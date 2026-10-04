Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител

Властите съобщиха, че са задържали извършителя на убийството на Илиян Филипов. Към този момент няма друга алтернатива на обявеното, защото казаха, че разполагат с достатъчно материал. Прокуратурата заяви, че за престъплението има личен мотив, а е важно той да бъде „разплетен”. Това каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в „Събуди се”
„Ако приемем, че това е финансовата част е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов”, посочи Цветанов.
Той каза още, че другата версия – за любовен триъгълник – също не трябва да се изключва, тъй като убийството е извършено „близо до дома на една дама, която разбрахме, че е в напреднала бременност и Филипов е имал отношения с нея”. „Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея”, каза още Цветанов.
По думите му обаче най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения, но е важно на каква основа са - "дали е от престъпна дейност". Цветанов е на мнение, че убийството не е планирано дълго време, има достатъчно слабости, за което говори и бързото му задържане.
Цветанов каза, че при разследването на случая трябва да се вземе предвид всичко и дали около Мегеров има някакво обкръжение, което да е довело до фаталния случай.
Бившият вътрешен министър твърди, че ако е имало поръчково убийство, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител. Той отбеляза още, че не е установено оръжието, с което е извършено престъплението, но това е въпрос на разследване.
Цветанов отбеляза, че трябва да се осигури необходимата защита на Мегеров, за да се предприеме самият той действия срещу себе си.
Цветанов коментира и случая с двойното убийство, за което близките вече чакат 12 години справедливост, а делото започва от ново. Той посочи, че липсва адекватно и навременно правораздаване. „Няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко според мен е режисирано”, твърди Цветанов. По думите му при такова отлагане могат да изчезнат доказателства, които са важни за процеса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
Коментиран от #17
11:51 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Физическия
11:54 04.10.2026
4 Цецо Ухото
Коментиран от #7
11:55 04.10.2026
5 Предложение
Коментиран от #11
11:55 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Седем
До коментар #4 от "Цецо Ухото":бяха!Пет от тъста учител!
11:56 04.10.2026
8 Майне гюте
11:56 04.10.2026
9 При
11:58 04.10.2026
10 Цецо
12:00 04.10.2026
11 Цецо Ухото
До коментар #5 от "Предложение":Нищо не знам за Мис Гащи и къщата в Барселона. Бойко Борисов не го познавам. Познавам само Веско Маринов.
12:00 04.10.2026
12 Остави
12:02 04.10.2026
13 Лама
12:03 04.10.2026
14 АГАТ а Кристи
12:03 04.10.2026
15 Даа!
12:05 04.10.2026
16 А Бе ! Доказателства !
Не Разчита На Доказателства !
А На Нечии !
Становища !
Закона !
Няма Значение !
12:05 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
12:14 04.10.2026
20 Държавата
12:15 04.10.2026
21 часовници
12:15 04.10.2026
22 попопо
Но, щом от МВР казва, че е така...и ако ви кажа, че е ден в 22 ч., пак ще трябва да вярвате. Вервайте им!
12:16 04.10.2026