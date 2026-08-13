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Маги Сидерова показа СНИМКИ от романтичната почивка със съпруга си на остров Корфу

Маги Сидерова показа СНИМКИ от романтичната почивка със съпруга си на остров Корфу

13 Август, 2026 08:46 1 300 21

  • маги сидерова-
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  • почивка-
  • корфу

Маги и Георги Сидерови имат зад гърба си вече 9-годишен стабилен брак

Маги Сидерова показа СНИМКИ от романтичната почивка със съпруга си на остров Корфу - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Мис България 2003" Маги Сидерова за пореден път събра погледите, като демонстрира перфектна физическа форма по време на романтична почивка на гръцкия остров Корфу. Красавицата сподели ексклузивни кадри в компанията на своя съпруг Георги Сидеров. Сексапилната брюнетка, която от години поддържа безупречна визия, използва повода да се похвали с хармонията в семейните им отношения и дългогодишния им съвместен живот.

9 години брак и любов, родена във фитнес залата

Романтичното бягство на гръцкия остров не е случайно, тъй като двойката отбелязва сериозен личен юбилей. Маги и Георги Сидерови имат зад гърба си вече 9-годишен стабилен брак.

"Като Том и Джери сме.", шегува се манекенката в социалните мрежи, описвайки забавната и динамична връзка със своя любим.


Любовната история на популярното семейство започва именно във фитнес залата - страст, която и двамата споделят професионално и до днес.

Желязна дисциплина: Модел, фитнес инструктор и бизнес дама

Освен с титлата си за най-красива българка, Маги Сидерова е известна в публичното пространство със своя здравословен и изключително активен начин на живот.

  • Суперформа: Тя показва перфектно изваяно и мускулесто тяло, резултат от години тежки тренировки;
  • Кариера: Успешно съчетава ангажиментите си като сертифициран фитнес инструктор с управлението на собствен бизнес;
  • Семейство: Маги има и пораснал син от предишна своя връзка, който също подкрепя майка си в нейните начинания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена публикация

    20 0 Отговор
    А също така и видео в платените сайтове за възрастни.

    08:49 13.08.2026

  • 2 БАБИТЕ ОТ ПРЕХОДА

    18 0 Отговор
    Са все още по медиите.

    08:49 13.08.2026

  • 3 Пу, пу, пу

    20 0 Отговор
    Уплаших се!

    08:49 13.08.2026

  • 4 павела митова

    15 0 Отговор
    тая що тояги натроши... няма стигане

    Коментиран от #6

    08:51 13.08.2026

  • 5 Волен Сидеров

    5 1 Отговор
    Кой е мъжът на Сидерова?

    08:54 13.08.2026

  • 6 госпожа Сидерова

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "павела митова":

    Не колкото теб, миличка.

    08:55 13.08.2026

  • 7 ристю

    15 0 Отговор
    Не харесвам мускулести жени! Жената трябва да е нежна,пухена и сладка,а не мускулеста,като мъж!

    08:57 13.08.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 0 Отговор
    Това защо трябва да го знаем?

    Коментиран от #11

    08:58 13.08.2026

  • 9 добре е да се попържи малко

    1 0 Отговор
    в бегето е престиж да отидеш на плаж . по американски тертип пастор и молитви със тенинг и стек за закуска . замалко са изтървали затъмнението . навсякъде продаваха специални очила . мисс индиана 2019г ми допада повече . руса коса и сини очи . далеко е от гръцкия кич и постовете на гимнастичката на загатото . за да няма скука дори на почивка е нужно нещо да се свърши . най известни с мързела си са разбира се градските хубавици . пилешки диш с шоколадов мус .

    09:04 13.08.2026

  • 10 Венелино

    2 0 Отговор
    днес как си с главата, какво ще ни сготвиш?

    09:11 13.08.2026

  • 11 Важно е

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    само за жълто-паветния планктон. Нормалните хора не се интересуват.

    09:14 13.08.2026

  • 12 Къде е тая Маги?

    10 0 Отговор
    Аз виждам двама мъже на снимката!

    09:23 13.08.2026

  • 13 Важното е, че

    8 0 Отговор
    Силикона й е място!А батката до нея а яко се е напомпал та скоро чини ми се ще гръмне!

    09:23 13.08.2026

  • 14 Ами.....

    10 0 Отговор
    В лицето е доста зле, прилича на травестит, съжалявам че го казвам, но е самата истина. По принцип и като млада тя никога не е била по-добре във физиономията, странно как стана мис, но това е отделна тема. Иначе, похвално, че на 53 години се поддържа толкова добре физически, въпреки че има залитане и там. Прекалено мускулесто тяло, нищо женствено не й е останало, но да е жива и здрава жената. Все пак е с доста по-млад мъж, вероятно това е фикс идея за нея.

    09:27 13.08.2026

  • 15 Дзвер.

    7 0 Отговор
    Отврат е.

    09:33 13.08.2026

  • 16 Абе

    3 0 Отговор
    И двамата са мноо красиви. Чудим се да плачем ли, да се смеем ли.

    09:37 13.08.2026

  • 17 Аоже

    4 0 Отговор
    На тая надраната КлитоRa ѝ е по-голям от чушката на тоя надут балон.

    09:48 13.08.2026

  • 18 Не виждам

    0 0 Отговор
    никаква романтика в тези стойки !

    09:51 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Много прилича на Деса Поетеса,

    0 0 Отговор
    от скечовете.

    09:55 13.08.2026

  • 21 Маг Желязков

    2 0 Отговор
    Аз съм Маг Желязков. Преди бях Маги Желязкова, но откакто се ожених, съм Сидерова. Но пак съм мъжа в семейството.

    10:05 13.08.2026