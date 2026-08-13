Отец Гелеменов: Макаренко ще оправи сатанистите от Пловдив

„Само Макаренко и Библията ще изправят сатанистите от Пловдив, които примамиха момчето и го убиха за нищо.“ Такъв коментар направи пред „Телеграф“ отец Георги Гелеменов, основател на първата националистическа партия в България.

Именно за националисти са минавали и младежите, които преди дни изкушиха 37-годишния Георги Кузев уж за среща с непълнолетно момиче, а след това се гавриха с него до смърт, снимайки го с телефоните си. Оказва се обаче, че извършителите са почитали Сатаната, поне това сочи информация в техни профили в социалните мрежи. Тарторът на бандата е възхвалявал символа на злото, наричайки го Черния лорд, и досущ своя идол не е признавал категориите за добро и зло.

Секти

„Държавата е виновна за това. Допуснаха да влязат всякакви секти. Особено сатанизмът стана моден, защото лесно увлича младите, но той е нанадолнището. По-лесно е да се спускаш по него, отколкото да се изкачваш. Освен Черния лорд Бафомет е друго от проявленията на Сатаната, което също има много последователи у нас. Тези младежи обаче не знаят всъщност на кого служат. Сатаната в началото е бил ангел, наречен Сатанаил, като частицата „ил“, е сочила принадлежността му към Бога. И понеже той е вдигнал въстание горе на небето, архангел Гавриил му е организирал контрапреврат и така са заключили Сатаната за 1000 божии години в т.нар. Тартар (затвор). Но ето че неговите послания достигат и от този затвор до много млади и не само. В целия свят певци, артисти, актьори, високопоставени политици се увличат по черния култ. В Щатите има църква на Сатаната. Сциентолозите, чието лице е холивудската звезда Том Круз, и те не знаят на кой се кланят“, коментира пред „Телеграф“ отец Гелеменов. На въпрос кой е виновен за моралната деградация на млади и стари у нас, той е категоричен: „Държавата!“ .

„Макаренко, който го отрекохме, хубаво го е казал, че безделието ражда пороци. Ако бяха възпитани в християнски добродетели, ако имаха работа и с какво да уплътняват смислено времето си, нямаше да виждаме такива уродливи явления. Но има и нещо друго – социалните мрежи свободно разпространяват такива опасни идеи и децата най-лесно се хващат. Ето и тези, дето ги хванаха с фабриката за фентанил, рецептата за наркотика май са я научили именно от интернет. Още навремето монасите владици казваха, че интернетът е от дявола, ама никой не им вярваше. От друга страна, прогресът не можем да го спрем, но можем мъдро да използваме плодовете му. Чета коментари сега, че тези убийци заслужават смъртно наказание. Не, според мен те могат да бъдат превъзпитани с Макаренко и Библията, като и държавата ни трябва да се ангажира с този процес“, убеден е отец Гелеменов, който е единственият екзорсист у нас.

Невежи

Според Боян Расате младежите, замесени в убийството в Пловдив, а и много други със сигурност не са наясно що е национализъм. „Когато не си наясно с идеите, не си чел достатъчно, няма кой да те води и да ти обяснява, се появяват разни квартални интерпретации, които са изключително вредни. Вредни и за обществото, и за самата идеология, която си има своите последователи. Като стигнем до това ниско ниво, отправната точка за оценка на това кое какво е става твърде лична и субективна“, коментира Расате пред „Телеграф“.

„Това, че се снимаш пред знаме на Третия райх, със сигурност не те прави националист. В Третия райх не са толерирали особено такива хора с шарени коси, метъл прически и обици. На 13-15 години няма как да си наясно с тази идея, това са улични лумпени, с които и аз, и хората около мен сме се срещали през годините. Те днес се увличат от нещо, утре от съвсем противоположно. Днес са направили едно престъпление, утре такива ще мъчат някое животно, после ще убият някои измежду тях си. Преди много години и към нашата организация се бяха присламчили едни крайни лумпени от Ямбол. Отстранихме ги и след година и половина-две двама от тях бяха убили трети и го бяха заровили в гората. Към факторите, които влияят, за да ставаме свидетели на подобни неща, са както лошото възпитание и липсата на родителски контрол, слабата информираност, но и отсъствието на държавата. Когато тя не е създала законодателство с ясни наказания и санкции за педофилите и полицията не си върши работата в тая посока, а се крие в храстите да събира глоби за превишаване на скоростта с 5 километра, се получават такива социални групи, които решават, че могат да залавят и налагат наказания“, сподели още Расате.

Насъскване

„Не трябва да се пребиват хора по никакъв начин. Ако има нещо нередно, да се обръщат към законите. Не ми харесва това, че хората са насъскани в момента. Не търпят чуждо мнение. Затова казах - нека да видим следствието. Това дело трябваше да се води, без да се афишира. Фактите още не са съвсем точни. Нека да излязат доказателствата наяве. Не казвам, че тия хора са невинни – виновни са, че са го пребили, но не казвам, че са убийци, защото Георги е останал жив след боя, може други да са го приключили след това“, сподели пред „Телеграф“ певицата Милена Славова.

„А това, че ни слагат всички пънкари и скинари под един знаменател, мога само да се изсмея на това. Не мога да повярвам, че мозъчният капацитет на тия хора е толкова малък. Това не са хора, с които може да се води разговор. Категорична съм, че не трябва да има насилие над хора, над животни – това е голям грях. Ако се докаже че Георги е педофил, има си органи - такива хора да не бъдат допускани сред обществото. Но ние не сме следователи и да издаваме присъди. Самите полицаи трябва много труд да вложат, тъй като такъв тип хора са много умни. И като видят, че полицията удря на камък и казва „Неизвестен извършител“, защото не им се занимава. Голяма грешка. Гледах предаване за педофил, издирван в Щатите. Той е от Норвегия и прилъгал момченце да му ходи на гости. А него са го пуснали полицаите като клопка. И след 3 г. го арестуваха, защото преди това нямаха доказателства. Така че полицията трябва да е настоятелна и да им се занимава със случая“, коментира още певицата.

Погребват Георги Кузев в петък

Погребението на Георги Кузев, който почина след жестокия побой на Младежкия хълм в Пловдив, ще се състои на 14 август, петък, от 12,00 ч. в Новия гробищен парк в Кричим.

Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени лично от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Поклонението пред Георги Кузев ще бъде същия ден от 08,30 до 10,30 ч. в храм „Св. св. Козма и Дамян“ в Кричим.

Община Кричим поема разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин. „Това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви кметът Атанас Калчев.