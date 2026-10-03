Къде почиват българските владетели – от Кубрат до Борис III

От създаването на Дунавска България до края на монархията през XX век страната ни е имала десетки владетели. За много от тях историците знаят къде са били погребани. В редица случаи обаче гробовете са унищожени, останките са премествани, изгубени или никога не са били идентифицирани със сигурност.
Днешното завръщане на тленните останки на цар Самуил в България отново поставя този любопитен въпрос – къде всъщност почиват българските владетели?
Кубрат – съкровището е открито, но не и останките
Един от най-известните примери е хан Кубрат.
През 1912 г. край село Малая Перешчепина, в днешна Украйна, е открито изключително богато съкровище. Сред предметите има златни и сребърни съдове, оръжия, накити, монети и пръстени.
Върху част от находките има данни, свързващи ги с Кубрат, а принадлежността на съкровището към владетеля е широко приета в историческата наука. Предметите днес са разпръснати в музейни колекции, включително в Русия.
Това обаче не означава, че разполагаме със запазени и научно идентифицирани останки на Кубрат. Именно тук се крие една от големите заблуди около прочутото съкровище – то е свързано с погребение, но самите останки на владетеля не са запазени като идентифициран антропологичен материал.
Аспарух – мястото е известно, гробът не
За хан Аспарух положението е още по-неясно.
Средновековните сведения разказват за неговата смърт и за района, в който е загинал, но до днес няма безспорно идентифициран гроб с негови останки.
Това е съдбата на много от ранните български владетели – историците разполагат с писмени сведения за живота и смъртта им, но археологията не може да посочи място, което категорично да бъде наречено техен гроб.
Самуил – владетелят, чиито останки се завръщат у дома
Един от най-интересните случаи е този на цар Самуил.
През 1969 г. гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос открива в базиликата „Свети Ахил“ на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро саркофаг с човешки останки, които са свързани с българския владетел.
В гроба са открити и фрагменти от златотъкана дреха. По скелета е установена и стара травма на лявата лакътна кост, която е свързвана с описаните исторически събития около битката при Сперхей.
Повече от половин век останките се съхраняват в Гърция.
На 3 октомври 2026 г. те официално бяха предадени на българската държава и се завърнаха в България. Предвижда се да бъдат положени в базиликата „Света София“ в София.
Така Самуил се превърна в един от малкото средновековни български владетели, за които има конкретен комплекс от археологически данни, свързващи останките с историческата личност.
Калоян – един от най-загадъчните царски гробове
Цар Калоян е друг изключително интересен случай.
През 1972 г. при археологически разкопки край църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново е открито богато погребение на висок мъж.
В него са намерени останки от богато войнско облекло, златна сърма и бисери, както и масивен златен пръстен-печат с изображение на барс и надпис „Калоянов пръстен“. Именно находките дават основание погребението да бъде идентифицирано като това на цар Калоян.
Останките на владетеля са положени отново в църквата през 2007 г. с държавен ритуал.
Но и тук има научни дискусии около абсолютната сигурност на идентификацията. Затова най-коректно е да се говори за погребението, приемано от археолозите като Калояновото, а не да се представя въпросът като напълно лишен от спор.
Иван Асен II – царят в „Св. 40 мъченици“
Цар Иван Асен II също е свързан с църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново.
Храмът е построен по негово време и се превръща в един от най-важните царски храмове на Второто българско царство. Според историческите и археологическите данни именно там се намира неговият гроб, както и този на съпругата му Анна Мария.
Днес обаче не може да се говори за запазен и ясно обозначен гроб, сравним със съвременните царски гробници.
Михаил Шишман – три версии за един гроб
Цар Михаил III Шишман загива след битката при Велбъжд през 1330 г.
За мястото на погребението му от години съществуват различни версии.
Една от най-сериозните хипотези сочи към църквата „Св. Георги“ в Старо Нагоричане, днешна Северна Македония. В храма е открита погребална ниша с човешки кости и графит, който се свързва с погребението на българския цар.
