Икономист: Усещането за поскъпване е житейска констатация

Усещането за поскъпване е житейска констатация. Така икономистът Юлиян Войнов коментира по темата с премахването на двойните етикети и инфлацията у нас.
"Наистина има основание да се говори, че цените в определени сектори се различават сериозно от официалната инфлация. По предварителни данни за юли тя е 4,4%, през юни беше малко по-висока - 5,4%, като спадът през юли е основно заради намалението на петролните цени. Ние завършихме миналата година с 5% инфлация, в момента сме под тях. Така че инфлацията не е отбелязала драстичен скок, драстично изменение, което не може да бъде обяснено и да кажем, че наистина има някакво ценово цунами", коментира икономистът пред Bulgaria ON AIR.
"Тази методология изпуска това, че огромна част от ценовия натиск на ценовото повишение беше извършен през 2025 г. - преди влизането на еврото. Тя не хваща основните странични механизми, които влияят на увеличението на инфлацията - огромния дял на "сивата икономика" в България. Огромна част от тези пари се изляха на пазара най-вече на недвижими имоти, което увеличи драстично цените на имотния пазар", посочи още той.
В обобщение Войнов изброи факторите, допринесли за усещането за по-високи цени.
"На първо място това са парите под дюшека, които бяха изкарани и добавиха от порядъка на 1,2% към инфлационния индекс. На второ място е банковото кредитиране, което добави още един процент към този индекс. Чак на трето място идва това закръгляне на цените или т.нар. "спекула 1:1", основно насочена в сектора на услугите", добави Войнов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Не са парите изпод дюшека, а е валутният резерв, който банките освободиха при въвеждане на еврото.
18:20 15.08.2026
2 Усещам че си много некадърен и ненормале
18:22 15.08.2026
3 това меко казано
18:23 15.08.2026
4 Тук Си Има Цинично Ценообразуване !
По Друг Начин !
Коментиран от #6
18:27 15.08.2026
5 АВЕ ОЧИЛАРКА
18:29 15.08.2026
6 Некачествен !
До коментар #4 от "Тук Си Има Цинично Ценообразуване !":Непълноценен Продукт !
На Висока Цена !
Която Поради Липса На Пазар !
Няма Как Да Бъде Регулирана !
18:29 15.08.2026
7 Интересно
Коментиран от #23
18:29 15.08.2026
8 Ами като видя само
18:30 15.08.2026
9 Горски
18:30 15.08.2026
10 НА ТОЯ ГЛУПЧО И ЧЕХЪЛ
18:37 15.08.2026
11 Механик
Ехххх... Къде си бай Газдов, къде си??? Ти добре лекуваше подобни "цветове на нацията" и сега много силно се нуждаем от специалисти като тебе.
18:44 15.08.2026
12 оня с коня
държава без морал и ценности
18:45 15.08.2026
13 Мунчо ко каза?
18:46 15.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Констатирал
18:54 15.08.2026
16 Чапай
18:56 15.08.2026
17 Хасан
18:57 15.08.2026
18 Никой
19:01 15.08.2026
19 Юроде , за нищо,
19:07 15.08.2026
20 Експерт
19:10 15.08.2026
21 АМАН ОТ ТЪПАЦИ
19:24 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фройд
До коментар #7 от "Интересно":Защото няколко магазина, от добре разположените локации , не са в пламъци.
Но и това ще дойде.
В един момент, всичките им лъжи и спекулации ще излезнат наяве.
Но ние търпим и търпим, но това е до един момент.
Повярвай, ако българина реши да унищожи нещо, няма спиране.
Пример, направихме от райска градина, пустиня !!!
След като захвърлиш селото, остава да си последния клошар в столицата....
19:29 15.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.