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Жена беше преследвана на пътя, спряна и нападната заради забележка

Жена беше преследвана на пътя, спряна и нападната заради забележка

13 Август, 2026 08:36 2 911 70

  • габрово-
  • кат-
  • нападение-
  • охранителна камера

Случаят е от оживено кръстовище в града

Жена беше преследвана на пътя, спряна и нападната заради забележка - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Брутален случай на пътна агресия в Габрово. Нападението е заснето от охранителна камера. На кадрите се вижда, че жена е засечена, принудена да спре и ударена от мъж. Тя пада на земята под колата. Други водачи спират, за да ѝ помогнат. Това се случва на оживено кръстовище в града преди около 1 седмица. По данни на потърпевшата причината е забележка за отнето предимство, съобщава Нова ТВ.

Жената изпраща видеозапис от инцидента. От съображения за сигурност тя настоява за пълна анонимност. Иска обаче случаят да не остава скрит, тъй като на извършителя са съставени единствено два акта от полицията.

След подаване на сигнала в полицията, екип на КАТ идва след около 5-6 минути, каза Иван Халкин, началник на районното управление в Габрово. Веднага са написани два акта – единият е за засичането в района на кръстовището, вторият е за това, че автомобилът не е имал редовно преминат преглед.

На място пристига и втори екип, който съставя акт по наредба на общината срещу грубо нарушаване на обществения ред. Образувана е преписка, свален е записът от камерата.

Няма заявление от потърпевшата. Сигналът е подаден на 112 от очевидец. Той е бил за ПТП, не за агресия на пътя, обясни Халкин.

„След като изгледахме записа, започнахме установяване на всички автомобили по това време, които са станали свидетели”, допълни той.

Мъжът не е системен нарушител. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.

„Потърпевшата е призована. Но беше в чужбина, затова не са свалени обяснения от нея. Но същите ще бъдат приложени и изпратени заедно с видеозаписа в пълната му цялост, защото ситуацията продължава. В заведението отсреща е нейният приятел, който излиза и се намесва силово в ситуацията”, каза Халкин.

И допълни, че за минутите до пристигането на полицейските екипи двете страни „са си разрешили проблема” и не е предадена реалната ситуация. „Започва работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа”, каза Халкин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    22 17 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме лентите с кръстове и се струпваме пред парламента, където ще ръкомахаме и ще маршируваме.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #16, #55

    08:49 13.08.2026

  • 2 Нарушаване на обществения ред

    67 1 Отговор
    Понеже от МВР и КАТ много работят, такива случаи са ежедневие от дълги години.

    Коментиран от #11, #39

    08:51 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да ви кажа

    36 0 Отговор
    Тика работата смърди, ама много смърди и всичко ще се покрие

    Коментиран от #60

    08:53 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    58 1 Отговор
    Щом я ударил, няма само пътно произшествие.

    Коментиран от #14

    08:55 13.08.2026

  • 7 некои малки национални особености

    32 1 Отговор
    на електоралните единици в Зомбаристан

    08:55 13.08.2026

  • 8 Пернишка поговорка:

    41 2 Отговор
    ГолфО винаги е с предимство!
    Жената го е научила по трудният начин!

    08:56 13.08.2026

  • 9 Асен

    12 1 Отговор
    Иван Халкин - много точно име.

    08:56 13.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    Когато СИЛАТА не е на страната на ПРАВОТО -
    ПРАВОТО е на страната на СИЛАТА❗

    Коментиран от #18, #26

    08:57 13.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Габрово е българския Детройт

    27 5 Отговор
    Допреди войната нам беше най-развитата и богата част от страната. Днес е жалка картинка, погледнете автопарка, все едно снимката е от 2009-та година...

    Коментиран от #44

    08:59 13.08.2026

  • 13 Драги ми Смехурко

    45 2 Отговор
    В България е по-добре да не правиш забележки щото можеш да пострадаш много лошо.Фасове се хвърлят точно до кошчето за боклук,а и самите кошове биват обръщани надолу за да падне на земята целия боклук,плюят обелки от семки,викат по телефоните в гр.транспорт,нулева лична хигиена,усмърдяват превозните средства,пият алкохол и много други.А си посмял да направиш забележка,а са те пребили.

