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Юрген Клоп официално пое Германия

Юрген Клоп официално пое Германия

15 Август, 2026 20:06 490 0

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Първият официален мач на треньора ще бъде на 24 септември срещу Нидерландия

Юрген Клоп официално пое Германия - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп официално встъпи в длъжност като селекционер на националния отбор на Германия. 59-годишният специалист започва работа с Бундестима днес, 15 август, след като Германският футболен съюз (DFB) обяви назначението му още през юли. Клоп подписа договор до 2030 година, което означава, че ще води Германия на Евро 2028 и на Световното първенство през 2030 г. Той наследява Юлиан Нагелсман, който напусна поста след отпадането на Германия от Мондиал 2026 срещу Парагвай.

Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул се завръща към треньорската работа след период като ръководител на футбола в системата на Red Bull. За новото му предизвикателство с националния тим той ще работи с екип, в който влизат Питър Кравиц, Пеп Лийндерс и Свен Бендер.

Първият официален мач на Клоп начело на Германия ще бъде на 24 септември, когато Бундестимът гостува на Нидерландия в Лигата на нациите. Три дни по-късно германците ще приемат Гърция, а през октомври предстоят още срещи със Сърбия и Гърция.

При представянето си Клоп заяви, че иска да върне ентусиазма около националния отбор и да изгради състав с повече интензивност и желание за игра. Според него футболът може да има влияние далеч отвъд терена и да обединява обществото.

Назначението му идва в момент, в който Германия се опитва да възстанови позициите си след серия разочароващи участия на световни първенства. Очакванията към Клоп са високи, а първите му решения за състава ще покажат дали започва сериозна промяна в облика на Бундестима.


Германия
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