15:44 12.08.2026
8 Егаси
15:44 12.08.2026
9 БулЕкзит Връщане на Лв. и Националната
15:45 12.08.2026
10 Ха мит ха ни мит
15:45 12.08.2026
11 Иван Попов
15:45 12.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПешО
15:46 12.08.2026
14 Георги
15:46 12.08.2026
15 хехе
15:46 12.08.2026
16 ДрайвингПлежър
И понеже слушам цял ден как лова на педофили било руски неонацизъм...
Най отговорно се обръщам към мазетата на посолствата и водещите офицери - господа, подбирайте си калинките малко по-умни! Тази тенденция за изземане на властта (поради бездействие на властовите органи) се ражда преди 15тина години ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ! не в Русия!
15:46 12.08.2026
17 Смешник
15:47 12.08.2026
18 София
15:47 12.08.2026
19 Лост
15:47 12.08.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ Е СЛУЖИЛ ВОЙНИК ЗА ДА КАЖЕ КАКВО
Е КАЗАРМА :)
.......
ДА СИ ГЛЕДА ДАЛАВЕРКИТЕ С БАЛКАН СТРОЙ И ПИРИНСКИЯ ГОЛФ - ЛЮБИМЦИ НА БАТ БОЙКО ОТ СИК:)
15:48 12.08.2026
21 На фронта Гюро!
15:48 12.08.2026
22 НЯКОЙ
15:48 12.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тити на Кака
15:49 12.08.2026
25 Пламен
Народа иска ПАНАИРИ...защото е прозт.
15:50 12.08.2026
26 Каза
15:50 12.08.2026
27 Тошко
Коментиран от #39, #56, #74
15:51 12.08.2026
28 Точен е Гюров
15:52 12.08.2026
29 ?????
PDF-те мислят че случката в Пловдив ще им помогне да забравим случката Петрохан.
Няма да стане.
Ама вие се упражнявайте.
Помним как мълчахте след Петрохан и виждаме как се активирахте сега.
Но аз все пак да попитам(без да оправдавам извергите) какви цели е имал според вас 37 годишния светец Георги когато си е устроил среща с 15 годишно момиче(както той си е мислил) в гората на Джендем тепе в Пловдив?
Коментиран от #141
15:52 12.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ КАНДЕВ,
ДА ПРОВЕДЕ ЕДИН СЪКРАТЕН КУРС ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ НА АНДРЕЙ ГЮРОВ:)
....
ЗА ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА ДИХАТЕЛЯ :)
15:53 12.08.2026
32 Тъй като чета
До коментар #2 от "ежко":ако вземе 10% на изборите ще е успех за него..
15:53 12.08.2026
33 И този се кани
15:53 12.08.2026
34 Щип
И каква точно работа свърши г-н Гюров, че не разбрахме?
И той като другите от файтона(един файтон хора) си мисли, че като плюе ще му се вдигне рейтинга!
Точно защото няма ред нито в училище нито в обществото се случват тези трагедии нима Германия е казарма Австрия е казарма г-н Гюров, но има ред и дисциплина или поне имаше.
15:53 12.08.2026
35 Някой
15:54 12.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 тоя па гюро
15:54 12.08.2026
38 Ако беше казарма щеше да има ред, ама
15:55 12.08.2026
39 Смешник
До коментар #27 от "Тошко":Абе какви доказателства всичко което говори Радев е вярно и го виждаме Само продажните медии твърдят обратно Той и за това спечели изборите
15:56 12.08.2026
40 Госあ
15:56 12.08.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
РУМЕН РАДЕВ С ОЛИГАРСИТЕ СИ КАТО ГЕРГОВ ,ЛЕЧЕВА ,КОПРИНКОВ ,ТАКИ МАДЖО ,БОБОКОВИ ПРОДАДОХА БЪЛГАРИЯ :((((
.....
И ОТКРАДНАХА ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД 17 МЛРД.ЕВРО ЗА 108 ДНИ :(((
.......
СЪД ЗА РАДЕВ И ТЕЖКАТА МУ ЧЕРВЕНА И КРАДЛИВА ОЛИГАРХИЯ :(((
15:57 12.08.2026
42 Така ли бре жалък нещастнико?
На времето при социализма за една псувня само по време на футболче как баща ми влезе на терена и къв ми го отпра. След 55 години още го помня ... Човека отдавна не е жив но беше истински комунист ! Сега оле майко ..Сакън да не дръпнеш ухото на детенцето щото 100 НПО-та ще ти се нахвърлят за "домашно насилие" и в чудо ще се видиш после .... нали? Боклук !
