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Атлетико Мадрид и Наполи обсъждат изненадваща размяна

Атлетико Мадрид и Наполи обсъждат изненадваща размяна

20 Август, 2026 07:15 755 0

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  • ваня милинкович

Хуан Мусо може да се върне в Серия А, а Ваня Милинкович-Савич да поеме към Мадрид

Атлетико Мадрид и Наполи обсъждат изненадваща размяна - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетико Мадрид и Наполи обсъждат изненадваща сделка, която може да доведе до размяна на вратари между двата клуба.

Според Фабрицио Романо разговори са се провели чрез посредници за евентуален трансфер на Хуан Мусо в Наполи и Ваня Милинкович-Савич в обратната посока. Между двете страни обаче все още има разминаване в оценките на футболистите.

Мусо трудно ще получава игрово време в Атлетико заради присъствието на Ян Облак и е отворен към завръщане в Серия А. В Наполи аржентинецът би могъл да се превърне в титулярен вратар при Масимилиано Алегри.

В същото време Милинкович-Савич, който бе №1 на Наполи през миналия сезон, може да поеме към Мадрид и да се конкурира с Облак.

Преговорите продължават, но засега разликата в оценките между двата клуба е основната пречка пред осъществяването на сделката.


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