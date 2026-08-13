Денят, в който изчезна империята на ацтеките: Как Ернан Кортес превзе Теночтитлан и промени историята

На днешния 13 август, но преди точно 505 години (през 1521 г.), испанският конкистадор Ернан Кортес постига една от най-драматичните и решителни победи в световната история. След близо тримесечна кървава обсада, силите на европейските завоеватели и десетки хиляди техни местни съюзници превземат и сриват със земята Теночтитлан – величествената столица на Ацтекската империя, върху чиито руини днес се издига мегаполисът Мексико Сити.

Падането на града бележи окончателния край на доминацията на ацтеките в Мезоамерика и поставя началото на колониалната ера на Нова Испания.

Пътят към сблъсъка: Злато, съюзи и Нощта на печалта

Експедицията на Ернан Кортес акостира на мексиканския бряг през 1519 г., водена от слухове за неописуеми богатства във вътрешността на континента. Испанците бързо осъзнават, че Ацтекската империя е съставена от множество подчинени племена, които изпитват дълбока омраза към своите владетели заради тежките налози и човешките жертвоприношения. Кортес проявява изключителна дипломатическа гъвкавост и сключва ключови военни съюзи с вековните врагове на ацтеките – най-вече с воините от Тлакскала.

Първоначално испанците влизат в Теночтитлан като гости на император Монтесума II, но напрежението бързо ескалира. През юни 1520 г. избухва масово въстание, при което Монтесума е убит, а конкистадорите са принудени да бягат панически с огромни загуби по време на т.нар. „Нощ на скръбта“ (La Noche Triste).

Решителната обсада: Война на изтощение и смъртоносна епидемия

Кортес обаче не се отказва. Той се оттегля в Тлакскала, където прегрупира силите си и предприема невиждан за времето си инженерен ход – построява 13 малки бойни кораба (бригантини), които са пренесени на части и сглобени в езерото Тескоко, обграждащо островния град Теночтитлан.

През май 1521 г. започва масираната обсада на ацтекската столица. Испанците прекъсват достъпа до питейна вода и продоволствия по трите основни диги, свързващи града със сушата. Ситуацията за защитниците става катастрофална, тъй като в града вече върлува едра шарка (ела), пренесена от европейците. Болестта, срещу която коренното население няма имунитет, покосява близо половината от жителите на Теночтитлан, включително тогавашния владетел Куитлауак.

Новият и последен император, младият Куаутемок, организира яростна съпротива. Воюва се за всяка улица и всяка къща в продължение на 93 дни. За да напредват безопасно, конкистадорите методично разрушават сградите и запълват каналите с руини.

13 август 1521 г.: Колапсът на една цивилизация

На 13 август 1521 г. отбраната на ацтеките окончателно рухва. Куаутемок е заловен в лодка, докато се опитва да избяга през езерото, и е отведен при Кортес. С неговото пленяване организираната съпротива спира.

Според историческите хроники, някога блестящият и чист град, сравняван от първите испанци с Венеция, се превръща в димяща пустош, осеяна с десетки хиляди трупове. Оценките сочат, че по време на боевете и от глад и болести са загинали над 100 000 ацтеки.

Падането на Теночтитлан отваря вратите за пълната испанска колонизация на Централна и Южна Америка. Върху пресушеното по-късно езеро Тескоко започва изграждането на новата колониална столица Мексико, превърнала се в административно сърце на испанската глобална империя в Новия свят.