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Екоактивисти: Имаме само едно Черно море и трябва да го защитим

Екоактивисти: Имаме само едно Черно море и трябва да го защитим

16 Август, 2026 08:33 999 28

  • черно море-
  • екоактивисти
Екоактивисти: Имаме само едно Черно море и трябва да го защитим - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Опазване на Черно море, спиране на проекти с изкопаеми горива и работа за енергийна независимост са посланията, които активистите на екологичната организация "Грийнпийс" отправиха с акцията си във вторник при танкера "Кайрос", върху който изписаха с бяла боя "Без газ и нефт". Как човек решава да участва в подобна акция и какви други послания имат доброволците към всички нас - можете да чуете и прочетете в интервюто на Мария Петрова, която разговаря с четирима от участниците в събитието във водите край Бургас, пише БНР.

От "Грийнпийс" осъществиха акцията, след като през последните седмици имаше сигнали от местни организации като "Местен съвет – Несебър" за нефтено замърсяване от танкера "Кайрос". "Грийнпийс" също обявиха, че на сателитни снимки се вижда теч от кораба, продължаващ месеци наред, а миналата седмица проверка на място с ледоразбивача на екоорганизацията "Arctic Sunrise" също показа изтичане на нефтопродукт. Информацията от българските власти, включително и след проверки на място, първоначално беше, че теч няма. Тази седмица в официална кореспонденция с "Грийнпийс" - България беше посочено, че има изтичане, но то беше определено като незначително.

Според екоактивистите обаче рискът за живота в Черно море, както и за хората, остава реален, което доведе и до акцията във вторник.

"Преживяването беше доста вълнуващо всъщност. Имахме и лайв стрийм през цялото време. За щастие, замърсяването, което идваше от кораба "Кайрос", беше спряно няколко дни, преди да отидем там, всъщност до голяма степен благодарение на сигналите от местни организации и може би заради голямото медийно внимание. Институциите най-накрая се активизираха и ни изпратиха документи за това как точно са поправили теча от "Кайрос", който първоначално бяха казали, че не съществува.

Оказа се, че има дупка във задната част на кораба, от която се излива нефтен продукт, която наистина замърсяваше водите ни месеци наред. Когато бяхме там на място, успяхме да видим всъщност, че по страничната част на кораба имаше следи от този нефтен продукт, пак такова оцветяване с цветовете на дъгата, което беше леко над нивото на водата.

Всъщност беше доста мотивиращо. Мисля, че за всички, които се включиха в тези протестни действия беше изключително важно да кажем, че изкопаемите горива нямат място в Черно море, че се борим за едно Черно море без нефт и газ, едно живо Черно море, едно море, което всички искаме да защитим и да го запазим чисто", обясни Мартин Томов, който отговаря за кампанията "Живо Черно море без нефт и газ".

В акцията е имало участници не само от България, но и също от Украйна, Испания, САЩ и Филипините.

Антропологът Неделя Сярова разказа какви са нейните причини да реши да участва. "Аз реших да се включа в акцията, защото за мен опазването на Черно море е много важно и съм много против добива на нефт и газ в нашето море. Много ме плаши идеята за такива проекти, особено като знаем как се поддържат тези големи инфраструктури или по-скоро как не се поддържат. Определено мисля,
че е добре да протестираме преди да се случи нещо подобно, а не след", заяви Неделя Сярова.

Испанката също е участвала в акциятя Ана Торес и обясни каква е била нейната мотивация. "Имам предишен опит в открито море, но не точно на този кораб, така че идеята да осъществим тази акция и да дойда тук беше много вълнуваща. Никога не бях идвала в България и бях много развълнувана да науча повече за Черно море, за движението и за проблемите тук. Беше много интересно", сподели Ана Торес.

За нея акцията и посланието за отказ от изкопаемите горива, за да спре глобалното затопляне, идват в труден момент за Испания. Над 150 хиляди хектара са вече пострадали от горските пожари в родината на Ана Торес, като според експерти горещата вълна в Европа влошава ситуацията с възникването и разгарянето на огнища.

"Пожарите стават все по-лоши с всяка година. Трудно е да бъдат игнорирани или да се твърди, че винаги е било така, защото не е вярно и всички го знаем. Наистина е тъжно. Надявам се, че бруталността на нещата, които виждаме, ще доведе до промяна и до реаkции от страна на хората. Мисля, че това се случва на много места в Испания. Хората преживяват големи трудности. Излизат наяве проблеми, които лесно можеха да бъдат игнорирани в миналото, но това вече е невъзможно", заяви испанката Ана Торес.

Акцията има специално значение и за Полина Колодяжна, която отговаря за кампаниите в офиса на "Грийнпийс" в Украйна. Причината е, че "Кайрос" е част от руския сенчест флот - стотици плавателни съдове, чрез които Русия се старае да избегне санкциите спрямо руския петрол от Г-7 и Европейския съюз, наложени, за да не може Москва да използва печалбата за финансиране на инвазията в Украйна. Корабите използват сложна структура за управление и собственост, често сменят имената си и прехвърлят петрол в открито море, въпреки екологичната опасност, за да избегнат международните ограничения. Конкретно танкерът "Кайрос" е закотвен край Бургас от ноември миналата година, след като беше ударен от украински дрон и след това издърпан до български териториални води от турски влекач. Сега вече танкерът e и белязан с надписа "Без газ и нефт", изписан от "Грийнпийс".

"Определено това значи много за мен, за моите колеги и за цялата страна. Сега наистина се нуждаем от силна подкрепа. Знаем, че руският сенчест флот подхранва войната в Украйна. Затова и всяка действие срещу сенчестия флот и използването на изкопаеми горива води до подкрепа за Украйна. Говоря не само като представител на "Грийнпийс", но и като украинка. Освен това сенчестият флот води не само до войната в Украйна, но и представлява огромен екологичен риск за Черно море", подчерта Полина Колодяжна.

Тя разказа също как заедно с колегите си подкрепя прехода към зелена енергия в Украйна на фона на войната там.

"Това е нещо, което вече се случва в Украйна. Ние като организация подкрепяме общините, носим оборудване за производство на слънчева енергия в болниците. Популяризираме възобновяемите енергийни източници и молбите от общините се увеличават. Хората разбират, че възобновяемите източници могат да оказват подкрепа на Украйна.

Миналата зима наистина страдахме, защото руснаците целенасочено атакуваха енергийните системи, докато в Украйна беше минус 25 градуса. Преди следващата зима виждаме, че дори многофамилните къщи, които не разполагат с много място, нито с голям покрив, инсталират термопомпи за отопление и соларни панели на покрива. Те разбраха, че изкопаемите горива водят до уязвимост. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат на страните да се сдобият с енергийна независимост", категорична е Полина Колодяжна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Екоталибан

    23 6 Отговор
    Няма начин в "ЕКО " статия да не се оплюе просто ей така Русия и да не се изрази подкрепа за Украйна .Ами повредените руски танкери в Черно Море от украински дронове ,манна небесна ли изливат в Черно Море ?

    Коментиран от #23

    08:39 16.08.2026

  • 2 Бангаранга

    17 3 Отговор
    Всичко е презастроено и раздадено на концесия, нищо нямате.

    08:41 16.08.2026

  • 3 Без въглища

    7 13 Отговор
    и с колкото може повече нефт и газ, като се открият реалните ни запаси, които Мацква през годините фалшиво ни убеди, че нямаме.
    Тупани смърцафльосани!!!

    08:42 16.08.2026

  • 4 Дзак

    10 4 Отговор
    Морето се успокоява. Става за плуване. Пластмасови късчета навсякъде.

    Коментиран от #26

    08:44 16.08.2026

  • 5 То е

    11 3 Отговор
    толкова мръсно и крайбрежието презастроено , райските кътчета завинаги варварски унищожени , че не знам как би могло да стане !

