Оливер Камдем е близо до завръщане в Левски

Оливер Камдем е близо до завръщане в състава на Левски. Десният защитник вече тренира на пълни обороти и има вероятност да попадне в групата за гостуването на Черно море на 11 октомври във Варна, съобщава Топспорт.

Камдем претърпя операция след домакинския мач с Борац Баня Лука, който беше последният двубой, в който той започна като титуляр. След възстановяването си футболистът отново е на разположение на испанския старши треньор на Левски Хулио Веласкес, но включването му в групата за предстоящия мач все още не е официално потвърдено.

Левски ще има три опции на десния фланг

При евентуалното завръщане на Камдем „сините“ ще разполагат с трима десни защитници. Освен него на тази позиция са Алдаир и Хевертон.

Алдаир е сред най-силно представящите се футболисти на Левски от началото на сезона и наскоро подписа нов договор с клуба. Хевертон все още не е успял да се наложи в състава на Веласкес.

Левски ще гостува на Черно море във Варна на 11 октомври. До този момент участието на Камдем в мача зависи от окончателното решение на треньорския щаб.

Източници: Топспорт