    Коментиран от #17, #37

    09:00 13.08.2026

  • 14 Гост

    38 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Полицията каза, че ня я е ударил, а рязко й е прилошало. Родната милиция ни пазиии.

    09:01 13.08.2026

  • 15 Трол

    26 1 Отговор
    Не е трябвало да прави забележка на този чувствителен мъж.

    09:02 13.08.2026

  • 16 Военен парад

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    С бастуни, патерици и електрически инвалидни колички!


    Само като си помисля, как старците се бият и блъскат като пуснат примоция в Кауфляндя.

    Коментиран от #20

    09:02 13.08.2026

  • 17 Хи хи

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Драги ми Смехурко":

    А няма ли да им направиш забележка като ти се изплюят в лицето, или ще търпиш ?

    09:05 13.08.2026

  • 18 Корекция на БайХой

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Блез Паскал:
    Хората Неспособни да използват Силата на Правото
    Използват Правото на Силата!

    Коментиран от #23

    09:05 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зъл пес

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Военен парад":

    Душата,и ти вървиш по този път,не се подигравай щото провидението не търпи това.Днес си здрав и прав,утре си в количка.

    09:13 13.08.2026

  • 21 МПС

    3 14 Отговор
    Всички конфликти на пътя са създадени от жени

    09:13 13.08.2026

  • 22 Ъъъъ

    20 3 Отговор
    Най-хубавото нещо, което можеш да направиш в България, е да избягаш от нея!

    Коментиран от #59

    09:14 13.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Корекция на БайХой":

    Благодаря за корекцията, но "батката с гоУфо" дори не се е опитал да използва силата на правото 😉
    "Хората Неспособни да използват Силата на Правото
    Използват Правото на Силата!"
    И ако Паскал е имал предвид определения индивид - тук става дума за НЕработещите институции‼️

    09:15 13.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 оня с коня

    5 2 Отговор
    Тоя диша ли още?

    09:16 13.08.2026

  • 26 Хахахаха

    10 11 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е. В България ползвате руските закони, за това ще си останете една руска губерния! Най-хубавото което човек може да направи в България, е да избяга от нея!

    Коментиран от #32, #34

    09:17 13.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перник

    7 1 Отговор
    В Габров бостан може.Одете се оплачете на Томито Дончев,а той ще предаде на Тиквата.

    09:21 13.08.2026

  • 29 ЗОРО

    18 2 Отговор
    Преди няколко години, когато карах едно малко червено пежо, на пътя бях непрестанно обект за засичане, лепене за бронята и т.н. Сега карам нещо по-голямо и ситуацията коренно се промени. Искам да кажа, че бай Ганя е пълен комплексар на пътя и живее в 90-те на миналия век!

    09:23 13.08.2026

  • 30 Стефан

    14 4 Отговор
    Нещо става в тази нещастна страна,навсякъде насилие и агресия,зомбирано и полу идиотизирано население , единствено спасение на що годе по свестните хора около 20% от тълпата, е бягане на много далеч от България, света е голям

    Коментиран от #35

    09:23 13.08.2026

  • 31 Преводач от български

    11 1 Отговор
    Аз не знаех че,"ТАРАМБУКИТА" има в цялата страна.
    Автомобилът, това е най-голямата ценност на бЪгарина и трябва да се молим на Господ да ни пази всеки ден от тях.
    Тук в България е останал само талаша, 80% са ДЕБИЛИ.
    Присъдата за безразсъдно шофиране в Ню Йорк носи 8 точки в шофьорското ви досие (актуализирано от 5 точки съгласно актуализираната система за точки на DMV на щата Ню Йорк). Натрупването на 10 точки в рамките на 24-месечен период може да доведе до временно отнемане на шофьорската книжка.
    Санкции за безразсъдно шофиране - престъпление: Безразсъдното шофиране е престъпление, а не просто стандартно нарушение на правилата за движение, което означава, че създава постоянно криминално досие. Глоби: До 300 долара за първо нарушение плюс задължителни държавни такси.
    До 30 дни затвор за първа присъда.
    Оценка на отговорността на водача (DRA): Ако точките ви са 6 или повече в рамките на 18-месечен период, трябва да плащате годишна такса за оценка на DMV на щата Ню Йорк, започваща от 300 долара за три години.
    Автомобилните застрахователни компании рутинно класифицират присъдите за безразсъдно шофиране като нарушения с висок риск, което води до значително увеличение на ставките.

