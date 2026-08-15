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След изригването на Етна летището в Катания възобнови полетите

След изригването на Етна летището в Катания възобнови полетите

15 Август, 2026 18:22 667 2

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Катания е петото най-натоварено летище в Италия

След изригването на Етна летището в Катания възобнови полетите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летището в Катания, Сицилия, възобнови полетите в събота, след като властите понижиха нивото на авиационната тревога заради активността на вулкана Етна от червено на оранжево, писа "Ройтерс".

През последната седмица пепелта от изригванията на Етна принуди летището да отмени или пренасочи стотици полети.

Катания е петото най-натоварено летище в Италия по брой обслужени пътници, припомни бТВ. В петък беше обявено, че всички полети ще бъдат преустановени до 13:00 ч. по Гринуич на 15 август.

Впоследствие обаче ограниченията бяха облекчени. В съобщение на сайта на летището се посочва, че излитащите и кацащите полети са възобновени от 12:00 ч. по Гринуич, след като авиационната тревога за вулкана е била понижена.

Въпреки възстановяването на полетите, ситуацията около Етна продължава да се следи внимателно заради опасността от нови изригвания и разпространение на вулканична пепел.


Италия
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