    08:44 16.08.2026

  • 6 Екофен

    8 2 Отговор
    Всяка екоактивистка, която желае пълно вътрешно еко почистване с биошомпол, да се обади на тел. 0888 ××× ××× !

    08:45 16.08.2026

  • 7 Нищо не може да защитите

    11 3 Отговор
    Тази Територия изчезва. Ще остане черна угар и остатъците от фото и перки, стъкла, масла, нерециклируема пластмаса, бетон и арматура. Още 6400 кв. кил. ВЕИ-та предвидени от Гюров, промяна въздушни течения и миграция птици. Липса вода, унищожени напоителни системи. За 40 г. нищо не построиха, при великата демонокрация отново ще имаме режим на вода и ток. Поне през соца имаше качествена храна и чист въздух и питейна вода. Сега и това нямаме.
    Един български пирон не произведоха за 40 г.
    Само ойро ни липсваше, сто процента повишение на цени храни, ток, лекарства.
    От 2020 започна тоталното унищожаване на Територията, и още са на власт, вместо да са арестувани като в Гърция фалшификаторите на дефицити и инфлация, пропагандистите на фалиралото ойро.

    Коментиран от #14

    08:45 16.08.2026

  • 8 Хохо Бохо

    13 3 Отговор
    Късно е. Да го бяхте защитили кога се наливаше бетоня

    08:45 16.08.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    13 2 Отговор
    Идите доброволци в Окраина и го защитавайте!🥳🤣👍

    08:49 16.08.2026

  • 10 Овчар

    5 3 Отговор
    "Тези, дето се водят екоактивисти за Черно море – още говорят, плашат с плакати и събират лайкове. В другите държави обаче екоактивистите отдавна преминаха границата и станаха екотерористи: палят коктейли Молотов във Франция, атакуват завода на Тесла в Германия, пробиват гумите на Land Rover в Англия, изливат боя върху Саграда Фамилия в Испания. У нас още са на плакати и протести, но гледайки какво се случва по света – логиката е същата, само дето там вече ги наричат терористи, а не активисти. Истината е, че с плакати и лозунги Черно море няма да се оправи – за да има промяна, трябва реални дела, а не просто шум. Ако продължават да се държат като на протест, а не като на работа, никога няма да постигнат нищо. Време е да спрат да чакат някой друг да оправи нещата – и да почнат сами да рушат старата, гнила система, която не позволява чиста природа и честен живот!"

    08:52 16.08.2026

  • 11 Думи на Козлодуйския

    4 4 Отговор
    Когато АЕЦ-а гръмне и унищожи повредения ген, ще настане спокойствие, по времето на което природата сама ще се възстанови.
    А който каквото е имал, ще си го сложи в ковчега и ще си го носи в отвъдното.

    Коментиран от #15

    08:53 16.08.2026

  • 12 Гост

    7 2 Отговор
    Грантаджийски льольовци!

    08:53 16.08.2026

  • 13 влък

    0 1 Отговор
    Антроположката Неделя Сярова в сяра ли е родена?! А?!

    08:55 16.08.2026

  • 14 Ах , Ах...

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нищо не може да защитите":

    Кво ми се вайкаш бе? Ти какво ще направиш, за да не се случи това? Наша работа е да излеземе и да ги пометеме!
    Или чакаш поредния спасител?

    Алоууу, то на морето нема спасители, ти за държавата търсиш!!!
    Спасението е като на барон Мюнхаузен!!!

    08:57 16.08.2026

  • 15 1488

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Думи на Козлодуйския":

    "когато АЕЦ-а гръмне и унищожи повредения ген"

    са мои думи
    ти ми крадеш фразите вече две години

    09:03 16.08.2026

  • 16 Георги

    6 1 Отговор
    значи украинката, от грийнпийс, напълно подкрепя всу да бомбят танкери в черно море, атурците да ни ги докарат и зареждат тук? А чичо Румен пък награди турците с магистрала и сонда за газ!

    09:12 16.08.2026

  • 17 мъкаааа

    2 1 Отговор
    От какво ще го защитите? От амерските кораби,ли? Или от нефта,излят в него?От раждясали и пробити нефторазкарвачи.

    09:19 16.08.2026

  • 18 А защо

    4 1 Отговор
    вместо с ледоразбивачи, не отидоха с плаващ кран и не изкараха танкера от морето? Или само ПР акции си правят?

    09:20 16.08.2026

  • 19 Русенец

    4 1 Отговор
    Къде бяхте, когато трябваше да го защитите от бетониране?

    09:24 16.08.2026

  • 20 Георги Илиев Митев

    3 1 Отговор
    "И сам войнът е воин! ". Не можете да го опазите. Първо от местното население, поради манталитетът му. Второ от собствениците на хотелите. Трето от хотелиерите и ресторантьорите. Четвърто от персонала, който работи (Роми и селяндури, които са алчни, арогантни, безкруполни и много агресивни в действията си и безспорни крадци) и новопоканените работници от трети страни с малка степен на култура и хигиена. На последно място и туристите, които са без всякакви задръжки на поведение и демонстриращи властолюбие и надмощие характерни за обикновените животински видове.

    09:36 16.08.2026

  • 21 Георги Илиев Митев

    0 1 Отговор
    "И сам войнът е воин! ". Не можете да го опазите. Първо от местното население, поради манталитетът му. Второ от собствениците на хотелите. Трето от хотелиерите и ресторантьорите. Четвърто от персонала, който работи (Роми и селяндури, които са алчни, арогантни, безкруполни и много агресивни в действията си и безспорни крадци) и новопоканените работници от трети страни с малка степен на култура и хигиена. На последно място и туристите, които са без всякакви задръжки на поведение и демонстриращи властолюбие и надмощие характерни за обикновените животински видове.

    09:37 16.08.2026

  • 22 Перо

    2 1 Отговор
    Гринпийс и другите подобни “екологични” организации са политически организации на враждебни кръгове и ползват мисирките да пробутват несъществуващи опасности! Така имаше проблеми с АЕЦ, после с магистрала Струма, след това “откриха” заплаха за кафяви мечки на ГКПП-та на гръцката граница и спряха строежа на пътищата и т.н. Съдебната с-ма трябва да се включи в измамните зелени организации, нямащи нищо общо с природата!

    09:42 16.08.2026

  • 23 Мислител

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Екоталибан":

    Тази организация да каже първо кой я финансира и ще се разбере от самосебе си, кой я финансира.

    -Когато се "демократизират" непослушни държави с уранови снаряди - мълчание.
    -Когато самолети пръскат масово с химикали - мълчание.
    -За биолабораториите пръснати по цял свят, разработващи био оръжия на основа на генетиката - глухонеми и слепи.
    .......... И т.н..........

    09:47 16.08.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Рушняците и украинците нямат
    притеснения от това ,че замърсяват
    сериозно Черно море !
    Скоро ще стане "Мъртво " а не
    Черно море!

    10:19 16.08.2026

  • 25 Ироничен

    0 0 Отговор
    Томабелевци отново са готови да пречат. В Черно море могат да се добиват нефт и газ.

    10:24 16.08.2026

  • 26 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Не случайно се казва Черно море, защото е мръсно не става за къпане и има мазут навсякъде ...

    10:31 16.08.2026

  • 27 Фен

    0 0 Отговор
    Ами да протестират срещу украинските терористи, които удрят по петролни танкери в международни води. Или срещу Тръмп, заради чието безумие горят танкери в близкият изток. Ама не може, за това не се получават грантове.

    10:31 16.08.2026

  • 28 целия до дъно

    0 0 Отговор
    Не ме пука за черното ви море пералня на мафия ,корупция и натовски полигон.

    10:40 16.08.2026

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