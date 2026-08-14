Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Четирима българи атакуват ринга в Лозница

Четирима българи атакуват ринга в Лозница

14 Август, 2026 15:51, обновена 14 Август, 2026 16:00 513 0

  • бокс-
  • сърбия-
  • европейско

Националите ни до 19 години излизат в решителни битки от Европейското първенство по бокс в Сърбия

Четирима българи атакуват ринга в Лозница - 1
Снимка: БФБ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима български боксьори ще представят страната ни днес, 14 август 2026 г., в битките за класиране в следващия етап на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Родните таланти излизат с амбиция за победа след оспорвания старт на шампионата, който ще продължи до 21 август. Тимът ни е предвождан от изключителен треньорски щаб в лицето на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

Програма на българското участие в ранната сесия

Следобедната програма стартира в 15:00 часа българско време и в нея са концентрирани първите два двубоя с родно участие. Към 15:58 часа подготовката на нашите момчета е в разгара си.

  • Владимир Давидов (кат. до 65 кг) – Бронзовият ни медалист от предходни европейски първенства ще излезе първи на ринг „Б“ около 16:30 часа. Негов опонент е Орел Кикис от Израел.
  • Максим Кирилов (кат. до 70 кг) – Около 17:30 часа Кирилов ще премери сили на ринга срещу представителя на Гърция Александрос Цапцис.

Вечерни сблъсъци на ринга

Вечерната сесия в сръбския град е насрочена с начален час 18:30 и обещава сериозно напрежение в тежките сблъсъци.

  • Янко Илиев (кат. до 55 кг) – Европейският шампион за юноши започва своя мач около 19:15 часа на ринг „Б“ срещу руснака Ислам Магомедов.
  • Джан Фикрет (кат. до 75 кг) – Половин час по-късно, около 19:45 часа, Фикрет ще търси задължителен успех срещу Бха Халаби от Израел.

България вече записа един мач на Стария континент. В откриващия ден на първенството Антонио Дамянов (кат. до 60 кг) допусна поражение от белорусина Микита Касацки и отпадна от надпреварата. Цялото внимание на родната боксова общественост днес е насочено към представянето на останалите четирима състезатели. Общо осем боксьори (шест младежи и две девойки) защитават честта на страната на това европейско първенство.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове