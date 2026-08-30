Гьозтепе на Станимир Стоилов загуби от шампиона Галатасарай в драматична среща от турското първенство

Воденият от българския треньор Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) поведе рано в мача с Галатасарай в третия кръг на турската Суперлига, но в крайна сметка отстъпи с 2:3 и остава само с 1 точка до момента, предаде БТА.

Футболистите на Стоилов влязоха в мача само с една точка, но нямаха намерение да се защитават и още в 16-ата минута вкараха първи. Танзанийският халф Новатус Мироши получи безгрешен пас от Андре Енрике, който го изведе сам срещу вратаря Джанкат Йълмаз, и очи в очи с него не сбърка.

В 33-ата минута Давинсон Санчес изравни малко случайно, тъй като трябваше да подложи само тялото си при изпълнение на свободен удар. След равенството преди почивката, домакините стигнаха до преднина в 55-ата минута чрез Габриел Сара.

Виктор Осимен вкара от дузпа за 3:1 и така записа петото си попадение в първите три срещи.

Жуан – който трябваше да бъде продаден в руското първенство, намали на 2:3 при добавка в 65-ата минута. Гьозтепе нямаше намерение да се предава и тръгна в атаки, за да търси точка, но пък още едно попадение на Осимен беше отменено заради засада.

Така Галатасарай и Генчлербирлиги имат по 7 точки на върха в класирането, а „жълто-червените“ от Измир очакват домакинството си на Газиантеп ФК на 7-и септември само с 1 точка и 15-о място.