15:57 12.08.2026
43 Оня
Коментиран от #48
15:58 12.08.2026
44 Има зверско убийство. Чудесен повод
15:58 12.08.2026
45 Т Живков
15:58 12.08.2026
46 Щип
До коментар #23 от "Изчезни бе смотаняк":Подкрепям!
15:58 12.08.2026
47 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
ЧЕ ВСИЧКИ БЯХА РАВНИ
......
БОГАТАШЧЕ , ПОМАК , ЦИГАНИН , БЪЛГАРИН , ТУРЧЕ ... ВСИЧКИ ОСТРИГАНИ И ТРОП ТРОП ПО ПЛАЦА СТАВАТ МЪЖЕ :)
Коментиран от #121
15:59 12.08.2026
48 Гаджева
До коментар #43 от "Оня":Лицето Сидеров защо не е ходил в казармата както всички български мъже през онези години?
15:59 12.08.2026
49 Прогресивен българин
16:00 12.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ТИР
До коментар #2 от "ежко":В американските филми убийството се представя като нелепа шега и нещо нормално и понякога комично ,,,, труповете ги развозват като спящи , в багажниците увити в килими , хвърляни в язовири, заравяни в прерии,,, случайно ли се представя така,,?
Коментиран от #77
16:01 12.08.2026
52 нннн
16:01 12.08.2026
53 ГаГа
16:01 12.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ама
16:02 12.08.2026
56 Пешко
До коментар #27 от "Тошко":До Тошко---
Според теб Радев е агресивен, а кои са добрите.
16:02 12.08.2026
57 Аа майкуууу
До коментар #50 от "Алекс":Възраждане вика.
😂😂😂😂😂
16:03 12.08.2026
58 Теслатъ
16:03 12.08.2026
59 Да ви го туря аз, два ката пишлемета
16:03 12.08.2026
60 Съществуването на лама Гюров
16:04 12.08.2026
61 Колко трябва да си безмозъчно, дресирано
До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":двукрако, движено от инстинкта да се докопа до храна, та да напишеш нещо толкова безсъдържателно. Каква Русия, каква Украйна, ти прочете ли поне заглавието?
16:04 12.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Истината:
заедно с Крадливата групировка ГЕРБ
са виновни, за трагичното състояние на България днес!
16:05 12.08.2026
65 Абсурдистан
16:05 12.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 свидетел
До коментар #12 от "Кисело мляко":дори не е банкер, а набеден голфаджия !
16:07 12.08.2026
68 Левски 1914
До коментар #3 от "Красимир Петров":Гледай си МЕНТЕТО и недей да развиваш теории.
16:07 12.08.2026
69 Айляк
Така е било, така и ще бъде.
Едно е тях е Андрей Гюров.
16:07 12.08.2026
70 @@@
рейтинга му за президент стремително се насочва към Нулата.!
16:09 12.08.2026
71 Ели
Коментиран от #101
16:10 12.08.2026
72 Гяура защо е толкова неприятен
16:11 12.08.2026
73 "Младежко лидерство" ли ?
16:12 12.08.2026
74 БайДънчо:
До коментар #27 от "Тошко":Много си Тъп, бе Тоше, ама много!
Същият си като Тошко от партията на Славчо!
16:13 12.08.2026
75 Лайтер
16:15 12.08.2026
76 Анонимен
16:15 12.08.2026
77 Верно ли бе
До коментар #51 от "ТИР":Например " Уикенд с Барни " на режисьора от български произход Тед Кочев. Един труп го разнасяха насам - натам по време на целия филм , представяйки го за жив.
16:17 12.08.2026
78 Радко се пребори с олигарсите
16:17 12.08.2026
79 Григор
Пълна безсмислица! И какво ще рече това?И този ще се кандидатира за български Президент?! Бог да пази България!
Коментиран от #142
16:18 12.08.2026
80 байлар
16:19 12.08.2026
81 !!!?
16:19 12.08.2026
82 Лицемерието няма почивен ден
Коментиран от #154
16:20 12.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 играй русска ролетка
До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":с магаров
16:21 12.08.2026
85 излишни думи
Всички сме съпричастни към болката на близките, дори нашето съчувствие е повече и по-мащабно, откогато и да било.
