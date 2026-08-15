Путин ще разговоря с президента на Мианмар

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори с президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг на 18 август, според уебсайта на Кремъл.

„На 18 август руският президент Владимир Путин ще проведе разговори в Кремъл с президента на Република Съюз Мианмар Мин Аун Хлаинг, който ще бъде на официално посещение в Русия“, се казва в изявлението.

Двамата президенти ще обсъдят задълбочаване на сътрудничеството в различни области и международни и регионални въпроси, а също така ще подпишат редица двустранни документи.