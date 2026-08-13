Румъния вдигна два изтребителя F-16, въздушното пространство е било нарушено отново

Радарната система на румънската армия е засякла през изминалата нощ въздушни цели в близост до румънско-украинската граница и е вдигнала два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Радарната система за наблюдение е засякла в 1:27 ч. група от пет въздушни цели в района на украинското селище Измаил. От военновъздушна база 86 в Борча са вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, информира Аджерпрес, като се позовава на Министерството на националната отбрана.
Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в северната част на окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert), съобщава Аджерпрес.
Радарите са засекли проникване във въздушното пространство на около 2 км южно от село Пардина. Целта е останала в румънското въздушно пространство в продължение на около 10 минути, след което е напуснала румънска територия и се е върнала към Украйна на около 13 км югозападно от населеното място Килия Веке. Малко след излизане от въздушното пространство на Румъния е било съобщено за експлозии на украинска територия, се посочва в прессъобщение на румънското Министерство на националната отбрана.
Край на въздушната тревога в северната част на окръг Тулча е бил обявен в 2:42 ч., съобщава още Аджерпрес, като се позовава на министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен- Язовец
10:20 13.08.2026
2 Дзак
Коментиран от #10
10:22 13.08.2026
3 Биби
Коментиран от #15
10:22 13.08.2026
4 Мемо
Коментиран от #7
10:24 13.08.2026
5 МНОГО СА ДОБРИ
Коментиран от #6
10:24 13.08.2026
6 Мими Кучева🐕🦺
До коментар #5 от "МНОГО СА ДОБРИ":Селянино, изми ли си яйцата? Ако не, ставаш враг на Тутраканската селищна система.
10:29 13.08.2026
7 българин
До коментар #4 от "Мемо":руски къв да е?!
Коментиран от #16
10:32 13.08.2026
8 Сандо
Коментиран от #18
10:33 13.08.2026
9 Чудно
Коментиран от #11
10:33 13.08.2026
10 Сандо
До коментар #2 от "Дзак":Ще я превзема,ако ти и твоите грантови дружки не отидете на фронта да я спасите.Така че "мешка,влак,фронт"!
Коментиран от #12
10:34 13.08.2026
11 Сандо
До коментар #9 от "Чудно":Там спокойно си летят украински дронове.
10:35 13.08.2026
12 Мими Кучева 🐕🦺
До коментар #10 от "Сандо":Селянино, изми ли си яйцата? Ако не, ставаш враг на Тутраканската селищна система.
10:38 13.08.2026
13 Готов за бой
Коментиран от #19
11:33 13.08.2026
14 Долните и нагли укропонаzzисти
11:41 13.08.2026
15 Думи на натовския генерал,
До коментар #3 от "Биби":Марк Мили, тъпанарско-олигофренски е да повтаряш безмозъчно суб биологично и суб интелигентно същество опорки които са изказани от вашето суб тъпанарско общество. Всъщност Мили не е излъгал, но се е объркал, че става въпрос за територия населена с руснаци,иначе не за 3 дни за 24 часа биха ги поставили на мястото на боклука.
11:44 13.08.2026
16 Руски на баба ти прашките,
До коментар #7 от "българин":толкова си неграмотен и мозъчно изчерпан, че дори не можеш да вържеш, че ако беше руски, щяха да викат г-жа митрофанова,а не куквицата тъпа киевска, която я извикаха в wcкрайна да и кажат какво да каже в нашето външно. От нашето външно мълчат като z--..ици и нищо не казаха какъв е отговора, а медиите вдигаха шум, че тъпата укропска кучка ще я викат в понеделник да даде обяснение по случая.
11:49 13.08.2026
17 ДаВдигат
11:49 13.08.2026
18 Знаеш ли къ ша та
До коментар #8 от "Сандо":опазят, с кола на дупката, а се покажеш, а те фраснаха в кухата хралупа на раменете.
11:50 13.08.2026
19 Намазали отвора на
До коментар #13 от "Готов за бой":zадния двор с грес, че ще отнесеш много патароци.
11:53 13.08.2026