Но трябва да има хора, които след емоциите да останат съсредоточени в необходимостта да се вземат тежки решения, за да можем да живеем по-спокойно в бъдеще. И да - ако трябва да ни обвинят, че сме полицейска държава, нямам нищо против. Нека на път и под път да има полицаи, да се правят денонощни проверки, да се арестуват непълнолетни без придружители през нощта, да се задържат съмнителни лица, да има превенция. До там сме я докарали, че лошите се роят ден и нощ и скоро ще ни е страх да изпратим децата си на училище. Що се отнася до казармата - когато я имаше, подобни същества почти липсваха. Много е жалко да чуем, как някои псевдо политици предпочитат анархията пред реда, правилата и спазването на законите.
16:21 12.08.2026
86 ТВУ се казват тези
16:22 12.08.2026
87 Верно ли бе
16:23 12.08.2026
88 ТВУ се казват тези
16:23 12.08.2026
89 Софиянец
Коментиран от #96, #97
16:24 12.08.2026
90 България
Коментиран от #92
16:24 12.08.2026
91 стоян георгиев
16:24 12.08.2026
92 Стойко
До коментар #90 от "България":Така е, ама сме част от фашисткия ес!
16:25 12.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 От старото Живково поколение
До коментар #4 от "Радев":Аз също не можах да разбера от каламбурите на тоя каламГЯУРОВ....
16:26 12.08.2026
95 Сатана Z
16:28 12.08.2026
96 7676
До коментар #89 от "Софиянец":Не е скатавал е! Уж бил няколко пъти студент!
16:28 12.08.2026
97 Верно ли бе
До коментар #89 от "Софиянец":Беше в националния отбор на България по бейзбол. Традиционен български спорт. Обаче се отказа след като му н.....а бухалката о...д .
16:29 12.08.2026
98 Няма да я бъде ваща Гюров
Коментиран от #106
16:29 12.08.2026
99 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
СРАМ!
16:30 12.08.2026
100 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":Честито комунистическа еврейска ционистка отре,пко ! ТИ ЧУПИШ ТЪПОМЕТЪРА ЗА 12,08,2026 Г
16:31 12.08.2026
101 Верно ли бе
До коментар #71 от "Ели":Ти па , какви 20 процента ? Ако изкарат всички от психодиспансерите да гласуват под строй за Гюро , може и да ги стигне .
16:33 12.08.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Рахман
16:34 12.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Име
16:37 12.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Мъпет шоу
16:37 12.08.2026
108 Ти да видиш
Радев явно добре си върши работата!
Коментиран от #120, #133
16:38 12.08.2026
109 Истината
16:38 12.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Зизи
До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":Марш в Донбас, педофил!
16:39 12.08.2026
112 Киселяка
16:39 12.08.2026
113 ППдебил
16:40 12.08.2026
114 Амнести Интернешънъл
Само да припомня на Радев, че той беше президент 9 години, имаше достъп до всички доклади на службите и не може сега да излиза чист като сълза на сърна да обяснява, че видиш ли защото МОЧА го няма тийнейджъри подражават на руска неофашистка организация.
Альоша си е там и гледа отвисоко цял Пловдив, но очевидно това не е помогнало, г- н Радев, защото руската пропаганда с паметници, възхваляващи Съветския съюз не се бори.
Къде бяхте като президент, г-н Радев, ако сте виждал пълзящ неофашизъм да свикате КСНС?
А, и кажете подарихте ли вече Пловдивски панаир на Гергов.
16:40 12.08.2026
115 Гурлев измий си очите
16:41 12.08.2026
116 Удари русораста с лопатеЕто!
16:42 12.08.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Фют
16:43 12.08.2026
119 Тва трябва
До коментар #106 от "Що бе ?":Действително на хората да се обясни подробно и описателно . За какви изроди в Израел става дума. Иначе е точно така
Коментиран от #123
16:43 12.08.2026
120 Без думи
До коментар #108 от "Ти да видиш":Радев:
Земеняме изчерпания вече модел на потребление и евтин труд с ускорено икономическо развитие.
16:44 12.08.2026
121 Май не си бил в казарма
До коментар #47 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":Това хич никак не беше вярно. И там си имаше връзкари и мамини синчета и не всички служеха и ала бала...
Коментиран от #124
16:45 12.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #121 от "Май не си бил в казарма":В КЕЧ-А НА ВВС НЯМАШЕ ВРЪЗКАРИ
.....ИМАШЕ КИРКИ , ЛОПАТИ И БЕТОН ... МНОГО БЕТОН .... А ТАТКО БЕШЕ ЗАВЪРШИЛ АОНСУ
16:52 12.08.2026
125 Име
16:54 12.08.2026
126 Ами
като поддържа нацисткия режим в окраина.
