Четирима българи атакуват ринга в Лозница

Четирима български боксьори ще представят страната ни днес, 14 август 2026 г., в битките за класиране в следващия етап на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Родните таланти излизат с амбиция за победа след оспорвания старт на шампионата, който ще продължи до 21 август. Тимът ни е предвождан от изключителен треньорски щаб в лицето на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

Програма на българското участие в ранната сесия

Следобедната програма стартира в 15:00 часа българско време и в нея са концентрирани първите два двубоя с родно участие. Към 15:58 часа подготовката на нашите момчета е в разгара си.

Владимир Давидов (кат. до 65 кг) – Бронзовият ни медалист от предходни европейски първенства ще излезе първи на ринг „Б“ около 16:30 часа. Негов опонент е Орел Кикис от Израел.

– Бронзовият ни медалист от предходни европейски първенства ще излезе първи на ринг „Б“ около 16:30 часа. Негов опонент е Орел Кикис от Израел. Максим Кирилов (кат. до 70 кг) – Около 17:30 часа Кирилов ще премери сили на ринга срещу представителя на Гърция Александрос Цапцис.

Вечерни сблъсъци на ринга

Вечерната сесия в сръбския град е насрочена с начален час 18:30 и обещава сериозно напрежение в тежките сблъсъци.

Янко Илиев (кат. до 55 кг) – Европейският шампион за юноши започва своя мач около 19:15 часа на ринг „Б“ срещу руснака Ислам Магомедов.

– Европейският шампион за юноши започва своя мач около 19:15 часа на ринг „Б“ срещу руснака Ислам Магомедов. Джан Фикрет (кат. до 75 кг) – Половин час по-късно, около 19:45 часа, Фикрет ще търси задължителен успех срещу Бха Халаби от Израел.

България вече записа един мач на Стария континент. В откриващия ден на първенството Антонио Дамянов (кат. до 60 кг) допусна поражение от белорусина Микита Касацки и отпадна от надпреварата. Цялото внимание на родната боксова общественост днес е насочено към представянето на останалите четирима състезатели. Общо осем боксьори (шест младежи и две девойки) защитават честта на страната на това европейско първенство.