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Топмьолер: Уволнението от Ланс беше голям шок
  Тема: Известни личности

Топмьолер: Уволнението от Ланс беше голям шок

1 Октомври, 2026 22:50 533 0

  • дино топмьолер-
  • ланс-
  • нелсън моргадо-
  • френски футбол-
  • суперкупа на франция

Германският треньор разкри, че е бил зашеметен от решението и че е отказал да се раздели с асистента си Нелсън Моргадо.

Топмьолер: Уволнението от Ланс беше голям шок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дино Топмьолер определи уволнението си от Ланс като „голям шок и пълно разочарование“. Германският треньор заяви, че е бил напълно зашеметен от решението, което сложи край на престоя му във френския клуб след по-малко от три месеца.

„Бях напълно зашеметен. За мен беше голям удар да разбера, че моят асистент остава на работа, а мен ме уволняват“, каза Топмьолер в подкаста Spielmacher von 360Media.

Спорът е бил заради асистента му

Германецът беше назначен начело на Ланс на 16 юни. Негов асистент беше португалецът Нелсън Моргадо, за когото Топмьолер заяви, че е бил „много шумен, много изискващ и в конфликт с всички хора“.

Топмьолер обаче застана зад своя помощник и посочи, че за него е по-важно да може да се гледа спокойно в огледалото, отколкото да остане на пейката на френския отбор. Така той представи раздялата си с Ланс като последица от несъгласие около работата на треньорския щаб.

Три победи и спечелен трофей

Началото на Топмьолер в Ланс беше успешно. В първия си официален мач той изведе отбора до победа с 1:0 над Пари Сен Жермен и спечели Трофея на шампионите, или Суперкупата на Франция.

Треньорът беше уволнен на 15 септември с баланс от три победи, едно равенство и две загуби. Престоят му приключи след кратък период, въпреки че той успя да добави трофей към кариерата си начело на клуба.

Топмьолер не планира дълга пауза

Германският специалист, който преди време води Айнтрахт Франкфурт в мачовете срещу Левски от плейофите на Лигата на конференциите, заяви, че е готов скоро да се върне към треньорската работа.

„Със сигурност няма да си взимам почивна година“, каза Топмьолер.

Той остави отворена възможността да приеме бързо нова оферта след неочаквания край на краткото си назначение във Франция.

Източници: БТА


Франция
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