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Посещение на Мбапе в парижки клуб ядоса фенове на Реал
  Тема: Известни личности

Посещение на Мбапе в парижки клуб ядоса фенове на Реал

1 Октомври, 2026 19:50 523 0

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • естер еспозито-
  • футбол-
  • контузия

Нападателят е бил освободен от лагера на Франция заради контузия на лявото коляно. В Мадрид поставиха под въпрос решението му да бъде в Париж, а не във Валдебебас.

Посещение на Мбапе в парижки клуб ядоса фенове на Реал - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посещение на Килиан Мбапе в парижкия нощен клуб „Бум Бум“ предизвика недоволство сред част от привържениците на Реал Мадрид. Нападателят е бил забелязан в заведението в компанията на испанската актриса Естер Еспозито, след като е напуснал лагера на националния отбор на Франция заради контузия.

Мбапе получи травмата по време на мача на Франция срещу Турция и беше освободен от състава заради проблем с лявото коляно. Прегледите в Мадрид установиха хипернапрежение в задната капсула на ставата, което Реал Мадрид определи като хиперекстензия на лявото коляно. Медиите очакват възстановяването да продължи около две седмици, като паузата в първенствата ограничава спортните последици от отсъствието му.

Въпросите около възстановяването

В предаването „Ел Чирингито“ беше поставен въпросът защо футболистът не е бил през последните два дни в базата на Реал Мадрид във Валдебебас, за да продължи възстановяването си. Журналистът Маркос Бенито определи ситуацията като „мистерия“.

„Мистерия е, той идва контузен от Франция, но не се лекува в града, в който играе“, каза Маркос Бенито.

Коментарите засилиха недоволството сред част от феновете на Реал Мадрид. В социалните мрежи някои от тях обвиниха Мбапе, че се подиграва на клуба, макар тези реакции да не представляват официална позиция на Реал Мадрид или на френската футболна федерация.

Предишен случай със Сардиния

Това не е първият път, когато свободното време на Мбапе предизвиква негативни реакции в Мадрид. В края на миналия сезон негово пътуване до Сардиния също доведе до критики от страна на привърженици.

Новото недоволство идва в момент, когато нападателят трябва да се възстанови от контузията и да се върне към тренировъчния процес. Очакваното отсъствие от около две седмици не се смята за сериозна заплаха за сезона, но начинът, по който футболистът прекарва периода извън терена, отново постави отношенията му с част от мадридската публика под напрежение.

Източници: БТА


Испания
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