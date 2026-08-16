Екоактивисти: Имаме само едно Черно море и трябва да го защитим

Опазване на Черно море, спиране на проекти с изкопаеми горива и работа за енергийна независимост са посланията, които активистите на екологичната организация "Грийнпийс" отправиха с акцията си във вторник при танкера "Кайрос", върху който изписаха с бяла боя "Без газ и нефт". Как човек решава да участва в подобна акция и какви други послания имат доброволците към всички нас - можете да чуете и прочетете в интервюто на Мария Петрова, която разговаря с четирима от участниците в събитието във водите край Бургас, пише БНР.

От "Грийнпийс" осъществиха акцията, след като през последните седмици имаше сигнали от местни организации като "Местен съвет – Несебър" за нефтено замърсяване от танкера "Кайрос". "Грийнпийс" също обявиха, че на сателитни снимки се вижда теч от кораба, продължаващ месеци наред, а миналата седмица проверка на място с ледоразбивача на екоорганизацията "Arctic Sunrise" също показа изтичане на нефтопродукт. Информацията от българските власти, включително и след проверки на място, първоначално беше, че теч няма. Тази седмица в официална кореспонденция с "Грийнпийс" - България беше посочено, че има изтичане, но то беше определено като незначително.

Според екоактивистите обаче рискът за живота в Черно море, както и за хората, остава реален, което доведе и до акцията във вторник.

"Преживяването беше доста вълнуващо всъщност. Имахме и лайв стрийм през цялото време. За щастие, замърсяването, което идваше от кораба "Кайрос", беше спряно няколко дни, преди да отидем там, всъщност до голяма степен благодарение на сигналите от местни организации и може би заради голямото медийно внимание. Институциите най-накрая се активизираха и ни изпратиха документи за това как точно са поправили теча от "Кайрос", който първоначално бяха казали, че не съществува.

Оказа се, че има дупка във задната част на кораба, от която се излива нефтен продукт, която наистина замърсяваше водите ни месеци наред. Когато бяхме там на място, успяхме да видим всъщност, че по страничната част на кораба имаше следи от този нефтен продукт, пак такова оцветяване с цветовете на дъгата, което беше леко над нивото на водата.

Всъщност беше доста мотивиращо. Мисля, че за всички, които се включиха в тези протестни действия беше изключително важно да кажем, че изкопаемите горива нямат място в Черно море, че се борим за едно Черно море без нефт и газ, едно живо Черно море, едно море, което всички искаме да защитим и да го запазим чисто", обясни Мартин Томов, който отговаря за кампанията "Живо Черно море без нефт и газ".

В акцията е имало участници не само от България, но и също от Украйна, Испания, САЩ и Филипините.

Антропологът Неделя Сярова разказа какви са нейните причини да реши да участва. "Аз реших да се включа в акцията, защото за мен опазването на Черно море е много важно и съм много против добива на нефт и газ в нашето море. Много ме плаши идеята за такива проекти, особено като знаем как се поддържат тези големи инфраструктури или по-скоро как не се поддържат. Определено мисля,

че е добре да протестираме преди да се случи нещо подобно, а не след", заяви Неделя Сярова.

Испанката също е участвала в акциятя Ана Торес и обясни каква е била нейната мотивация. "Имам предишен опит в открито море, но не точно на този кораб, така че идеята да осъществим тази акция и да дойда тук беше много вълнуваща. Никога не бях идвала в България и бях много развълнувана да науча повече за Черно море, за движението и за проблемите тук. Беше много интересно", сподели Ана Торес.

За нея акцията и посланието за отказ от изкопаемите горива, за да спре глобалното затопляне, идват в труден момент за Испания. Над 150 хиляди хектара са вече пострадали от горските пожари в родината на Ана Торес, като според експерти горещата вълна в Европа влошава ситуацията с възникването и разгарянето на огнища.

"Пожарите стават все по-лоши с всяка година. Трудно е да бъдат игнорирани или да се твърди, че винаги е било така, защото не е вярно и всички го знаем. Наистина е тъжно. Надявам се, че бруталността на нещата, които виждаме, ще доведе до промяна и до реаkции от страна на хората. Мисля, че това се случва на много места в Испания. Хората преживяват големи трудности. Излизат наяве проблеми, които лесно можеха да бъдат игнорирани в миналото, но това вече е невъзможно", заяви испанката Ана Торес.

Акцията има специално значение и за Полина Колодяжна, която отговаря за кампаниите в офиса на "Грийнпийс" в Украйна. Причината е, че "Кайрос" е част от руския сенчест флот - стотици плавателни съдове, чрез които Русия се старае да избегне санкциите спрямо руския петрол от Г-7 и Европейския съюз, наложени, за да не може Москва да използва печалбата за финансиране на инвазията в Украйна. Корабите използват сложна структура за управление и собственост, често сменят имената си и прехвърлят петрол в открито море, въпреки екологичната опасност, за да избегнат международните ограничения. Конкретно танкерът "Кайрос" е закотвен край Бургас от ноември миналата година, след като беше ударен от украински дрон и след това издърпан до български териториални води от турски влекач. Сега вече танкерът e и белязан с надписа "Без газ и нефт", изписан от "Грийнпийс".

"Определено това значи много за мен, за моите колеги и за цялата страна. Сега наистина се нуждаем от силна подкрепа. Знаем, че руският сенчест флот подхранва войната в Украйна. Затова и всяка действие срещу сенчестия флот и използването на изкопаеми горива води до подкрепа за Украйна. Говоря не само като представител на "Грийнпийс", но и като украинка. Освен това сенчестият флот води не само до войната в Украйна, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море", подчерта Полина Колодяжна.

Тя разказа също как заедно с колегите си подкрепя прехода към зелена енергия в Украйна на фона на войната там.

"Това е нещо, което вече се случва в Украйна. Ние като организация подкрепяме общините, носим оборудване за производство на слънчева енергия в болниците. Популяризираме възобновяемите енергийни източници и молбите от общините се увеличават. Хората разбират, че възобновяемите източници могат да оказват подкрепа на Украйна.

Миналата зима наистина страдахме, защото руснаците целенасочено атакуваха енергийните системи, докато в Украйна беше минус 25 градуса. Преди следващата зима виждаме, че дори многофамилните къщи, които не разполагат с много място, нито с голям покрив, инсталират термопомпи за отопление и соларни панели на покрива. Те разбраха, че изкопаемите горива водят до уязвимост. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да се сдобият с енергийна независимост", категорична е Полина Колодяжна.