Може да не сме казарма, но не сме и джунгла.
16:55 12.08.2026
127 Мда
16:56 12.08.2026
128 Пряк свидетел съм на това
Коментиран от #136
17:00 12.08.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Прогресивен Фашизъм
17:01 12.08.2026
131 Сънародник
Коментиран от #135
17:06 12.08.2026
132 Андрей Гюров
До коментар #106 от "Що бе ?":на 9 години и 6 месеца стават ...
17:06 12.08.2026
133 Драги Дебилов!
До коментар #108 от "Ти да видиш":Не можеш да стигнеш IQ то нито на Асен Василев, нито на академик Денков, който в света е пръв сред десетина учени, нито пък Гюров. Това са умни, благородни, културни и възпитани хора, за разлика от селянинът от Славяново, масончето и крадльо Радев!
17:06 12.08.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Ти нормален ли си
До коментар #131 от "Сънародник":бе педофил ?
17:10 12.08.2026
136 По интересно е
До коментар #128 от "Пряк свидетел съм на това":Че после ги правят посланници !
17:12 12.08.2026
137 Горски
17:12 12.08.2026
138 Локо Сф1956
17:12 12.08.2026
139 оня с коня
17:12 12.08.2026
140 Аааа , Тва баце
До коментар #123 от "Значи да допълня":Е чист антисимитизъм. Хич не е важно дали е истина
17:15 12.08.2026
141 Без дъно
До коментар #29 от "?????":Трагедията в Петрохан направи възможна трагедията в Пловдив. Общото е бездействието на службите, плоските лъжи и отказът им да разследват - убийство ( Петрохан) всички участвали (Пловдив) и агресивният лай на политиците, загрижени единствено за ползите в политическата си паничка!
Ето и сега - вместо да разследват Аленчо Симеонов, като идеолог и вдъхновител на неофашистите зверства в България, дрънчат кокалите на руски осъден, затворен и мъртъв неофашист, чийто последователи са в украинската армия. Това е нелепо! Както е нелепо снишаването на медии и журналисти, участвали в популяризацията на въпросния Ален. Както е нелепо бездействието на службите при цялата публичност на процеса на подготвяното насилие. Къде са арестуваните последователи на училището за ловци? Къде са арестуваните педофили, след жалби за сексуални посегателства?
Липсата на справедливост и законност ражда най-зврското насилие, порой от насилие!
Това гюровци и останалия политически боклук ще го разберат по трудния начин.
17:17 12.08.2026
142 2554
До коментар #79 от "Григор":Тоя със сигурност ще победи рошавата лелка.
17:18 12.08.2026
143 мими
17:20 12.08.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Град Козлодуй
17:23 12.08.2026
147 Ама пък ако
До коментар #123 от "Значи да допълня":Някой от изнасилвачите се признае за баща тогава не само че не го съдят а и получава 11 041 евро в шекели !
17:25 12.08.2026
148 Хахахахаха ++++
До коментар #144 от "То даже има един кретен":Якуууу.... видях го тоя кой е
17:29 12.08.2026
149 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Германия e Квази Фашистка Територия":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!!!
17:29 12.08.2026
150 az СВО Победа 81
Умник Гюро решил да се изкаже... 🤣🤣🤣
17:30 12.08.2026
151 Азис
17:36 12.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Нексус
17:44 12.08.2026
154 Анонимен
До коментар #82 от "Лицемерието няма почивен ден":Чета простотиите помиите обидите на радивите и не мога да повярвам тези живеят тук нискообразовани безработни голтаци с робска психика
Коментиран от #160
17:45 12.08.2026
155 Анонимен
17:46 12.08.2026
156 Анонимен
17:46 12.08.2026
157 Анонимен
17:48 12.08.2026
158 Помня
Коментиран от #161
17:58 12.08.2026
159 Къде отиде
Коментиран от #164
18:03 12.08.2026
160 Жалки сте!
До коментар #154 от "Анонимен":Не разбрах защо все по Радев се равнявате? Ако не беше изказал мнение по темата и вие нямаше да имате такова.
18:04 12.08.2026
161 Ама виж
До коментар #158 от "Помня":Как те изтриха моментално
18:05 12.08.2026
162 Спрете да триете бе
18:08 12.08.2026
163 Абе ние нали живеем
18:11 12.08.2026
164 мисирките
До коментар #159 от "Къде отиде":получават нареждания от кремал
18:27 12.08.2026
165 Селтак,
18:28 12.08.2026