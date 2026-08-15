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Путин ще разговоря с президента на Мианмар

Путин ще разговоря с президента на Мианмар

15 Август, 2026 18:30 709 23

  • русия-
  • мианмар

Срещата с Мин Аун Хлаинг ще се проведе на 18 август

Путин ще разговоря с президента на Мианмар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори с президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг на 18 август, според уебсайта на Кремъл.

„На 18 август руският президент Владимир Путин ще проведе разговори в Кремъл с президента на Република Съюз Мианмар Мин Аун Хлаинг, който ще бъде на официално посещение в Русия“, се казва в изявлението.

Двамата президенти ще обсъдят задълбочаване на сътрудничеството в различни области и международни и регионални въпроси, а също така ще подпишат редица двустранни документи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мнение

    8 7 Отговор
    И НЕКА ТРОЛОВЕТЕ НА ШОРОШ, КОИТО СТАВАТ, ЛЯГАТ И ТЪРСЯТ ПОД ЛЕГЛАТА СИ ПУТИН, ДА НАЛАЗЯТ ФОРУМА СЕГА!!!

    Коментиран от #4, #9

    18:33 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Заслужава ли си?

    18:35 15.08.2026

  • 5 Е то това му остана.

    12 7 Отговор
    Мианмар и Северна Корея

    18:36 15.08.2026

  • 6 Швейк

    12 5 Отговор
    Путин ще разговаря и с Великия вожд на племето Балумба

    18:36 15.08.2026

  • 7 Нямат край

    11 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    18:39 15.08.2026

  • 8 Кирил

    5 3 Отговор
    Разсмях се

    18:42 15.08.2026

  • 9 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    18:44 15.08.2026

  • 10 Комунисти

    3 2 Отговор
    Путин се бори за светлото ни бъдещи,избилайте

    18:45 15.08.2026

  • 11 Град Козлодуй

    4 5 Отговор
    Да му едете дядовиа на бай Владимир!

    18:46 15.08.2026

  • 12 Мара Захарова

    8 1 Отговор
    Тези са нашият нов стратегически съюзник!

    Коментиран от #19

    18:48 15.08.2026

  • 13 Путин

    5 2 Отговор
    Ще ги трампим за пушечно мясо !

    18:49 15.08.2026

  • 14 Костадинов

    5 2 Отговор
    И на кого му пука с кого ще проведе разговори бункерния психопат.

    18:50 15.08.2026

  • 15 Герги

    6 4 Отговор
    и от него ще иска оръжия...

    Коментиран от #20

    18:50 15.08.2026

  • 16 ...

    6 2 Отговор
    Пророчески думи на Горбачов: Путин е обречен.

    18:50 15.08.2026

  • 17 Многополюсен

    8 3 Отговор
    Както е тръгнало Мианмар ще изнася бензин за русията.

    Коментиран от #21

    18:50 15.08.2026

  • 18 Предсмъртна обиколка на Путлето

    3 0 Отговор
    Съсипа милиони съдби на руснаци и уж братята му украинци ,а сега ходи на режисирани срещи да покаже колко е обичан.Стана за посмешище Отзад плюят по гърба му.

    18:55 15.08.2026

  • 19 4/5 от населението на света

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мара Захарова":

    е на страната на Русия.
    И включва все повече хора от запада. Продължителния конфликт им даде възможност да се заинтересуват сами и разберат генезиса му.

    18:55 15.08.2026

  • 20 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Герги":

    Закъснял е.

    18:59 15.08.2026

  • 21 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Многополюсен":

    Еее ма каак веее, Русията по цял ден се чуди от къде да намери бензин, дизел, газ, а евроатлантическата общност в България с радост зарежда нафта с цена от 1.82/л?!

    Както поговорката:
    "Не е важно вие да сте добре, важното (за вас купените чучела на шорош) е на Путин да му е зле" (нищо, че при него има икономически ръст)?!

    КОГАТО ЗАВИСИМИТЕ ХОРИЦА БЕЗ СОБСТВЕНО МНЕНИЕ СЕ РАДВАТ, ЧЕ СА ТАКИВА (РОБИ, ИЗТРИВАЛКИ, П.ЛОГИ), ТОГАВА И КАМЪНИ ДА ИМ ПАДАТ НА ГЛАВИТЕ, ТЕ ПАК ЩЕ ВИДЯТ, ЧЕ НЯКОЛКО БЕНЗИНОСТАНЦИИ В РУСИЯ ИМАЛИ ВРЕМЕННИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ДОСТАВКАТА НА ГОРИВА?!
    ПО ТОВА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ КУПЕНИТЕ (МОЗЪК ЗА 5 ПАРИ НЯМАТ, НО СЕ ОПИТВАТ ДА ДАВАТ НАКЛОН НА ЕДИН ЦЯЛ НАРОД)!

    Коментиран от #22

    19:00 15.08.2026

  • 22 Бъди здрав

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Първо задай тези въпроси на себе си.Ако намериш отговор,ще станеш много специален човек.

    19:15 15.08.2026

  • 23 падението руско

    1 0 Отговор
    Тези вече са за тотална подигравка 😂😂 От едната страна сме целият развит ,богат и цивилизован свят,а от другата са русия ,северна корея,мианмар и още 2-3 мюcюлмански бърлоги 😂😂 И русофилските неcpeтници искат да ни бутат към света на пещерните 😂

    19:25 15.08.2026

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