    09:27 13.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    ХА ХО, пишеш "ползваТЕ", явно не си тука и нямаш реална представа ❗
    Но те в евроGEските страни е нормално за всичко да плюят ПутЕн и Раша❗
    Даже за журналистите е нормално да питат в интервю "..Какво ЕсеС може да помогне на У...йна ЗА ДА УБИВАТЕ ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ?"❗

    Коментиран от #40

    09:27 13.08.2026

  • 33 Пак ли

    7 1 Отговор
    Трябва да ги оставим да се бият ли за да си решат проблема. Всяко самоуправство трябва да се санкционира сурово.

    09:31 13.08.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Каква демоХрация цари
    в ЗАПАДНалИЯ свят❗
    Каква ценностна система🤔

    Коментиран от #43

    09:32 13.08.2026

  • 35 Oстава и да го напишеш

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Стефан":

    граматически првилно!

    Забелязал съм, че тия 20 %, които се изживявате като цвета на нацията и бягате по света , сте полуграмотни.
    На два реда- пет грешки!

    Ама с големи претенции и фасони!
    И като идете " по света ", гласувате за Радев или за Слави Трифонов!

    09:34 13.08.2026

  • 36 Стеф

    7 3 Отговор
    Извършителят дали пък не е някой разюзден милиционер?
    Кара без тех.преглед, засича другите водачи, млати ги безмилостно, а на тях им "прилошава"

    Коментиран от #45

    09:35 13.08.2026

  • 37 Грешите

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Драги ми Смехурко":

    Не, хигиената е безспорна: навсякъде се изхвърлят мокри кърпички - парковете, улиците, морето, реките, планините..., а в храстите е пълно с вестници, ползвани за тоалетна хартия.
    Народопоселението пращи от характерни културни и хигиенни прояви и навици.

    09:35 13.08.2026

  • 38 Тя много смело излезе и тръгна към него

    4 5 Отговор
    Дори изглеждаше, че му се дърви. После се разбра, че приятелят ѝ бил в близко заведение. Явно е разчитала на него, както и после се е случило. Или пък това е някаква предварително замислена схема. А може просто тази да е гадна и с действията си да е предизвикала човека. За мене тя е в дъното на нещата.

    Коментиран от #50

    09:36 13.08.2026

  • 39 Бай Хой

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нарушаване на обществения ред":

    Според тебе до всеки да върви полицай да го пази от неговата или чуждата глупост ли !?!?! Хем полицаите са много хем да са и лични бодигардове....тя работата изтървана първите седем години още в къщи от родителите ,а те от техните ....35 г. Демокрация ,35 г. Преход...внуците на борците за демокрация като дедите си така я тълкуват....,,Никой не мой да ми кай кво да прааа...,,

    09:37 13.08.2026

  • 40 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За тупин е нормално да обвинява Байдън и запада и НАТО! Рашите всеки ден ги облъчват от руската теуевизия, как НАТО и запада ще ги нападне, как запада е лош и т. н. А вас нещо, не ви виждам за раша да заминавате?

    Коментиран от #49

    09:37 13.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Нормален мъж

    5 1 Отговор
    никога няма да удари жена!

    Само тия с късите п...ки се правят на мъже.

    09:38 13.08.2026

  • 43 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Толкова е лошо на запад, че всички се натискат на запад да бягат. И рашите даже бягат от техния рай, за да живеят в лошия и загниващ запад! Това са фактите,други няма. Ако направите една 100 километрова опашка на границата с раша, да се местите там, може и да повярвам, че там е започнало да става хубаво. Ама и вие не ходите, така че какво да му разправяш, че било хубаво в раша? Покажете го, преместете се там!