Съществува обаче и друга традиция, според която той може да е бил погребан край Кюстендил или останките му да са били пренесени в Търново.
Така при Михаил Шишман имаме силна историческа хипотеза, но не и безспорно доказан гроб.
Александър Батенберг – един от малкото сигурни случаи
С княз Александър I Батенберг ситуацията вече е съвсем различна.
След смъртта му в Грац през 1893 г. тялото му е пренесено в България по неговото предсмъртно желание. През 1898 г. останките са положени в специално построената гробница в София.
Тя се намира на булевард „Васил Левски“, недалеч от Софийския университет.
Тялото на княза е погребано под подовата плоча, а над него е поставен символичен мраморен саркофаг. Гробницата е запазена и днес.
Фердинанд – от Кобург обратно във „Врана“
Цар Фердинанд I също има интересна посмъртна история.
След абдикацията си през 1918 г. той живее в изгнание в Кобург, където умира през 1948 г. Първоначално е погребан в криптата на църквата „Св. Августин“ в Кобург.
В продължение на 76 години останките му остават там.
През май 2024 г. те бяха върнати в България и положени в семейната крипта на дворец „Врана“ в София. Така желанието на Фердинанд да бъде погребан на българска земя е изпълнено десетилетия след смъртта му.
Борис III – царят, чийто гроб е останал празен
Историята на цар Борис III е сред най-трагичните.
След смъртта му през 1943 г. царят е погребан в Рилския манастир. През 1946 г. тялото му е ексхумирано по нареждане на комунистическата власт.
По-късно останките са премествани, а гробът във „Врана“ е унищожен.
Днес тленните останки на Борис III не са открити. В Рилския манастир обаче се съхранява неговото сърце – поставено в стъкленица и препогребано във възстановения гроб на царя в южния параклис на съборния храм.
Така мястото е известно, но гробът не съдържа тялото на владетеля.
Парадоксът на българската история
Съдбата на царските останки разказва собствена история за България.
Когато държавата е силна, владетелите са погребвани с почести в специални храмове и манастири. Когато държавата губи независимостта си, гробовете често остават без защита. А при политически катаклизми от по-ново време дори вече известни и почитани гробове могат да бъдат унищожени.
Затова днес имаме необичайна картина.
Кубрат е оставил след себе си знаменито съкровище, но не и сигурно идентифицирани останки. Самуил се завърна в България след повече от хилядолетие. Калоян и Иван Асен II са свързани с царската църква във Велико Търново. Михаил Шишман остава обект на исторически спор. Батенберг има запазена гробница в София. Фердинанд вече почива във „Врана“. А от Борис III е останало само сърцето му.
Именно това прави историята на българските царски гробове толкова необикновена – понякога знаем почти всичко за един владетел, но не знаем къде е останало тялото му.
А понякога едно погребение, една находка или един стар надпис са достатъчни, за да започне търсенето на изгубения владетел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще ви кажа!
" станали " и избягали
16:00 03.10.2026
2 Сега
16:03 03.10.2026
3 .....
16:06 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смех и подигравки
Коментиран от #15
16:12 03.10.2026
6 Леля Гошо
Коментиран от #9
16:27 03.10.2026
7 Мъка
16:35 03.10.2026
8 Пилотът Гошу
16:36 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
По стар български обичай хан Кубрат е занесъл имането си в гроба.
16:58 03.10.2026
11 Сатана Z
17:00 03.10.2026
12 БеГемот
Коментиран от #14
17:24 03.10.2026
13 Измислените царе
17:37 03.10.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #12 от "БеГемот":ЧОРАПА И ПИГИ ЩЕ ГИ "КОПАМЕ" ЗАЕДНО ....................... ЗАЩОТО НЕ СА ХРИСЪИЯНИ, А КОМУНОФАШИСТИ ....................... ФАКТ !
17:44 03.10.2026
15 Ко речи?
До коментар #5 от "Смех и подигравки":Биткойна го управляват едни хора, дето ти подхвърлят трошици, за да правят милиони. Справка - Тръмпоко и неговите увъртания, за да нагоди пазарите.
17:45 03.10.2026