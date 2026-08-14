Рекорд на Диана Петкова на Европейското по плуване в Париж

Нов национален рекорд беляза българското участие в сутрешните серии на Европейското първенство по плуване в Париж, Франция.

Родната националка Диана Петкова записа изключително силно представяне в спринта на 50 метра свободен стил, но въпреки историческото си плуване малко не ѝ достигна да продължи към полуфиналите.

Петкова спря хронометрите на 25.40 секунди, с което подобри собствения си национален рекорд от 25.53 секунди, поставен преди осем години в Буенос Айрес. Резултатът отреди на българката 27-о място в крайното класиране на пресявките. Най-бърза в сериите на дисциплината стана нидерландката Милу ван Вайк, която фиксира време от 24.13 секунди. Повече детайли за класирането и официалните времена от сутрешната сесия можете да прочетете в репортажа на Българското национално радио (www.bnrnews.bg).

Другата ни водеща състезателка, Габриела Георгиева, преустанови участието си на шампионата след сериите на 100 метра гръб. Тя завърши с 26-о време в пресявките, записвайки 1:02.25 минута, което се оказа недостатъчно за място сред 16-те най-добри на Стария континент. В тази дисциплина най-добър резултат даде Марит Стеенберген (Нидерландия) с 59.66 секунди.

За Георгиева това бе последен старт на Европейското първенство в Париж, като тя остава единственият български състезател с плуване във вечерна сесия, след като по-рано стигна до полуфиналите на коронната си дистанция от 200 метра гръб. Видеорепортаж от представянето на българските състезатели е достъпен в секцията за водни спортове на Българската национална телевизия.