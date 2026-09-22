Деян Станкович е фаворит да поеме скамейката на Лудогорец

Сръбската футболна легенда Деян Станкович е основният кандидат и фаворит за нов старши треньор на Лудогорец, съобщава KOTASPORT. 48-годишният специалист е превърнат в първа опция за ръководството на шампионите след неочакваната раздяла с германеца Томас Райс, който бе продаден на турския Трабзонспор.

Според информацията преговорите между двете страни са в изключително напреднал етап, като се очаква финалното споразумение да бъде постигнато и официално обявено още до края на настоящата седмица.

За последно Станкович бе начело на сръбския гранд Цървена звезда, който напусна през август. В треньорската си визитка бившият полузащитник на Интер и Лацио има още престои като наставник на руския Спартак (Москва), унгарския Ференцварош и италианския Сампдория.