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Министър Ефремова: Младите хора ще сменят много повече професии от нас

Министър Ефремова: Младите хора ще сменят много повече професии от нас

13 Август, 2026 10:23 674 15

  • наталия ефремова-
  • мтсп-
  • професии

Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика осигурява платени стажове, обучения по време на работа и подкрепена заетост

Министър Ефремова: Младите хора ще сменят много повече професии от нас - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младите хора ще сменят много повече професии от нас, защото ще работят в свят, който непрекъснато се променя. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на участието си в събитието "България обича младите", което беше организирано от Министерството на младежта и спорта в Созопол. "Аз съм сменила 3-4 професии, но на младите хора най-вероятно ще им се налага да изпълняват коренно различна работа от днешната", допълни тя. Министърът подчерта, че никой не може да прогнозира със 100-процентова сигурност какви ще са професиите на бъдещето. Единственият начин да се подготвим за тях е да се научим да учим, т.е. постоянно да надграждаме знанията и уменията си, за да бъдем адаптивни към бъдещата си работа. Всяко ново умение ще ни помогне много бързо да преминаваме от професия в професия, допълни тя.

Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика осигурява платени стажове, обучения по време на работа и подкрепена заетост. Тя подчерта важната роля на менторите, които помагат на младите хора в първите месеци на професионалната сцена. "Всеки от нас, включително и аз, имаме нужда от ментор, наставник, учител или просто човек, на когото имаме доверие, за да можем да се развиваме напред", заяви министърът. Тя насърчи младите хора да потърсят информация в Бюрата по труда и смело да кандидатстват. "Ако не опиташ, няма да спечелиш. От собствен опит мога да кажа, че най-големите ми провали са били най-големите ми уроци", сподели Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъск

    4 2 Отговор
    До десет години Изкуственият интелект и роботите ще поемат цялата работа а хората ще живеят на социални помощи.

    10:25 13.08.2026

  • 3 и всичките професии

    8 0 Отговор
    ще бъдат нископлатени

    Коментиран от #5, #11

    10:25 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 защо им е да сменят основните се професи

    5 0 Отговор
    квартални дилърчета и евтини магистрални жрици?

    10:37 13.08.2026

  • 7 Младите хора

    7 0 Отговор
    ще сменят много професии,но няма да останат тук,за да ви пълнят банковите сметки.

    Коментиран от #8

    10:46 13.08.2026

  • 8 Факти.ру

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Младите хора":

    Имитират дейност от бюрото на труда и социалното министерство а държат заплатите умишлено ниски.Геноцид с икономически средства и населението масово бяга в чужбина.

    10:56 13.08.2026

  • 9 Ще сменят

    5 0 Отговор
    За разлика от вас които ще си откраднете достатъчно, ама те плебейте кучета ги яли

    10:56 13.08.2026

  • 10 ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

    3 0 Отговор
    България крие терористи - масови уб.ийци от град Перник!Не им изнасяло!

    10:58 13.08.2026

  • 11 Яяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "и всичките професии":

    Няма да бъдат платени, ще работят за единия хляб, това е мечтата на демократите

    11:25 13.08.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    ПО ДОБРЕ Е МАЙ И ТЕБ ДА ТЕ СМЕНЯТ, ПРЕДИ МЛАДИТЕ ДА СИ СМЕНЯТ ИЗБРАНАТА ПРОФЕСИЯ.

    11:33 13.08.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    ПО ДОБРЕ Е МАЙ И ТЕБ ДА ТЕ СМЕНЯТ, ПРЕДИ МЛАДИТЕ ДА СИ СМЕНЯТ ИЗБРАНАТА ПРОФЕСИЯ. КОГА ЩЕ ВДИГНЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА БЕДНИТЕ РАБОТЕЩИ ? ПОДГРАВАТЕ СЕ И НЕ ВИ ПУКА, НО ДА ТЕГЛИТЕ ЗАЕМ ,МОЖЕ?????

    11:36 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да Натискаш Копчетата !

    1 0 Отговор
    Не Е Професия !

    11:55 13.08.2026

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