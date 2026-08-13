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Денят, в който изчезна империята на ацтеките: Как Ернан Кортес превзе Теночтитлан и промени историята

Денят, в който изчезна империята на ацтеките: Как Ернан Кортес превзе Теночтитлан и промени историята

13 Август, 2026 14:45 1 082 9

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  • ацтеки-
  • ернан кортес-
  • теночтитлан

На днешната дата през 1521 г. столицата на ацтеките пада под ударите на испанските конкистадори и техните местни съюзници след брутална 93-дневна обсада

Денят, в който изчезна империята на ацтеките: Как Ернан Кортес превзе Теночтитлан и промени историята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 13 август, но преди точно 505 години (през 1521 г.), испанският конкистадор Ернан Кортес постига една от най-драматичните и решителни победи в световната история. След близо тримесечна кървава обсада, силите на европейските завоеватели и десетки хиляди техни местни съюзници превземат и сриват със земята Теночтитлан – величествената столица на Ацтекската империя, върху чиито руини днес се издига мегаполисът Мексико Сити.

Падането на града бележи окончателния край на доминацията на ацтеките в Мезоамерика и поставя началото на колониалната ера на Нова Испания.

Пътят към сблъсъка: Злато, съюзи и Нощта на печалта

Експедицията на Ернан Кортес акостира на мексиканския бряг през 1519 г., водена от слухове за неописуеми богатства във вътрешността на континента. Испанците бързо осъзнават, че Ацтекската империя е съставена от множество подчинени племена, които изпитват дълбока омраза към своите владетели заради тежките налози и човешките жертвоприношения. Кортес проявява изключителна дипломатическа гъвкавост и сключва ключови военни съюзи с вековните врагове на ацтеките – най-вече с воините от Тлакскала.

Първоначално испанците влизат в Теночтитлан като гости на император Монтесума II, но напрежението бързо ескалира. През юни 1520 г. избухва масово въстание, при което Монтесума е убит, а конкистадорите са принудени да бягат панически с огромни загуби по време на т.нар. „Нощ на скръбта“ (La Noche Triste).

Решителната обсада: Война на изтощение и смъртоносна епидемия

Кортес обаче не се отказва. Той се оттегля в Тлакскала, където прегрупира силите си и предприема невиждан за времето си инженерен ход – построява 13 малки бойни кораба (бригантини), които са пренесени на части и сглобени в езерото Тескоко, обграждащо островния град Теночтитлан.

През май 1521 г. започва масираната обсада на ацтекската столица. Испанците прекъсват достъпа до питейна вода и продоволствия по трите основни диги, свързващи града със сушата. Ситуацията за защитниците става катастрофална, тъй като в града вече върлува едра шарка (ела), пренесена от европейците. Болестта, срещу която коренното население няма имунитет, покосява близо половината от жителите на Теночтитлан, включително тогавашния владетел Куитлауак.

Новият и последен император, младият Куаутемок, организира яростна съпротива. Воюва се за всяка улица и всяка къща в продължение на 93 дни. За да напредват безопасно, конкистадорите методично разрушават сградите и запълват каналите с руини.

13 август 1521 г.: Колапсът на една цивилизация

На 13 август 1521 г. отбраната на ацтеките окончателно рухва. Куаутемок е заловен в лодка, докато се опитва да избяга през езерото, и е отведен при Кортес. С неговото пленяване организираната съпротива спира.

Според историческите хроники, някога блестящият и чист град, сравняван от първите испанци с Венеция, се превръща в димяща пустош, осеяна с десетки хиляди трупове. Оценките сочат, че по време на боевете и от глад и болести са загинали над 100 000 ацтеки.

Падането на Теночтитлан отваря вратите за пълната испанска колонизация на Централна и Южна Америка. Върху пресушеното по-късно езеро Тескоко започва изграждането на новата колониална столица Мексико, превърнала се в административно сърце на испанската глобална империя в Новия свят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракул

    5 14 Отговор
    Интересно в кой ден ще изчезне руската империя, както е тръгнало...

    Коментиран от #6

    14:48 13.08.2026

  • 2 Дзак

    5 1 Отговор
    Имах Книга "Кортес и Монтесума. Всичко е описано. Считали са ги за богове. Кой знае кой я открадна!

    14:52 13.08.2026

  • 3 ахааа

    5 9 Отговор
    Скоро и Империята на Ошанките ..

    14:55 13.08.2026

  • 4 Селянина с колелото

    7 3 Отговор
    Както се казва пренебрегваш ли проблема с емиграцията после съжаляваш но вече е късно ;-) Та и Ацтеките, и всички индиански племена са в тази ситуация.

    Коментиран от #5, #7

    14:56 13.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянина с колелото":

    .... Проблема с ИМИгрантите❗

    14:59 13.08.2026

  • 6 ЗАПАДНИЯ СВЯТ ИЗГРАДЕН С КРАЖБИ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оракул":

    И ИЗЪРЕБВАНЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИИ ЩЕ ПОЛУЧИ ВЪЗМЕЗДИИЕТО СИ. ТОВА Е НЕМЕНИЕМО ПОРАДИ СВЕТОВНИЯ КРЪГОВРАТ. ЗАТОВА ИМА ЗАЛЕЗ И ИЗГРЕВ ПЛЮС И МИНУС ПРОСТО СВЕТА ТАКА Е СЪГРАДЕН........

    Коментиран от #8

    15:01 13.08.2026

  • 7 Дзак

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Селянина с колелото":

    Те го пуснали в дома си, той тръгнал да плете интриги срещу тях в градчето!

    15:03 13.08.2026

  • 8 Любопитко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗАПАДНИЯ СВЯТ ИЗГРАДЕН С КРАЖБИ":

    "Цивилизация" и "антропофагия" (ядене на човешки меки тъкани) нещо не ми се връзват. Любимите ви ацтеки с удоволствие са си набавяли протеини, консумирайки избитите от тях пленници - също индианци като тях, ако някой не е разбрал;-/..

    Коментиран от #9

    15:28 13.08.2026

  • 9 В днешно Мексико

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Любопитко":

    национални герои са предците на едни мексиканци, които са папкали предците на други мексиканци...
    ПП. А дали днешно Мексико (най -голямата испаноезична страна в света) щеше да го има, ако не бяха лошавите испанци?!?

    15:32 13.08.2026