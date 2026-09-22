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Деян Станкович е фаворит да поеме скамейката на Лудогорец

Деян Станкович е фаворит да поеме скамейката на Лудогорец

22 Септември, 2026 18:58 484 2

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  • футболни новини

Според информацията преговорите между двете страни са в изключително напреднал етап

Деян Станкович е фаворит да поеме скамейката на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сръбската футболна легенда Деян Станкович е основният кандидат и фаворит за нов старши треньор на Лудогорец, съобщава KOTASPORT. 48-годишният специалист е превърнат в първа опция за ръководството на шампионите след неочакваната раздяла с германеца Томас Райс, който бе продаден на турския Трабзонспор.

Според информацията преговорите между двете страни са в изключително напреднал етап, като се очаква финалното споразумение да бъде постигнато и официално обявено още до края на настоящата седмица.

За последно Станкович бе начело на сръбския гранд Цървена звезда, който напусна през август. В треньорската си визитка бившият полузащитник на Интер и Лацио има още престои като наставник на руския Спартак (Москва), унгарския Ференцварош и италианския Сампдория.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    0 0 Отговор
    тоя не става прилича на баскетболист и е неизвестен, по-добре италианеца, по-опитен и прилича на тренъор, тоя все едно от NBA

    19:07 22.09.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Не можах да го позная с тая гола глава и брада, какво воле издумка на Шалке от центъра. 😏

    19:29 22.09.2026

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