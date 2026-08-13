Денят, в който изчезна империята на ацтеките: Как Ернан Кортес превзе Теночтитлан и промени историята

На днешния 13 август, но преди точно 505 години (през 1521 г.), испанският конкистадор Ернан Кортес постига една от най-драматичните и решителни победи в световната история. След близо тримесечна кървава обсада, силите на европейските завоеватели и десетки хиляди техни местни съюзници превземат и сриват със земята Теночтитлан – величествената столица на Ацтекската империя, върху чиито руини днес се издига мегаполисът Мексико Сити.
Падането на града бележи окончателния край на доминацията на ацтеките в Мезоамерика и поставя началото на колониалната ера на Нова Испания.
Пътят към сблъсъка: Злато, съюзи и Нощта на печалта
Експедицията на Ернан Кортес акостира на мексиканския бряг през 1519 г., водена от слухове за неописуеми богатства във вътрешността на континента. Испанците бързо осъзнават, че Ацтекската империя е съставена от множество подчинени племена, които изпитват дълбока омраза към своите владетели заради тежките налози и човешките жертвоприношения. Кортес проявява изключителна дипломатическа гъвкавост и сключва ключови военни съюзи с вековните врагове на ацтеките – най-вече с воините от Тлакскала.
Първоначално испанците влизат в Теночтитлан като гости на император Монтесума II, но напрежението бързо ескалира. През юни 1520 г. избухва масово въстание, при което Монтесума е убит, а конкистадорите са принудени да бягат панически с огромни загуби по време на т.нар. „Нощ на скръбта“ (La Noche Triste).
Решителната обсада: Война на изтощение и смъртоносна епидемия
Кортес обаче не се отказва. Той се оттегля в Тлакскала, където прегрупира силите си и предприема невиждан за времето си инженерен ход – построява 13 малки бойни кораба (бригантини), които са пренесени на части и сглобени в езерото Тескоко, обграждащо островния град Теночтитлан.
През май 1521 г. започва масираната обсада на ацтекската столица. Испанците прекъсват достъпа до питейна вода и продоволствия по трите основни диги, свързващи града със сушата. Ситуацията за защитниците става катастрофална, тъй като в града вече върлува едра шарка (ела), пренесена от европейците. Болестта, срещу която коренното население няма имунитет, покосява близо половината от жителите на Теночтитлан, включително тогавашния владетел Куитлауак.
Новият и последен император, младият Куаутемок, организира яростна съпротива. Воюва се за всяка улица и всяка къща в продължение на 93 дни. За да напредват безопасно, конкистадорите методично разрушават сградите и запълват каналите с руини.
13 август 1521 г.: Колапсът на една цивилизация
На 13 август 1521 г. отбраната на ацтеките окончателно рухва. Куаутемок е заловен в лодка, докато се опитва да избяга през езерото, и е отведен при Кортес. С неговото пленяване организираната съпротива спира.
Според историческите хроники, някога блестящият и чист град, сравняван от първите испанци с Венеция, се превръща в димяща пустош, осеяна с десетки хиляди трупове. Оценките сочат, че по време на боевете и от глад и болести са загинали над 100 000 ацтеки.
Падането на Теночтитлан отваря вратите за пълната испанска колонизация на Централна и Южна Америка. Върху пресушеното по-късно езеро Тескоко започва изграждането на новата колониална столица Мексико, превърнала се в административно сърце на испанската глобална империя в Новия свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оракул
Коментиран от #6
14:48 13.08.2026
2 Дзак
14:52 13.08.2026
3 ахааа
14:55 13.08.2026
4 Селянина с колелото
Коментиран от #5, #7
14:56 13.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Селянина с колелото":.... Проблема с ИМИгрантите❗
14:59 13.08.2026
6 ЗАПАДНИЯ СВЯТ ИЗГРАДЕН С КРАЖБИ
До коментар #1 от "Оракул":И ИЗЪРЕБВАНЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИИ ЩЕ ПОЛУЧИ ВЪЗМЕЗДИИЕТО СИ. ТОВА Е НЕМЕНИЕМО ПОРАДИ СВЕТОВНИЯ КРЪГОВРАТ. ЗАТОВА ИМА ЗАЛЕЗ И ИЗГРЕВ ПЛЮС И МИНУС ПРОСТО СВЕТА ТАКА Е СЪГРАДЕН........
Коментиран от #8
15:01 13.08.2026
7 Дзак
До коментар #4 от "Селянина с колелото":Те го пуснали в дома си, той тръгнал да плете интриги срещу тях в градчето!
15:03 13.08.2026
8 Любопитко
До коментар #6 от "ЗАПАДНИЯ СВЯТ ИЗГРАДЕН С КРАЖБИ":"Цивилизация" и "антропофагия" (ядене на човешки меки тъкани) нещо не ми се връзват. Любимите ви ацтеки с удоволствие са си набавяли протеини, консумирайки избитите от тях пленници - също индианци като тях, ако някой не е разбрал;-/..
Коментиран от #9
15:28 13.08.2026
9 В днешно Мексико
До коментар #8 от "Любопитко":национални герои са предците на едни мексиканци, които са папкали предците на други мексиканци...
ПП. А дали днешно Мексико (най -голямата испаноезична страна в света) щеше да го има, ако не бяха лошавите испанци?!?
15:32 13.08.2026