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Азербайджан изпусна победата срещу Лихтенщайн

Азербайджан изпусна победата срещу Лихтенщайн

1 Октомври, 2026 21:45 382 1

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  • лига на нациите-
  • футбол-
  • бенямин бюхел

Домакините владееха топката в 74% от времето и отправиха 25 удара, но не успяха да вкарат гол в Баку.

Азербайджан изпусна победата срещу Лихтенщайн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Азербайджан и Лихтенщайн завършиха 0:0 в Баку в мач от третия кръг на Лигата на нациите. Двубоят беше от група 2 на дивизия D, а домакините не успяха да превърнат сериозното си игрово предимство в гол.

Азербайджан владееше топката в 74% от времето и отправи 25 удара към вратата на съперника. Лихтенщайн отговори само с четири опита, но неговият вратар Бенямин Бюхел не беше преодолян нито веднъж.

Равенството остави Азербайджан непобеден в четвърти пореден мач. Тимът заема второто място в групата с две точки и продължава да няма загуба от Лихтенщайн от 1998 година насам.

За Лихтенщайн точката сложи край на серия от пет последователни поражения. Отборът е трети и последен в групата с един пункт, докато лидер е Литва с четири точки.

Източници: Спортал


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