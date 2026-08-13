Жена беше преследвана на пътя, спряна и нападната заради забележка

Брутален случай на пътна агресия в Габрово. Нападението е заснето от охранителна камера. На кадрите се вижда, че жена е засечена, принудена да спре и ударена от мъж. Тя пада на земята под колата. Други водачи спират, за да ѝ помогнат. Това се случва на оживено кръстовище в града преди около 1 седмица. По данни на потърпевшата причината е забележка за отнето предимство, съобщава Нова ТВ.

Жената изпраща видеозапис от инцидента. От съображения за сигурност тя настоява за пълна анонимност. Иска обаче случаят да не остава скрит, тъй като на извършителя са съставени единствено два акта от полицията.

След подаване на сигнала в полицията, екип на КАТ идва след около 5-6 минути, каза Иван Халкин, началник на районното управление в Габрово. Веднага са написани два акта – единият е за засичането в района на кръстовището, вторият е за това, че автомобилът не е имал редовно преминат преглед.

На място пристига и втори екип, който съставя акт по наредба на общината срещу грубо нарушаване на обществения ред. Образувана е преписка, свален е записът от камерата.

Няма заявление от потърпевшата. Сигналът е подаден на 112 от очевидец. Той е бил за ПТП, не за агресия на пътя, обясни Халкин.

„След като изгледахме записа, започнахме установяване на всички автомобили по това време, които са станали свидетели”, допълни той.

Мъжът не е системен нарушител. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.

„Потърпевшата е призована. Но беше в чужбина, затова не са свалени обяснения от нея. Но същите ще бъдат приложени и изпратени заедно с видеозаписа в пълната му цялост, защото ситуацията продължава. В заведението отсреща е нейният приятел, който излиза и се намесва силово в ситуацията”, каза Халкин.

И допълни, че за минутите до пристигането на полицейските екипи двете страни „са си разрешили проблема” и не е предадена реалната ситуация. „Започва работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа”, каза Халкин.