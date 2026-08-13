Румъния вдигна два изтребителя F-16, въздушното пространство е било нарушено отново

Радарната система на румънската армия е засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница и е вдигнала два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Радарната система за наблюдение е засякла в 1:27 ч. група от пет въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военновъздушна база 86 в Борча са вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, информира Аджерпрес, като се позовава на Министерството на националната отбрана.

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Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert), съобщава Аджерпрес.

Радарите са засекли проникване във въздушното пространство на около 2 км южно от село Пардина. Целта е останала в румънското въздушно пространство в продължение на около 10 минути, след което е напуснала румънска територия и се е върнала към Украйна на около 13 км югозападно от населеното място Килия Веке. Малко след излизане от въздушното пространство на Румъния е било съобщено за експлозии на украинска територия, се посочва в прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.

Край на въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е бил обявен в 2:42 ч., съобщава още Аджерпрес, като се позовава на министерството.