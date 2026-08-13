Риана позира само по диадема на Dior за корицата на сп. Elle (СНИМКИ)

Риана е звездата на септемврийския брой на списание Elle за 2026 г., посветен на есенната мода. За корицата изпълнителката позира без дрехи, като основният акцент е ефектна диадема на Dior.

Аксесоарът с пера е част от круизната колекция на Dior за 2027 г. на дизайнера Джонатан Андерсън, създадена в партньорство с известния майстор на шапки Филип Трейси. Риана е сред първите знаменитости, които носят модела.

В кадъра певицата допълва визията си с пръстен от колекцията Dior High Jewelry, а гримът ѝ е почти незабележим. Веждите на основателката на козметичния бранд Fenty Beauty са изсветлени в мек нюанс, близък до тена на кожата ѝ.

Фотосесията е заснета от фотографското дуо Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, а стилист е Джалил Уивър. В цялата серия Риана носи модели на Dior, след като беше избрана за лице и вдъхновение на новия аромат на модната къща J’Adore Intense.

Сред визиите са светлосиня сатенена рокля с флорални детайли, черна бюстие рокля с перлени копчета и обемна плетена пелерина.

Риана от години поддържа близки отношения с Dior. През 2015 г. певицата стана първата чернокожа посланичка в историята на френската модна къща. През последните месеци тя неколкократно се появява и с характерни шапки и аксесоари от новите колекции на бранда.

В материала за Elle писателката Роксан Гей описва 38-годишната музикална звезда като жена, която демонстрира увереност и отказва да се съобразява с променливите очаквания към външния ѝ вид.