    Коментиран от #52

    09:40 13.08.2026

  • 44 Е това са истинските коли

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Габрово е българския Детройт":

    А не сегашните грозни ръбести еднообразни миксери

    09:40 13.08.2026

  • 45 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Стеф":

    нямал "системни нарушения" според полицията, несистемни значи?

    09:40 13.08.2026

  • 46 Не така

    4 0 Отговор
    Трябвало бързо производство за хулиганство на пътя веднага 24 часа.

    09:41 13.08.2026

  • 47 Мъжът не е системен нарушител.

    4 1 Отговор
    А обикновен простак. Те са много обидчиви.

    09:44 13.08.2026

  • 48 Безнаказаност БГ

    1 0 Отговор
    Сега прокуратурата трябва да реши има ли престъпление, защото юмрукът не е административно нарушение.

    09:45 13.08.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Абе и тука всеки ден нашите телевизия ни разправят как всеки момент ПУ тин ще нападне я Полша, я България, че и Германия дори❗

    Ама то фактите са, че НАТьОвско оръжие се настани в страните от Германия до У...йна❗
    Даже тук студиата си оцветиха в СИНЬО-ЖЪЛТО❗

    09:47 13.08.2026

  • 50 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тя много смело излезе и тръгна към него":

    Как е вървяла, какво е казала и дали е била провокативна няма нищо общо с правото да ѝ забиеш юмрук. Провокацията не превръща физическото насилие в нормална реакция — особено когато говорим за физически по-силен мъж срещу жена. Да прехвърляш вината върху ударената, вместо върху този, който е посегнал, е класическо victim blaming („обвиняване на жертвата“ — когато вместо да се осъди човекът, извършил насилието, вината се прехвърля върху пострадалия: „сама си е виновна“, „провокирала го е“, „защо е отишла там“ и т.н.)

    Коментиран от #51

    09:49 13.08.2026

  • 51 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мнение":

    Ти жената от видеото ли си? Ясно.

    09:51 13.08.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хахахаха":

    ХА ХО, нали четеш защо Емигрантите отиват в ЗАПАДНалА Европа❗
    Нещо брадатите ядрени физици, лекари и архитекти май не горят от желание да се хванат на работа, а чакат на помощи от местните данъци ❗
    И да знаеш, че не ти си устроил реда в държавата в която си отишъл,
    а си отишъл там където редът те устройва❗

    Коментиран от #66, #70

    09:53 13.08.2026

  • 53 3278

    2 1 Отговор
    Тая е някоя нагла и агресивна. Напълни се с такива маниачки.

    Коментиран от #56, #61, #63, #67

    09:53 13.08.2026

  • 54 Юрист

    1 0 Отговор
    Най-важното в този случай е, че на видеото се вижда не просто конфликт между шофьори, а физическо нападение, при което жената пада под автомобил.
    Ако говорим хипотетично за лека телесна повреда:
    При обикновена лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 НК: до 2 години лишаване от свобода или пробация.
    Ако е лека телесна повреда, изразяваща се само в болка или страдание без разстройство на здравето — до 6 месеца затвор, пробация или глоба от 50 до 150 евро.
    Ако обаче е извършена по хулигански подбуди, чл. 131, ал. 1 предвижда за лека телесна повреда по чл. 130, ал. 1 до 3 години затвор, а за тази по ал. 2 — до 1 година или пробация.

    09:54 13.08.2026

  • 55 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Фашизоиди, след ВСВ никой вече няма да ви се поведе по кухите лейки!

    09:55 13.08.2026

  • 56 Сериозно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "3278":

    А биячът е "света вода ненапита", "чиста като сълза жертва"... хахаха. Как успяваш насилника да превърнеш в жертва е много забавно...

    09:56 13.08.2026

  • 57 Въпрос?

    3 0 Отговор
    След като вече има видеозапис, на който се вижда физическо нападение, защо човекът не е бил задържан поне за изясняване на случая?

    09:57 13.08.2026

  • 58 Безнаказаността поражда още насилие!

    4 0 Отговор
    Фактът, че първоначално са му написали два акта за други нарушения, докато реалното нападение не е било установено, изглежда доста зле отстрани.

