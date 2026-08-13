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Риана позира само по диадема на Dior за корицата на сп. Elle (СНИМКИ)

Риана позира само по диадема на Dior за корицата на сп. Elle (СНИМКИ)

13 Август, 2026 14:57 1 110 4

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Певицата стана лице на Dior и блести само в модели на модната марка

Риана позира само по диадема на Dior за корицата на сп. Elle (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риана е звездата на септемврийския брой на списание Elle за 2026 г., посветен на есенната мода. За корицата изпълнителката позира без дрехи, като основният акцент е ефектна диадема на Dior.

Аксесоарът с пера е част от круизната колекция на Dior за 2027 г. на дизайнера Джонатан Андерсън, създадена в партньорство с известния майстор на шапки Филип Трейси. Риана е сред първите знаменитости, които носят модела.

В кадъра певицата допълва визията си с пръстен от колекцията Dior High Jewelry, а гримът ѝ е почти незабележим. Веждите на основателката на козметичния бранд Fenty Beauty са изсветлени в мек нюанс, близък до тена на кожата ѝ.

Фотосесията е заснета от фотографското дуо Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, а стилист е Джалил Уивър. В цялата серия Риана носи модели на Dior, след като беше избрана за лице и вдъхновение на новия аромат на модната къща J’Adore Intense.

Сред визиите са светлосиня сатенена рокля с флорални детайли, черна бюстие рокля с перлени копчета и обемна плетена пелерина.

Риана от години поддържа близки отношения с Dior. През 2015 г. певицата стана първата чернокожа посланичка в историята на френската модна къща. През последните месеци тя неколкократно се появява и с характерни шапки и аксесоари от новите колекции на бранда.

В материала за Elle писателката Роксан Гей описва 38-годишната музикална звезда като жена, която демонстрира увереност и отказва да се съобразява с променливите очаквания към външния ѝ вид.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Остави

    2 1 Отговор
    Риана...ама виж авторката на тази статия да ,,афишира" с трюфели и други глезотии как майка е родила...пак ще биде подмината не само ,че е дебела ,ами и...проста...

    15:10 13.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Ако си легна пиян и се събудя до нея ,може и инфаркт да получа

    15:36 13.08.2026