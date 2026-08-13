Жена беше преследвана на пътя, спряна и нападната заради забележка

Брутален случай на пътна агресия в Габрово. Нападението е заснето от охранителна камера. На кадрите се вижда, че жена е засечена, принудена да спре и ударена от мъж. Тя пада на земята под колата. Други водачи спират, за да ѝ помогнат. Това се случва на оживено кръстовище в града преди около 1 седмица. По данни на потърпевшата причината е забележка за отнето предимство, съобщава Нова ТВ.
Жената изпраща видеозапис от инцидента. От съображения за сигурност тя настоява за пълна анонимност. Иска обаче случаят да не остава скрит, тъй като на извършителя са съставени единствено два акта от полицията.
След подаване на сигнала в полицията, екип на КАТ идва след около 5-6 минути, каза Иван Халкин, началник на районното управление в Габрово. Веднага са написани два акта – единият е за засичането в района на кръстовището, вторият е за това, че автомобилът не е имал редовно преминат преглед.
На място пристига и втори екип, който съставя акт по наредба на общината срещу грубо нарушаване на обществения ред. Образувана е преписка, свален е записът от камерата.
Няма заявление от потърпевшата. Сигналът е подаден на 112 от очевидец. Той е бил за ПТП, не за агресия на пътя, обясни Халкин.
„След като изгледахме записа, започнахме установяване на всички автомобили по това време, които са станали свидетели”, допълни той.
Мъжът не е системен нарушител. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.
„Потърпевшата е призована. Но беше в чужбина, затова не са свалени обяснения от нея. Но същите ще бъдат приложени и изпратени заедно с видеозаписа в пълната му цялост, защото ситуацията продължава. В заведението отсреща е нейният приятел, който излиза и се намесва силово в ситуацията”, каза Халкин.
И допълни, че за минутите до пристигането на полицейските екипи двете страни „са си разрешили проблема” и не е предадена реалната ситуация. „Започва работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа”, каза Халкин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
Коментиран от #16, #55
08:49 13.08.2026
2 Нарушаване на обществения ред
Коментиран от #11, #39
08:51 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да ви кажа
Коментиран от #60
08:53 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
Коментиран от #14
08:55 13.08.2026
7 некои малки национални особености
08:55 13.08.2026
8 Пернишка поговорка:
Жената го е научила по трудният начин!
08:56 13.08.2026
9 Асен
08:56 13.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПРАВОТО е на страната на СИЛАТА❗
Коментиран от #18, #26
08:57 13.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Габрово е българския Детройт
Коментиран от #44
08:59 13.08.2026
13 Драги ми Смехурко
Коментиран от #17, #37
09:00 13.08.2026
14 Гост
До коментар #6 от "Дзак":Полицията каза, че ня я е ударил, а рязко й е прилошало. Родната милиция ни пазиии.
09:01 13.08.2026
15 Трол
09:02 13.08.2026
16 Военен парад
До коментар #1 от "1488":С бастуни, патерици и електрически инвалидни колички!
Само като си помисля, как старците се бият и блъскат като пуснат примоция в Кауфляндя.
Коментиран от #20
09:02 13.08.2026
17 Хи хи
До коментар #13 от "Драги ми Смехурко":А няма ли да им направиш забележка като ти се изплюят в лицето, или ще търпиш ?
09:05 13.08.2026
18 Корекция на БайХой
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Блез Паскал:
Хората Неспособни да използват Силата на Правото
Използват Правото на Силата!
Коментиран от #23
09:05 13.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Зъл пес
До коментар #16 от "Военен парад":Душата,и ти вървиш по този път,не се подигравай щото провидението не търпи това.Днес си здрав и прав,утре си в количка.
09:13 13.08.2026
21 МПС
09:13 13.08.2026
22 Ъъъъ
Коментиран от #59
09:14 13.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Корекция на БайХой":Благодаря за корекцията, но "батката с гоУфо" дори не се е опитал да използва силата на правото 😉
"Хората Неспособни да използват Силата на Правото
Използват Правото на Силата!"
И ако Паскал е имал предвид определения индивид - тук става дума за НЕработещите институции‼️
09:15 13.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 оня с коня
09:16 13.08.2026
26 Хахахаха
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е. В България ползвате руските закони, за това ще си останете една руска губерния! Най-хубавото което човек може да направи в България, е да избяга от нея!
Коментиран от #32, #34
09:17 13.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перник
09:21 13.08.2026
29 ЗОРО
09:23 13.08.2026
30 Стефан
Коментиран от #35
09:23 13.08.2026
31 Преводач от български
Автомобилът, това е най-голямата ценност на бЪгарина и трябва да се молим на Господ да ни пази всеки ден от тях.
Тук в България е останал само талаша, 80% са ДЕБИЛИ.
Присъдата за безразсъдно шофиране в Ню Йорк носи 8 точки в шофьорското ви досие (актуализирано от 5 точки съгласно актуализираната система за точки на DMV на щата Ню Йорк). Натрупването на 10 точки в рамките на 24-месечен период може да доведе до временно отнемане на шофьорската книжка.
