Азербайджан изпусна победата срещу Лихтенщайн

Азербайджан и Лихтенщайн завършиха 0:0 в Баку в мач от третия кръг на Лигата на нациите. Двубоят беше от група 2 на дивизия D, а домакините не успяха да превърнат сериозното си игрово предимство в гол.

Азербайджан владееше топката в 74% от времето и отправи 25 удара към вратата на съперника. Лихтенщайн отговори само с четири опита, но неговият вратар Бенямин Бюхел не беше преодолян нито веднъж.

Равенството остави Азербайджан непобеден в четвърти пореден мач. Тимът заема второто място в групата с две точки и продължава да няма загуба от Лихтенщайн от 1998 година насам.

За Лихтенщайн точката сложи край на серия от пет последователни поражения. Отборът е трети и последен в групата с един пункт, докато лидер е Литва с четири точки.

Източници: Спортал