Деян Станкович е фаворит да поеме скамейката на Лудогорец

Сръбската футболна легенда Деян Станкович е основният кандидат и фаворит за нов старши треньор на Лудогорец, съобщава KOTASPORT. 48-годишният специалист е превърнат в първа опция за ръководството на шампионите след неочакваната раздяла с германеца Томас Райс, който бе продаден на турския Трабзонспор.
Според информацията преговорите между двете страни са в изключително напреднал етап, като се очаква финалното споразумение да бъде постигнато и официално обявено още до края на настоящата седмица.
За последно Станкович бе начело на сръбския гранд Цървена звезда, който напусна през август. В треньорската си визитка бившият полузащитник на Интер и Лацио има още престои като наставник на руския Спартак (Москва), унгарския Ференцварош и италианския Сампдория.
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1 хаха
19:07 22.09.2026
2 Αлфа Bълкът
19:29 22.09.2026