Санкции за безразсъдно шофиране - престъпление: Безразсъдното шофиране е престъпление, а не просто стандартно нарушение на правилата за движение, което означава, че създава постоянно криминално досие. Глоби: До 300 долара за първо нарушение плюс задължителни държавни такси.
До 30 дни затвор за първа присъда.
Оценка на отговорността на водача (DRA): Ако точките ви са 6 или повече в рамките на 18-месечен период, трябва да плащате годишна такса за оценка на DMV на щата Ню Йорк, започваща от 300 долара за три години.
Автомобилните застрахователни компании рутинно класифицират присъдите за безразсъдно шофиране като нарушения с висок риск, което води до значително увеличение на ставките.
09:27 13.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Хахахаха":ХА ХО, пишеш "ползваТЕ", явно не си тука и нямаш реална представа ❗
Но те в евроGEските страни е нормално за всичко да плюят ПутЕн и Раша❗
Даже за журналистите е нормално да питат в интервю "..Какво ЕсеС може да помогне на У...йна ЗА ДА УБИВАТЕ ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ?"❗
Коментиран от #40
09:27 13.08.2026
33 Пак ли
09:31 13.08.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Хахахаха":Каква демоХрация цари
в ЗАПАДНалИЯ свят❗
Каква ценностна система🤔
Коментиран от #43
09:32 13.08.2026
35 Oстава и да го напишеш
До коментар #30 от "Стефан":граматически првилно!
Забелязал съм, че тия 20 %, които се изживявате като цвета на нацията и бягате по света , сте полуграмотни.
На два реда- пет грешки!
Ама с големи претенции и фасони!
И като идете " по света ", гласувате за Радев или за Слави Трифонов!
09:34 13.08.2026
36 Стеф
Кара без тех.преглед, засича другите водачи, млати ги безмилостно, а на тях им "прилошава"
Коментиран от #45
09:35 13.08.2026
37 Грешите
До коментар #13 от "Драги ми Смехурко":Не, хигиената е безспорна: навсякъде се изхвърлят мокри кърпички - парковете, улиците, морето, реките, планините..., а в храстите е пълно с вестници, ползвани за тоалетна хартия.
Народопоселението пращи от характерни културни и хигиенни прояви и навици.
09:35 13.08.2026
38 Тя много смело излезе и тръгна към него
Коментиран от #50
09:36 13.08.2026
39 Бай Хой
До коментар #2 от "Нарушаване на обществения ред":Според тебе до всеки да върви полицай да го пази от неговата или чуждата глупост ли !?!?! Хем полицаите са много хем да са и лични бодигардове....тя работата изтървана първите седем години още в къщи от родителите ,а те от техните ....35 г. Демокрация ,35 г. Преход...внуците на борците за демокрация като дедите си така я тълкуват....,,Никой не мой да ми кай кво да прааа...,,
09:37 13.08.2026
40 Хахахаха
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":За тупин е нормално да обвинява Байдън и запада и НАТО! Рашите всеки ден ги облъчват от руската теуевизия, как НАТО и запада ще ги нападне, как запада е лош и т. н. А вас нещо, не ви виждам за раша да заминавате?
Коментиран от #49
09:37 13.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Нормален мъж
Само тия с късите п...ки се правят на мъже.
09:38 13.08.2026
43 Хахахаха
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Толкова е лошо на запад, че всички се натискат на запад да бягат. И рашите даже бягат от техния рай, за да живеят в лошия и загниващ запад! Това са фактите,други няма. Ако направите една 100 километрова опашка на границата с раша, да се местите там, може и да повярвам, че там е започнало да става хубаво. Ама и вие не ходите, така че какво да му разправяш, че било хубаво в раша? Покажете го, преместете се там!
Коментиран от #52
09:40 13.08.2026
44 Е това са истинските коли
До коментар #12 от "Габрово е българския Детройт":А не сегашните грозни ръбести еднообразни миксери
09:40 13.08.2026
45 Хмм
До коментар #36 от "Стеф":нямал "системни нарушения" според полицията, несистемни значи?
09:40 13.08.2026
46 Не така
09:41 13.08.2026
47 Мъжът не е системен нарушител.
09:44 13.08.2026
48 Безнаказаност БГ
09:45 13.08.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Хахахаха":Абе и тука всеки ден нашите телевизия ни разправят как всеки момент ПУ тин ще нападне я Полша, я България, че и Германия дори❗
Ама то фактите са, че НАТьОвско оръжие се настани в страните от Германия до У...йна❗
Даже тук студиата си оцветиха в СИНЬО-ЖЪЛТО❗
09:47 13.08.2026
50 Мнение
До коментар #38 от "Тя много смело излезе и тръгна към него":Как е вървяла, какво е казала и дали е била провокативна няма нищо общо с правото да ѝ забиеш юмрук. Провокацията не превръща физическото насилие в нормална реакция — особено когато говорим за физически по-силен мъж срещу жена. Да прехвърляш вината върху ударената, вместо върху този, който е посегнал, е класическо victim blaming („обвиняване на жертвата“ — когато вместо да се осъди човекът, извършил насилието, вината се прехвърля върху пострадалия: „сама си е виновна“, „провокирала го е“, „защо е отишла там“ и т.н.)
