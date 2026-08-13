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Военни учения в Тайван принудиха жителите на столицата да останат по домовете си
  Тема: Тайван

Военни учения в Тайван принудиха жителите на столицата да останат по домовете си

13 Август, 2026 14:50 470 3

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Полицията призова хората да не излизат навън и да останат в закрити помещения, а движението на автобусите и автомобилите беше отклонявано

Военни учения в Тайван принудиха жителите на столицата да останат по домовете си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирени за въздушна тревога отекнаха по опустелите улици на тайванската столица Тайпе по време на годишното военно учение, а властите умишлено ограничиха достъпа до мобилния интернет за целите на възможно най-реалистична симулация на евентуално нападение от страна на Китай, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Десетдневните учения "Хан Куан" в Тайван, който Китай разглежда като своя собствена територия, наближават края си. Тайванските военнослужещи симулираха военни действия при евентуално китайско нахлуване и организираха учения за гражданска отбрана.

В понеделник правителството проведе първото по рода си учение за ограничаване на мобилния интернет в Централен Тайван, като то бе повторено и в северните части на острова този следобед.

Учението продължи половин час, като скоростта на интернета беше драстично забавена, въпреки че фиксираният и безжичният интернет (уай-фай) не бяха засегнати. Тайванските власти предупредиха гражданите за ученията много по-рано.

Полицията призова хората да не излизат навън и да останат в закрити помещения, а движението на автобусите и автомобилите беше отклонявано по време на симулирана въздушна атака.

По-рано днес тайванският президент Уилям Лай посети подземен паркинг на болница в Ню Тайпе, съседния град на столицата. Паркингът бе превърнат в отделение за спешни случаи. Президентът, придружаван от висши дипломати, в това число посланиците на Израел, Канада и САЩ, присъства и на симулирано разпределяне на провизии в супермаркет при евентуална извънредна ситуация.

Тайван иска да почерпи опит от Израел при провеждането на операции за гражданска защита.

"Ние не се изправяме сами пред геополитическите предизвикателства, а го правим заедно със съвместните усилия на международната общност", изтъкна Лай пред дипломати.

Предвидените военни учения в рамките на общите също продължиха. Така например вчера въоръжените сили на Тайван имаха учение за разбиване на блокада с участието на военноморските сили и бреговата охрана, които симулираха ескортиране на търговски кораб.

Тайван отдавна се опасява, че Пекин ще изолира острова, като му наложи блокада и по този начин го принуди да се предаде, посочва Ройтерс.

През юни тази година Китай изпрати "полицейски патрули" близо до източното крайбрежие на Тайван, което доведе до гневни реакции от страна на Тайпе и породи загриженост във Вашингтон и столиците на други западни държави.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    В учението Тайван отработва варианти по превземането на Китай 🤔😀

    14:56 13.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Представям си ако китайците им изсипят 2 мил парашутисти ,тези продукти дкоги какво ще правят

    15:04 13.08.2026

  • 3 АмериканскиЦенности

    0 0 Отговор
    Тоав са американски ценности 2 - струва си да умрете защото искате в НАТО. Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:38 13.08.2026