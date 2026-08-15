Путин ще разговоря с президента на Мианмар

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори с президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг на 18 август, според уебсайта на Кремъл.
„На 18 август руският президент Владимир Путин ще проведе разговори в Кремъл с президента на Република Съюз Мианмар Мин Аун Хлаинг, който ще бъде на официално посещение в Русия“, се казва в изявлението.
Двамата президенти ще обсъдят задълбочаване на сътрудничеството в различни области и международни и регионални въпроси, а също така ще подпишат редица двустранни документи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мнение
Коментиран от #4, #9
18:33 15.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
До коментар #2 от "Мнение":Заслужава ли си?
18:35 15.08.2026
5 Е то това му остана.
18:36 15.08.2026
6 Швейк
18:36 15.08.2026
7 Нямат край
18:39 15.08.2026
8 Кирил
18:42 15.08.2026
9 оня с коня
До коментар #2 от "Мнение":Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ
18:44 15.08.2026
10 Комунисти
18:45 15.08.2026
11 Град Козлодуй
18:46 15.08.2026
12 Мара Захарова
Коментиран от #19
18:48 15.08.2026
13 Путин
18:49 15.08.2026
14 Костадинов
18:50 15.08.2026
15 Герги
Коментиран от #20
18:50 15.08.2026
16 ...
18:50 15.08.2026
17 Многополюсен
Коментиран от #21
18:50 15.08.2026
18 Предсмъртна обиколка на Путлето
18:55 15.08.2026
19 4/5 от населението на света
До коментар #12 от "Мара Захарова":е на страната на Русия.
И включва все повече хора от запада. Продължителния конфликт им даде възможност да се заинтересуват сами и разберат генезиса му.
18:55 15.08.2026
20 Зеленски
До коментар #15 от "Герги":Закъснял е.
18:59 15.08.2026
21 Мнение
До коментар #17 от "Многополюсен":Еее ма каак веее, Русията по цял ден се чуди от къде да намери бензин, дизел, газ, а евроатлантическата общност в България с радост зарежда нафта с цена от 1.82/л?!
Както поговорката:
"Не е важно вие да сте добре, важното (за вас купените чучела на шорош) е на Путин да му е зле" (нищо, че при него има икономически ръст)?!
КОГАТО ЗАВИСИМИТЕ ХОРИЦА БЕЗ СОБСТВЕНО МНЕНИЕ СЕ РАДВАТ, ЧЕ СА ТАКИВА (РОБИ, ИЗТРИВАЛКИ, П.ЛОГИ), ТОГАВА И КАМЪНИ ДА ИМ ПАДАТ НА ГЛАВИТЕ, ТЕ ПАК ЩЕ ВИДЯТ, ЧЕ НЯКОЛКО БЕНЗИНОСТАНЦИИ В РУСИЯ ИМАЛИ ВРЕМЕННИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ДОСТАВКАТА НА ГОРИВА?!
ПО ТОВА ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ КУПЕНИТЕ (МОЗЪК ЗА 5 ПАРИ НЯМАТ, НО СЕ ОПИТВАТ ДА ДАВАТ НАКЛОН НА ЕДИН ЦЯЛ НАРОД)!
Коментиран от #22
19:00 15.08.2026
22 Бъди здрав
До коментар #21 от "Мнение":Първо задай тези въпроси на себе си.Ако намериш отговор,ще станеш много специален човек.
19:15 15.08.2026
23 падението руско
19:25 15.08.2026