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Рекорд на Диана Петкова на Европейското по плуване в Париж

Рекорд на Диана Петкова на Европейското по плуване в Париж

14 Август, 2026 16:00 747 6

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Българката счупи 8-годишно национално постижение на 50 метра свободен стил, Габриела Георгиева приключи участието си на 100 метра гръб

Рекорд на Диана Петкова на Европейското по плуване в Париж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов национален рекорд беляза българското участие в сутрешните серии на Европейското първенство по плуване в Париж, Франция.

Родната националка Диана Петкова записа изключително силно представяне в спринта на 50 метра свободен стил, но въпреки историческото си плуване малко не ѝ достигна да продължи към полуфиналите.

Петкова спря хронометрите на 25.40 секунди, с което подобри собствения си национален рекорд от 25.53 секунди, поставен преди осем години в Буенос Айрес. Резултатът отреди на българката 27-о място в крайното класиране на пресявките. Най-бърза в сериите на дисциплината стана нидерландката Милу ван Вайк, която фиксира време от 24.13 секунди. Повече детайли за класирането и официалните времена от сутрешната сесия можете да прочетете в репортажа на Българското национално радио (www.bnrnews.bg).

Другата ни водеща състезателка, Габриела Георгиева, преустанови участието си на шампионата след сериите на 100 метра гръб. Тя завърши с 26-о време в пресявките, записвайки 1:02.25 минута, което се оказа недостатъчно за място сред 16-те най-добри на Стария континент. В тази дисциплина най-добър резултат даде Марит Стеенберген (Нидерландия) с 59.66 секунди.

За Георгиева това бе последен старт на Европейското първенство в Париж, като тя остава единственият български състезател с плуване във вечерна сесия, след като по-рано стигна до полуфиналите на коронната си дистанция от 200 метра гръб. Видеорепортаж от представянето на българските състезатели е достъпен в секцията за водни спортове на Българската национална телевизия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен стил

    0 1 Отговор
    По гръб, всеки може.

    16:15 14.08.2026

  • 2 Пецата

    1 2 Отговор
    Счупила рекорда ама завършила на 27 место разбираш ли вобще голема работа 🤣

    Коментиран от #3, #4

    16:19 14.08.2026

  • 3 Това е

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пецата":

    Нивото ни.Какво е направила държавата за този спорт.В МАЛКИТЕ ГРАДАВЕ НЯМА един закрит басейн.

    16:27 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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