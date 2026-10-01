Аржентина разгроми Боливия с 4:0 в Кордоба

Аржентина победи Боливия с 4:0 в приятелска среща на стадион „Марио Алберто Кемпес“ в Кордоба. Лаутаро Мартинес, Нико Пас, Кристиан Ромеро и Хосе Мануел Лопес отбелязаха головете за домакините, които контролираха мача от началото до края.

Двубоят беше първата проверка на Аржентина след загубения финал на Световното първенство. Тимът на Лионел Скалони започна агресивно и не остави пространство на Боливия да развие играта си.

Лаутаро Мартинес и Нико Пас дадоха аванс

Резултатът беше открит в 19-ата минута. Лаутаро Мартинес получи топката пред наказателното поле, освободи се от защитниците и изпрати прецизен удар по земя покрай вратаря на Боливия.

Десет минути по-късно Аржентина удвои преднината си. Есикел Паласиос намери Нико Пас с подаване зад отбраната, а младият халф прехвърли излезлия напред вратар за 2:0.

Според Sportal домакините можеха да стигнат до още по-убедителен резултат, след като създадоха няколко опасни положения пред боливийската врата.

Ромеро и Лопес довършиха Боливия

Картината не се промени и след почивката. В 54-ата минута Кристиан Ромеро засече с глава центриране от фаул и направи резултата 3:0.

Хосе Мануел Лопес първоначално изпрати топката в мрежата в 85-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Нападателят все пак се разписа две минути по-късно. Той получи дълъг пас, пребори се със защитник в наказателното поле и с мощен удар оформи крайното 4:0.

Така Аржентина започна с убедителна победа серията си от приятелски срещи след световния финал. В следващите си проверки отборът ще играе срещу Буркина Фасо и Бенин, като мачът с Бенин ще бъде свързан с бенефиса на Лионел Меси.

Боливия ще има още една контрола на 5 октомври, когато ще се изправи срещу Гамбия.

Източници: Спортал, Коррео дел Сур, Евроспорт