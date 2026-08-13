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Румъния вдигна два изтребителя F-16, въздушното пространство е било нарушено отново
  Тема: Украйна

Румъния вдигна два изтребителя F-16, въздушното пространство е било нарушено отново

13 Август, 2026 10:18 868 19

  • румъния-
  • ф-16-
  • украйна-
  • дронове-
  • изтребители

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча

Румъния вдигна два изтребителя F-16, въздушното пространство е било нарушено отново - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радарната система на румънската армия е засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница и е вдигнала два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Радарната система за наблюдение е засякла в 1:27 ч. група от пет въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военновъздушна база 86 в Борча са вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, информира Аджерпрес, като се позовава на Министерството на националната отбрана.

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Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert), съобщава Аджерпрес.

Радарите са засекли проникване във въздушното пространство на около 2 км южно от село Пардина. Целта е останала в румънското въздушно пространство в продължение на около 10 минути, след което е напуснала румънска територия и се е върнала към Украйна на около 13 км югозападно от населеното място Килия Веке. Малко след излизане от въздушното пространство на Румъния е било съобщено за експлозии на украинска територия, се посочва в прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.

Край на въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е бил обявен в 2:42 ч., съобщава още Аджерпрес, като се позовава на министерството.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен- Язовец

    2 1 Отговор
    3 дена бяхме с емил у микеле

    10:20 13.08.2026

  • 2 Дзак

    2 19 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    Коментиран от #10

    10:22 13.08.2026

  • 3 Биби

    3 14 Отговор
    Киев за три дня

    Коментиран от #15

    10:22 13.08.2026

  • 4 Мемо

    20 3 Отговор
    А какво стана с дрона в България? В момента, в който се разбра, че е украински и всичко замлъкна. Ако беше руски, ПП и Герб щяха да вдигат врява до небесата, а сега са се покрили.

    Коментиран от #7

    10:24 13.08.2026

  • 5 МНОГО СА ДОБРИ

    17 2 Отговор
    10 МИНУТИ ГИ ТЪРСИЛИ И НЕ ГИ НАМЕРИЛИ.НАТО СМЕ ВЪРХЪТ !!!

    Коментиран от #6

    10:24 13.08.2026

  • 6 Мими Кучева🐕‍🦺

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "МНОГО СА ДОБРИ":

    Селянино, изми ли си яйцата? Ако не, ставаш враг на Тутраканската селищна система.

    10:29 13.08.2026

  • 7 българин

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Мемо":

    руски къв да е?!

    Коментиран от #16

    10:32 13.08.2026

  • 8 Сандо

    6 0 Отговор
    Да стискаме палци за румънците да ни опазят,защото на нашите управляващи от 35 години палците са им заврени на едно друго място.

    Коментиран от #18

    10:33 13.08.2026

  • 9 Чудно

    5 1 Отговор
    Не знам защо самолети не нарушават турското въздушно пространство?

    Коментиран от #11

    10:33 13.08.2026

  • 10 Сандо

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Ще я превзема,ако ти и твоите грантови дружки не отидете на фронта да я спасите.Така че "мешка,влак,фронт"!

    Коментиран от #12

    10:34 13.08.2026

  • 11 Сандо

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Чудно":

    Там спокойно си летят украински дронове.

    10:35 13.08.2026

  • 12 Мими Кучева 🐕‍🦺

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    Селянино, изми ли си яйцата? Ако не, ставаш враг на Тутраканската селищна система.

    10:38 13.08.2026

  • 13 Готов за бой

    1 3 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките и иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #19

    11:33 13.08.2026

  • 14 Долните и нагли укропонаzzисти

    4 0 Отговор
    се опитват да вкарат мамалигите във война като подлога на НАТО. Дрона е укронаzzистки,няма спор, щом мамалигарите не казват нищо и мълчат като z-ници. Ако бе руски веднага щяха да вдигнат олелия до свода на небето. А и факта че се е задържал 10 минути в мамлигарското пространство и после необезпокояван от никой и се е върнал вероятно към Севастопол. За това и мамлигите са го оставили гадни натовски подлоги.

    11:41 13.08.2026

  • 15 Думи на натовския генерал,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Биби":

    Марк Мили, тъпанарско-олигофренски е да повтаряш безмозъчно суб биологично и суб интелигентно същество опорки които са изказани от вашето суб тъпанарско общество. Всъщност Мили не е излъгал, но се е объркал, че става въпрос за територия населена с руснаци,иначе не за 3 дни за 24 часа биха ги поставили на мястото на боклука.

    11:44 13.08.2026

  • 16 Руски на баба ти прашките,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "българин":

    толкова си неграмотен и мозъчно изчерпан, че дори не можеш да вържеш, че ако беше руски, щяха да викат г-жа митрофанова,а не куквицата тъпа киевска, която я извикаха в wcкрайна да и кажат какво да каже в нашето външно. От нашето външно мълчат като z--..ици и нищо не казаха какъв е отговора, а медиите вдигаха шум, че тъпата укропска кучка ще я викат в понеделник да даде обяснение по случая.

    11:49 13.08.2026

  • 17 ДаВдигат

    2 0 Отговор
    Да вдигат, висчко се плаща от данъжкоплатеца като часове полети, ремонти, снаражение - а кой печели ли, ами САЩ, защото осигуряват обезпечаването на тази техника

    11:49 13.08.2026

  • 18 Знаеш ли къ ша та

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    опазят, с кола на дупката, а се покажеш, а те фраснаха в кухата хралупа на раменете.

    11:50 13.08.2026

  • 19 Намазали отвора на

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Готов за бой":

    zадния двор с грес, че ще отнесеш много патароци.

    11:53 13.08.2026

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