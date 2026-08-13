Министър Ефремова: Младите хора ще сменят много повече професии от нас

Младите хора ще сменят много повече професии от нас, защото ще работят в свят, който непрекъснато се променя. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на участието си в събитието "България обича младите", което беше организирано от Министерството на младежта и спорта в Созопол. "Аз съм сменила 3-4 професии, но на младите хора най-вероятно ще им се налага да изпълняват коренно различна работа от днешната", допълни тя. Министърът подчерта, че никой не може да прогнозира със 100-процентова сигурност какви ще са професиите на бъдещето. Единственият начин да се подготвим за тях е да се научим да учим, т.е. постоянно да надграждаме знанията и уменията си, за да бъдем адаптивни към бъдещата си работа. Всяко ново умение ще ни помогне много бързо да преминаваме от професия в професия, допълни тя.

Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика осигурява платени стажове, обучения по време на работа и подкрепена заетост. Тя подчерта важната роля на менторите, които помагат на младите хора в първите месеци на професионалната сцена. "Всеки от нас, включително и аз, имаме нужда от ментор, наставник, учител или просто човек, на когото имаме доверие, за да можем да се развиваме напред", заяви министърът. Тя насърчи младите хора да потърсят информация в Бюрата по труда и смело да кандидатстват. "Ако не опиташ, няма да спечелиш. От собствен опит мога да кажа, че най-големите ми провали са били най-големите ми уроци", сподели Ефремова.