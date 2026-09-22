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Галин Иванов изравни Марин Бакалов по изиграни мачове в елита

Галин Иванов изравни Марин Бакалов по изиграни мачове в елита

22 Септември, 2026 18:31 432 0

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Двамата заемат третото място във вечната класация

Галин Иванов изравни Марин Бакалов по изиграни мачове в елита - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Опитният полузащитник на Септември (София) Галин Иванов записа поредно впечатляващо постижение в кариерата си, изравнявайки легендата на Ботев (Пловдив) Марин Бакалов на третото място във вечната класация по брой мачове в българския елит. 38-годишният ветеран изигра своя двубой №454 в Първа лига по време на срещата срещу пловдивчани на Националния стадион „Васил Левски“.

Пред Иванов в престижната ранглиста остават единствено Мартин Камбуров със 456 мача и лидерът Георги Илиев, който държи рекорда с 461 участия в първенството. При продължаване на редовното му появяване в игра, халфът от Казанлък има реален шанс скоро да излезе на втората позиция.

Галин Иванов прави първите си стъпки във футбола в школите на Розова долина (Казанлък) и Траяна (Стара Загора). В богатата си професионална кариера той е рязрязвал екипите на редица от водещите български клубове, сред които Левски, Берое, Славия, Литекс и Нефтохимик.


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