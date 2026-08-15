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Икономист: Усещането за поскъпване е житейска констатация

Икономист: Усещането за поскъпване е житейска констатация

15 Август, 2026 18:17 891 26

  • юлиян войнов-
  • икономист-
  • инфлация-
  • поскъпване-
  • цени-
  • живот

На първо място това са парите под дюшека, които бяха изкарани и добавиха от порядъка на 1,2% към инфлационния индекс, смята Юлиян Войнов

Икономист: Усещането за поскъпване е житейска констатация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Усещането за поскъпване е житейска констатация. Така икономистът Юлиян Войнов коментира по темата с премахването на двойните етикети и инфлацията у нас.

"Наистина има основание да се говори, че цените в определени сектори се различават сериозно от официалната инфлация. По предварителни данни за юли тя е 4,4%, през юни беше малко по-висока - 5,4%, като спадът през юли е основно заради намалението на петролните цени. Ние завършихме миналата година с 5% инфлация, в момента сме под тях. Така че инфлацията не е отбелязала драстичен скок, драстично изменение, което не може да бъде обяснено и да кажем, че наистина има някакво ценово цунами", коментира икономистът пред Bulgaria ON AIR.

"Тази методология изпуска това, че огромна част от ценовия натиск на ценовото повишение беше извършен през 2025 г. - преди влизането на еврото. Тя не хваща основните странични механизми, които влияят на увеличението на инфлацията - огромния дял на "сивата икономика" в България. Огромна част от тези пари се изляха на пазара най-вече на недвижими имоти, което увеличи драстично цените на имотния пазар", посочи още той.

В обобщение Войнов изброи факторите, допринесли за усещането за по-високи цени.

"На първо място това са парите под дюшека, които бяха изкарани и добавиха от порядъка на 1,2% към инфлационния индекс. На второ място е банковото кредитиране, което добави още един процент към този индекс. Чак на трето място идва това закръгляне на цените или т.нар. "спекула 1:1", основно насочена в сектора на услугите", добави Войнов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    26 0 Отговор
    Усещането за поскъпване е факт - бич върху гърба на данъкоплатеца, оставящ кървава следа.
    Не са парите изпод дюшека, а е валутният резерв, който банките освободиха при въвеждане на еврото.

    18:20 15.08.2026

  • 2 Усещам че си много некадърен и ненормале

    32 0 Отговор
    Ненормален но пък лъжеш доста здраво

    18:22 15.08.2026

  • 3 това меко казано

    24 1 Отговор
    просто не е вярно.

    18:23 15.08.2026

  • 4 Тук Си Има Цинично Ценообразуване !

    20 0 Отговор
    Което Няма Как Да Бъде Обяснено !

    По Друг Начин !

    Коментиран от #6

    18:27 15.08.2026

  • 5 АВЕ ОЧИЛАРКА

    32 0 Отговор
    ТИ ПОРЕДНИЯ ТУРБО ДЕБИЛ КОЙТО НИ УБЕЖДАВА ,ЧЕ ЗЕМЯТА Е ПЛОСКА.

    18:29 15.08.2026

  • 6 Некачествен !

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тук Си Има Цинично Ценообразуване !":

    Непълноценен Продукт !

    На Висока Цена !

    Която Поради Липса На Пазар !

    Няма Как Да Бъде Регулирана !

    18:29 15.08.2026

  • 7 Интересно

    30 0 Отговор
    Защо денонощно разни експерти се опитват да ни убедят, че да ни мамят и обират е нещо нормално?

    Коментиран от #23

    18:29 15.08.2026

  • 8 Ами като видя само

    25 0 Отговор
    му е нарисувано ,че е олигофрен по поръчка.

    18:30 15.08.2026

  • 9 Горски

    16 0 Отговор
    За наивниците - никой с нищо няма да се бори, освен по телевизията!!! Некадърния финансист който не може да си сметне дефицита, ще пълни бюджета чрез вашето обедняване и скубане!!! Високите цени на храни и горива ги устройват чудесно. А на вас, топфинансиста ви каза - много са ви парите! И куп овце блеят доволни, защото не си мечтаят да забогатеят, а си мечтаят някой да направи всички хора бедни като тях, за да не се набива на очи, че за нищо не стават. И по три и по четири ще станат цените. В Литва, Латвия и Естония със замразяване на цените имаше 1% инфлация, тук пълна катастрофа, дори Италия преди много години не е имала такава инфлация.

    18:30 15.08.2026

  • 10 НА ТОЯ ГЛУПЧО И ЧЕХЪЛ

    19 0 Отговор
    ЖЕНА МУ ПАЗАРУВА И МУ ПРИБИРА ЗАПЛАТАТА И ЗАТОВА ТЪПУНЧО ХАБЕР СИ НЯМА ОТ ЦЕНИ И ИНФЛАЦИЯ. ИКОНОМИСТ Е ТОЛКОВА КОЛКОТО АЗ СЪМ КОСМОНАВТ.

    18:37 15.08.2026

  • 11 Механик

    8 0 Отговор
    Тоест всичко поевтинява с всеки изминал ден ли? Особено па от когато ни изтресоха еврото, всички цени направо се занулиха. Така ли? И пак съм си самичък виновен за това ,че МИ СЕ СТРУВА че има поскъпване, а то е обраното????
    Ехххх... Къде си бай Газдов, къде си??? Ти добре лекуваше подобни "цветове на нацията" и сега много силно се нуждаем от специалисти като тебе.

    18:44 15.08.2026

  • 12 оня с коня

    4 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.Когато падат повече УКРАНСКИ дронове по АЕЦа и тойГpъмнe и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
    държава без морал и ценности

    18:45 15.08.2026

  • 13 Мунчо ко каза?

    0 2 Отговор
    Ша връща ли лева?

    18:46 15.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Констатирал

    3 3 Отговор
    След идването на Радев на власт констатираме глад и студ.

    18:54 15.08.2026

  • 16 Чапай

    6 1 Отговор
    То и едно друго същество се изказа че нямало корупция ,имало само усещане за такава.

    18:56 15.08.2026

  • 17 Хасан

    5 0 Отговор
    Никой не говори за парите от огромната корупция и гражби от държавни поръчки никой а това е най големия бич в държавата .

    18:57 15.08.2026

  • 18 Никой

    4 0 Отговор
    Поредния никакъв икономист опитващ , с "езика" на социялната антропология, да замаже предателството на родните атлантически партии.

    19:01 15.08.2026

  • 19 Юроде , за нищо,

    3 0 Отговор
    Не ставаш, защо, не излязоха много хора с гьостерицата, да ги подкараме, когато ни вкараха еврото. И, да се започне от банкянския лъжеца, заедно с патериците му. А, сега този, ги надминавА в лъжите.

    19:07 15.08.2026

  • 20 Експерт

    3 0 Отговор
    Експертен, усещането отзад не е риба.

    19:10 15.08.2026

  • 21 АМАН ОТ ТЪПАЦИ

    0 0 Отговор
    На есен народа ще гласува с тоягите.

    19:24 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Защото няколко магазина, от добре разположените локации , не са в пламъци.
    Но и това ще дойде.
    В един момент, всичките им лъжи и спекулации ще излезнат наяве.
    Но ние търпим и търпим, но това е до един момент.
    Повярвай, ако българина реши да унищожи нещо, няма спиране.
    Пример, направихме от райска градина, пустиня !!!

    След като захвърлиш селото, остава да си последния клошар в столицата....

    19:29 15.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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