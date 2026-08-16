Нова техника за кухнята на социалния патронаж в Монтана

С ново професионално оборудване ще бъде обновена кухнята на Домашния социален патронаж в Монтана. За закупуването на техниката са осигурени 25 300 евро от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и от община Монтана, пише БНР.

Кухнята ще бъде оборудвана с четири професионални електрически печки и нови пекарни с по три нива на зареждане. Последно оборудване е закупувано преди осем години.

В кухнята на Домашния социален патронаж всеки работен ден се приготвя храна за 400 души.

За тристепенното дневно меню потребителите плащат малко над 35 евро на месец, съобщи директорът на Домашния социален патронаж в Монтана Димитринка Колова.

Вече е избрана фирма и е сключен договор за доставка на професионалното оборудване. Новата техника се очаква да пристигне в кухнята най-рано в началото на септември.

За необходимостта от обновяване на оборудването и работата в кухнята разказва готвачката Първолета Първанова.