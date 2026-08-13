Министър Ефремова: Младите хора ще сменят много повече професии от нас

Младите хора ще сменят много повече професии от нас, защото ще работят в свят, който непрекъснато се променя. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на участието си в събитието "България обича младите", което беше организирано от Министерството на младежта и спорта в Созопол. "Аз съм сменила 3-4 професии, но на младите хора най-вероятно ще им се налага да изпълняват коренно различна работа от днешната", допълни тя. Министърът подчерта, че никой не може да прогнозира със 100-процентова сигурност какви ще са професиите на бъдещето. Единственият начин да се подготвим за тях е да се научим да учим, т.е. постоянно да надграждаме знанията и уменията си, за да бъдем адаптивни към бъдещата си работа. Всяко ново умение ще ни помогне много бързо да преминаваме от професия в професия, допълни тя.
Ефремова припомни, че Министерството на труда и социалната политика осигурява платени стажове, обучения по време на работа и подкрепена заетост. Тя подчерта важната роля на менторите, които помагат на младите хора в първите месеци на професионалната сцена. "Всеки от нас, включително и аз, имаме нужда от ментор, наставник, учител или просто човек, на когото имаме доверие, за да можем да се развиваме напред", заяви министърът. Тя насърчи младите хора да потърсят информация в Бюрата по труда и смело да кандидатстват. "Ако не опиташ, няма да спечелиш. От собствен опит мога да кажа, че най-големите ми провали са били най-големите ми уроци", сподели Ефремова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мъск
10:25 13.08.2026
3 и всичките професии
Коментиран от #5, #11
10:25 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 защо им е да сменят основните се професи
10:37 13.08.2026
7 Младите хора
Коментиран от #8
10:46 13.08.2026
8 Факти.ру
До коментар #7 от "Младите хора":Имитират дейност от бюрото на труда и социалното министерство а държат заплатите умишлено ниски.Геноцид с икономически средства и населението масово бяга в чужбина.
10:56 13.08.2026
9 Ще сменят
10:56 13.08.2026
10 ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО
10:58 13.08.2026
11 Яяяяяя
До коментар #3 от "и всичките професии":Няма да бъдат платени, ще работят за единия хляб, това е мечтата на демократите
11:25 13.08.2026
12 Цвете
11:33 13.08.2026
13 Цвете
11:36 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да Натискаш Копчетата !
11:55 13.08.2026