    09:58 13.08.2026

  • 59 Смях в залата

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъ":

    България-руска губерния.Шеф на полицията в Габрово-Иван Халкин,русская фамилия,тоже руснак.После защо македонците обиждали българите на татари.Българските правителства си мълчат за това,защото руската пета колона в България не разрешава да се говори за нея.

    09:59 13.08.2026

  • 60 Пришелец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да ви кажа":

    Два пъти съм потърпевш и санкциониран без вина в Габрово .Смятам местните защитници на закона напълно овладени.

    10:02 13.08.2026

  • 61 Альооо

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "3278":

    Дори жената да е сгрешила и да е била най-досадният шофьор на света — наказанието за отнето предимство не е юмрук в лицето. Нарушение на правилата се санкционира по закон, а не с физическа саморазправа.

    10:02 13.08.2026

  • 62 Въоръжавайте се

    2 1 Отговор
    Кой с каквото намери идват кървави времена.

    10:03 13.08.2026

  • 63 Разликата

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "3278":

    Има и важна разлика в характера на действията: едното е словесна реакция/сигнал за нарушение, другото е умишлено физическо посегателство, при което е създадена реална опасност за здравето на жената. Точната наказателноправна квалификация зависи от доказаните травми и обстоятелствата.

    10:04 13.08.2026

  • 64 Възмутен

    1 0 Отговор
    Забележка за отнето предимство, дори да е била излишна или направена по неприятен начин, не дава право на никого да преследва друг човек, да го удря с юмрук и в резултат той да падне под автомобил.

    10:05 13.08.2026

  • 65 Мутренско Его

    1 0 Отговор
    Ако той е отнел предимството, а тя му е направила забележка, тогава тя не е нарушителят в тази ситуация. Той е можел просто да приеме забележката, да се извини и да продължи; вместо това, според описанието, ескалира до преследване и физически удар.

    10:07 13.08.2026

  • 66 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз съм там, където хората гледат да изпълняват законите на държавата и съм избягал от държавата където всеки сам решава да си създава собствени закони!

    10:07 13.08.2026

  • 67 Разумен

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "3278":

    Той нарушава правилата, тя му прави забележка, а той я преследва и я удря. Да обърнеш вината към нея, защото е посмяла да му направи забележка, е абсурдно. Никой не е длъжен да търпи юмрук, защото някой е бил засегнат от забележка.

    10:08 13.08.2026

  • 68 Защо у нас има такава агресия?

    1 0 Отговор
    Ниско доверие в институциите — когато човек не вярва, че правилата ще бъдат наложени справедливо, по-лесно решава сам да „въздава справедливост“.
    Култура на „няма да ми се правиш“ — обикновена забележка се възприема като унижение или предизвикателство към авторитета.
    Агресивно поведение зад волана — автомобилът създава дистанция и анонимност; човек си позволява неща, които вероятно не би направил лице в лице.
    Натрупан стрес и неудовлетворение — това не оправдава насилието, но може да понижи прага на самоконтрол.
    Толериране на агресията — когато околните казват „сама си е виновна“, „защо го е ядосала“ или „така се оправят мъжете“, насилникът получава своеобразно обществено оправдание.
    Лош пример — ако агресивното поведение носи престиж („страхуват се от мен“), то се възпроизвежда.

    10:09 13.08.2026

  • 69 Има нещо особено опасно

    1 0 Отговор
    Насилието започва да се представя като „сила“, а самоконтролът — като слабост. Всъщност е точно обратното.
    Истински силният човек може да бъде бесен, да смята другия за абсолютно неправ, и въпреки това да си тръгне. Да не превърне петсекундна обида или нарушение на пътя в нещо, което може да съсипе два живота.
    А случаят в Габрово е добър пример защо реакцията на обществото има значение: не трябва да питаме първо „Какво е направила жената, че го е ядосала?“, а „Защо този човек е решил, че има право да я удари?

    10:11 13.08.2026

  • 70 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Между другото рашата е същата. Всеки сам си създава собствени закони и си живее по тях. България живее по същите закони. Законите на силата, а не законите на държавата!

    10:13 13.08.2026