Коментиран от #51
09:49 13.08.2026
51 Мнение
До коментар #50 от "Мнение":Ти жената от видеото ли си? Ясно.
09:51 13.08.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "Хахахаха":ХА ХО, нали четеш защо Емигрантите отиват в ЗАПАДНалА Европа❗
Нещо брадатите ядрени физици, лекари и архитекти май не горят от желание да се хванат на работа, а чакат на помощи от местните данъци ❗
И да знаеш, че не ти си устроил реда в държавата в която си отишъл,
а си отишъл там където редът те устройва❗
Коментиран от #66, #70
09:53 13.08.2026
53 3278
Коментиран от #56, #61, #63, #67
09:53 13.08.2026
54 Юрист
Ако говорим хипотетично за лека телесна повреда:
При обикновена лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 НК: до 2 години лишаване от свобода или пробация.
Ако е лека телесна повреда, изразяваща се само в болка или страдание без разстройство на здравето — до 6 месеца затвор, пробация или глоба от 50 до 150 евро.
Ако обаче е извършена по хулигански подбуди, чл. 131, ал. 1 предвижда за лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 до 3 години затвор, а за тази по ал. 2 — до 1 година или пробация.
09:54 13.08.2026
55 1111
До коментар #1 от "1488":Фашизоиди, след ВСВ никой вече няма да ви се поведе по кухите лейки!
09:55 13.08.2026
56 Сериозно ли
До коментар #53 от "3278":А биячът е "света вода ненапита", "чиста като сълза жертва"... хахаха. Как успяваш насилника да превърнеш в жертва е много забавно...
09:56 13.08.2026
57 Въпрос?
09:57 13.08.2026
58 Безнаказаността поражда още насилие!
09:58 13.08.2026
59 Смях в залата
До коментар #22 от "Ъъъъ":България-руска губерния.Шеф на полицията в Габрово-Иван Халкин,русская фамилия,тоже руснак.После защо македонците обиждали българите на татари.Българските правителства си мълчат за това,защото руската пета колона в България не разрешава да се говори за нея.
09:59 13.08.2026
60 Пришелец
До коментар #4 от "Да ви кажа":Два пъти съм потърпевш и санкциониран без вина в Габрово .Смятам местните защитници на закона напълно овладени.
10:02 13.08.2026
61 Альооо
До коментар #53 от "3278":Дори жената да е сгрешила и да е била най-досадният шофьор на света — наказанието за отнето предимство не е юмрук в лицето. Нарушение на правилата се санкционира по закон, а не с физическа саморазправа.
10:02 13.08.2026
62 Въоръжавайте се
10:03 13.08.2026
63 Разликата
До коментар #53 от "3278":Има и важна разлика в характера на действията: едното е словесна реакция/сигнал за нарушение, другото е умишлено физическо посегателство, при което е създадена реална опасност за здравето на жената. Точната наказателноправна квалификация зависи от доказаните травми и обстоятелствата.
10:04 13.08.2026
64 Възмутен
10:05 13.08.2026
65 Мутренско Его
10:07 13.08.2026
66 Хахахаха
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Аз съм там, където хората гледат да изпълняват законите на държавата и съм избягал от държавата където всеки сам решава да си създава собствени закони!
10:07 13.08.2026
67 Разумен
До коментар #53 от "3278":Той нарушава правилата, тя му прави забележка, а той я преследва и я удря. Да обърнеш вината към нея, защото е посмяла да му направи забележка, е абсурдно. Никой не е длъжен да търпи юмрук, защото някой е бил засегнат от забележка.
10:08 13.08.2026
68 Защо у нас има такава агресия?
Култура на „няма да ми се правиш“ — обикновена забележка се възприема като унижение или предизвикателство към авторитета.
Агресивно поведение зад волана — автомобилът създава дистанция и анонимност; човек си позволява неща, които вероятно не би направил лице в лице.
Натрупан стрес и неудовлетворение — това не оправдава насилието, но може да понижи прага на самоконтрол.
Толериране на агресията — когато околните казват „сама си е виновна“, „защо го е ядосала“ или „така се оправят мъжете“, насилникът получава своеобразно обществено оправдание.
Лош пример — ако агресивното поведение носи престиж („страхуват се от мен“), то се възпроизвежда.
10:09 13.08.2026
69 Има нещо особено опасно
Истински силният човек може да бъде бесен, да смята другия за абсолютно неправ, и въпреки това да си тръгне. Да не превърне петсекундна обида или нарушение на пътя в нещо, което може да съсипе два живота.
А случаят в Габрово е добър пример защо реакцията на обществото има значение: не трябва да питаме първо „Какво е направила жената, че го е ядосала?“, а „Защо този човек е решил, че има право да я удари?
10:11 13.08.2026
70 Хахахаха
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Между другото рашата е същата. Всеки сам си създава собствени закони и си живее по тях. България живее по същите закони. Законите на силата, а не законите на държавата!
10:13 13.08.2026