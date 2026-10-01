Новини
Спорт »
Бг футбол »
Оливер Камдем е близо до завръщане в Левски

Оливер Камдем е близо до завръщане в Левски

1 Октомври, 2026 17:20 301 0

  • оливер камдем-
  • левски-
  • хулио веласкес-
  • черно море-
  • първа лига

Десният защитник вече тренира на пълни обороти и може да попадне в групата за гостуването на Черно море на 11 октомври.

Оливер Камдем е близо до завръщане в Левски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оливер Камдем е близо до завръщане в състава на Левски. Десният защитник вече тренира на пълни обороти и има вероятност да попадне в групата за гостуването на Черно море на 11 октомври във Варна, съобщава Топспорт.

Камдем претърпя операция след домакинския мач с Борац Баня Лука, който беше последният двубой, в който той започна като титуляр. След възстановяването си футболистът отново е на разположение на испанския старши треньор на Левски Хулио Веласкес, но включването му в групата за предстоящия мач все още не е официално потвърдено.

Левски ще има три опции на десния фланг

При евентуалното завръщане на Камдем „сините“ ще разполагат с трима десни защитници. Освен него на тази позиция са Алдаир и Хевертон.

Алдаир е сред най-силно представящите се футболисти на Левски от началото на сезона и наскоро подписа нов договор с клуба. Хевертон все още не е успял да се наложи в състава на Веласкес.

Левски ще гостува на Черно море във Варна на 11 октомври. До този момент участието на Камдем в мача зависи от окончателното решение на треньорския щаб.

Източници: Топспорт


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове